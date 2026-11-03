'Frozen 4' vai demorar? Disney revê planos para a sequência da franquia

O reencontro com Anna e Elsa já tem mais de um capítulo a caminho, mas a espera entre eles pode ser maior do que os fãs imaginavam. A Disney reviu os planos de lançar "Frozen 3" e "Frozen 4" em um intervalo curto e quer dar ao terceiro filme espaço para contar uma história completa.

A mudança foi explicada por Jared Bush, chefe criativo da Walt Disney Animation Studios, em entrevista ao Collider durante o SCAD Savannah Film Festival, na última segunda-feira, 2.

"Frozen 3" tem estreia prevista para 24 de novembro de 2027 nos Estados Unidos. O quarto longa segue sem data oficial.

Por que a Disney mudou os planos?

Segundo Bush, a prioridade é desenvolver a trajetória emocional dos personagens e oferecer ao público uma experiência que se sustente por conta própria.

A equipe mantém ideias para o futuro da franquia, com espaço para ajustar os rumos do terceiro capítulo durante a produção. Para o executivo, definir cada detalhe da continuação com antecedência pode limitar as possibilidades criativas do filme que está sendo feito.

"Os filmes 'Frozen 3' e 'Frozen 4' foram inicialmente planejados para serem lançados próximos um do outro, com uma rápida transição, mas isso acabou não se encaixando com o desejo da equipe de fazer com que cada 'Frozen' se sustentasse por si só, ao mesmo tempo que construísse sobre o que veio antes."

Qual será o intervalo entre 'Frozen' 3 e 4?

Bush considerou possível um intervalo de cerca de três anos, mas ressaltou que a Disney está disposta a dar mais tempo à produção para garantir a qualidade da história.

O executivo citou "Toy Story 5" e "Zootopia 2", que superaram US$ 1 bilhão nas bilheterias mundiais após intervalos de sete e quase dez anos, respectivamente, desde os filmes anteriores.

"Se a próxima história for ótima, não importa quanto tempo tenha passado", afirmou Bush. Para ele, o tempo de desenvolvimento ganha peso em um musical: os personagens precisam chegar a uma nova etapa de suas vidas que justifique voltar a cantar.

Outro desafio é criar músicas com identidade própria e preservar a sonoridade que o público associa à série. Esse equilíbrio entre novidade e continuidade integra o trabalho de desenvolvimento dos próximos filmes.

Quem retorna para os próximos filmes?

"Frozen 3" terá o retorno de Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad e Jonathan Groff, vozes de Anna, Elsa, Olaf e Kristoff na versão original.

Jennifer Lee, roteirista e codiretora dos dois primeiros longas, também participa da continuidade da franquia na direção e no roteiro do terceiro filme e no roteiro do quarto, ao lado de Marc Smith.

Confira o teaser de 'Frozen 3', divulgado pela Disney na D23, em 15 de agosto: