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Globoplay aposta em esportes para ampliar audiência e fidelizar assinantes

Com novos pacotes, plataforma amplia acesso a jogos e canais ao vivo desde o plano de entrada e reajusta preços das assinaturas

ulia Rueff, diretora executiva de produtos digitais da Globo (Imagem Fabio Rocha/Globo/Ilustração gerada por IA/EXAME)

ulia Rueff, diretora executiva de produtos digitais da Globo (Imagem Fabio Rocha/Globo/Ilustração gerada por IA/EXAME)

Soraia Alves
Soraia Alves

Repórter de Marketing

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 13h33.

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RESUMO ＋

O serviço de streaming Globoplay anunciou novos planos de assinatura, com mais de 2.500 jogos e eventos ao vivo por ano e mais de 20 canais desde o pacote de entrada. No plano anual, os preços são R$ 19,90 com anúncios, R$ 24,90 no Premium e R$ 39,90 no Premium + Premiere.

O Globoplay anunciou uma reformulação nos pacotes de assinatura com foco em ampliar o acesso do público a conteúdos ao vivo e esportivos. Com a mudança, a plataforma passa a oferecer mais de 2.500 jogos e eventos ao vivo por ano e mais de 20 canais desde o plano de entrada. A iniciativa coloca os conteúdos, especialmente os esportivos, como principal ferramenta para atrair e reter assinantes, enquanto os pacotes passam a se diferenciar principalmente pelas funcionalidades de uso, como presença de anúncios, qualidade de imagem, número de telas simultâneas e possibilidade de baixar conteúdos.

A mudança também altera os preços. No plano anual, a assinatura com anúncios passa a custar R$ 19,90 por mês, ante R$ 16,90 anteriormente. O Premium sobe de R$ 22,90 para R$ 24,90 mensais. Já o pacote Premium + Premiere, que reúne o catálogo da plataforma e uma oferta ampliada de futebol nacional, passa a custar R$ 39,90 por mês.

Segundo Julia Rueff, diretora executiva de produtos digitais da Globo, a iniciativa ocorre em meio a uma boa fase do Globoplay. A plataforma registrou aumento de 31% na base de assinantes em 2026 e de 18% no consumo de conteúdo, chegando a 3,9 bilhões de horas consumidas no período, segundo os dados apresentados pela executiva.

"Queremos simplificar e melhorar a experiência do usuário ao igualar o conteúdo oferecido em todos os planos. A partir de agora, todo mundo passa a ter acesso a todos os conteúdos presentes no Globoplay."

Esporte para aumentar fidelidade

Rueff explica que as decisões também partem de uma identificação sobre a satisfação dos assinantes. "Percebemos que quem tem acesso a todos os conteúdos tendem a apresentar níveis de satisfação e engajamento superiores aos que consomem apenas parte do conteúdo. E consumidores mais satisfeitos permanecem por muito mais tempo. Isso retroalimenta os negócios", analisa.

A inclusão de transmissões esportivas no plano de entrada faz parte da estratégia de fidelização do público ao Globoplay. Enquanto séries, filmes e novelas podem ser consumidos em diferentes ritmos, campeonatos e competições mantêm uma programação distribuída ao longo de semanas ou meses, gerando o acesso recorrente à plataforma.

A oferta reúne competições como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, além de Fórmula 1, NFL, vôlei, surfe, tênis e skate. Há, ainda a transmissão de eventos como a Copa do Mundo Feminina 2027, os Jogos Olímpicos 2028, além de campeonatos mundiais de modalidades olímpicas, conforme os direitos de transmissão da Globo.

O futebol nacional continua tendo uma opção específica para quem busca uma cobertura mais ampla. O pacote Premium + Premiere inclui nove dos dez jogos por rodada do Campeonato Brasileiro, além do restante do catálogo do Globoplay.

"As pessoas assinam para assistir a todo o campeonato. É claro que jogos decisivos têm uma importância muito grande em termos comerciais e de vendas, mas, de maneira geral, são pessoas apaixonadas por futebol que querem acompanhar todo o campeonato", diz Rueff.

A executiva destaca uma expectativa positiva da plataforma com a cobertura da Copa do Mundo Feminina de 2027 em diferentes plataformas do grupo, incluindo sportv, TV Globo e ge TV. Na entrevista, Rueff demonstrou expectativa de que a combinação entre a realização do torneio no Brasil e o crescimento do futebol feminino amplie o interesse do público.

“Não temos a menor dúvida de que a composição de futebol com o Brasil e o futebol brasileiro feminino ganhando cada vez mais espaço vai trazer muita mobilização, muita repercussão."

