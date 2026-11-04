'A Fazenda': Eduarda, Mayk, Renata e Rikardo estão na Roça; veja quem disputa a Prova do Fazendeiro

A Prova do Fazendeiro acontece nesta quarta-feira, 4, em "A Fazenda 18", e vai mexer com a configuração da Roça da semana. Três peões disputam o chapéu e a chance de escapar da votação do público.

O programa começa às 22h45, no horário de Brasília, com apresentação de Adriane Galisteu. A competição será disputada por três peões que ainda têm a chance de conquistar o chapéu e garantir mais uma semana no jogo.

Como foi a formação da roça?

A sétima roça de "A Fazenda 18" começou com uma oferta de Adriane Galisteu. Daniel Erthal aceitou R$ 10 mil para abrir mão do Lampião do Poder, que ficou com Thaíde após um sorteio. O rapper ficou com a Chama Amarela, que lhe deu imunidade, e entregou a Chama Vermelha a Rikardo Negro.

A fazendeira Ana Bruna Avila indicou Renata Del Bianco, sua ex-aliada, para o primeiro banco. Na votação da sede, Rikardo e Alfredo Amaral receberam cinco votos cada. Ana Bruna desempatou e mandou Rikardo para a berlinda.

Rikardo puxou Eduarda Braum da baia para o terceiro banco. Ela abriu o Resta Um salvando Alfredo, e Mayk Leão foi o último a sobrar na dinâmica, ocupando a quarta vaga.

Quem disputa a Prova do Fazendeiro hoje?

A disputa desta quarta-feira, 4, reúne Mayk Leão, Renata Del Bianco e Rikardo Negro. Os três foram parar na Roça após a formação realizada na terça-feira, 3, e terão a oportunidade de escapar da votação do público.

Eduarda Braum, que também está na berlinda, foi vetada da Prova do Fazendeiro depois que Rikardo Negro usou um dos poderes do Lampião para trocar o veto que Mayk Leão havia dado a Renata Del Bianco.

Quem vencer assume o comando da sede e escapa da berlinda. Os outros dois se juntam a Eduarda na votação do público, e a eliminação acontece na quinta-feira, 5.

O que acontece depois da prova?

O vencedor da Prova do Fazendeiro conquista o chapéu, garante imunidade e escapa da Roça. Os outros três participantes da berlinda seguem para a votação popular, que definirá quem deixa o reality na quinta-feira, 5 de novembro.

Onde assistir a 'A Fazenda 18'?

O reality vai ao ar na TV Record, de segunda-feira a sábado, às 22h45, e aos domingos, às 23h, pelo horário de Brasília.

No PlayPlus, plataforma de streaming da Record, o público pode acompanhar conteúdos adicionais e, conforme o plano disponível, acessar a transmissão ao vivo da sede e outros conteúdos exclusivos.