Publicidade sustenta o negócio

A ampliação do conteúdo disponível vem acompanhada de outra característica central do Globoplay: a combinação entre receita de assinaturas e publicidade. Diferentemente de serviços que começaram com uma oferta sem anúncios e incorporaram publicidade posteriormente, a plataforma da Globo foi concebida com os dois modelos de monetização.

"Temos dois modelos de monetização muito fortes que, juntos, conseguem fazer com que a gente encontre saúde financeira”, afirma Rueff. Segundo a executiva, após atingir o break-even (ponto de equilíbrio financeiro) em 2025, o Globoplay já trabalha com lucro.

O Globoplay informa ter cerca de 30 milhões de usuários mensais. Segundo a diretora, esses usuários consomem, em média, duas horas de conteúdo por dia, e 74% acessam o serviço pelo menos quatro vezes por semana.

“Estamos falando de crescimento consistente de base, de consumo e de rentabilidade, trazendo uma proposta de valor que funcione bem para o usuário em termos de preço também”, diz.

A empresa, no entanto, não divulga o resultado financeiro.

A mudança nos planos também amplia o potencial comercial do serviço. Ao incluir canais e eventos esportivos no pacote de entrada, a Globo aumenta a quantidade de assinantes que podem consumir esses conteúdos e, consequentemente, a audiência potencial disponível para os anunciantes.

Essa frente inclui novos formatos publicitários. Em outubro, o Globoplay lançou o Welcome Ads, que exibe anúncios na tela de acesso ou de escolha de perfil, antes de o usuário começar a assistir a um programa. O formato se soma a soluções como Pause Ads, exibido quando o vídeo é pausado, Binge Ads, associado ao consumo de episódios em sequência, e à inserção dinâmica de anúncios nos intervalos dos canais ao vivo.

Conteúdo brasileiro como diferencial

Embora o esporte ganhe espaço na oferta de entrada, a estratégia da Globo também se apoia na produção nacional. Segundo a empresa, o alcance dos Originais Globoplay cresceu mais de 25% em 2026, com títulos como O Testamento, Jogada de Risco, Emergência 53, Os Outros, Arcanjo Renegado e Vermelho Sangue.

"Temos muitos acerto em nossa estratégia de conteúdo e acreditamos muito no portfólio de conteúdo Globo com originais de altíssimo impacto previstos para o ano que vem", diz. Entre os projetos para o próximo ano estão uma novela original Globoplay, novas séries e filmes, além de temporadas de franquias já estabelecidas. O portfólio também deve se beneficiar de atrações da TV Globo, como Avenida Brasil 2, e mais uma edição do Big Brother Brasil.

A executiva destaca ainda o desenvolvimento de conteúdos verticais, pensados para o consumo em dispositivos móveis e em períodos curtos do dia. A iniciativa busca ampliar as ocasiões em que o usuário acessa a plataforma, para além do consumo tradicional de séries, filmes e novelas diante da televisão.

"É sempre bom reforçar que, dentro de um ambiente tão competitivo como o mercado de streaming, conseguir ter uma performance tão positiva reforça que estamos no caminho certo. Em 2027, seguiremos nessa rota", finaliza.

'Perguntas frequentes'

Quais são os novos preços dos planos do Globoplay? ＋

No plano anual, o Globoplay com anúncios custa R$ 19,90 por mês, ante R$ 16,90. O Premium passou de R$ 22,90 para R$ 24,90 mensais, enquanto o Premium + Premiere custa R$ 39,90 por mês.

O que está disponível no plano de entrada do Globoplay? ＋

O plano de entrada oferece mais de 20 canais e acesso a mais de 2.500 jogos e eventos ao vivo por ano. Os pacotes passam a se diferenciar principalmente pela presença de anúncios, qualidade de imagem, número de telas simultâneas e possibilidade de downloads.

Quais esportes terão transmissão no Globoplay? ＋

O Globoplay reúne competições como Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Fórmula 1, NFL, vôlei, surfe, tênis e skate. A oferta também prevê a Copa do Mundo Feminina de 2027, os Jogos Olímpicos de 2028 e campeonatos mundiais de modalidades olímpicas, conforme os direitos de transmissão da Globo.

Por que o Globoplay incluiu esportes no plano de entrada? ＋

A inclusão de esportes busca aumentar a fidelidade e a frequência de acesso dos assinantes. Segundo Julia Rueff, diretora executiva de produtos digitais da Globo, usuários com acesso a todo o conteúdo apresentam níveis superiores de satisfação e engajamento e permanecem por mais tempo.

Quanto o Globoplay cresceu em 2026? ＋

O Globoplay registrou aumento de 31% na base de assinantes e de 18% no consumo de conteúdo em 2026, segundo dados apresentados por Julia Rueff. A plataforma alcançou 3,9 bilhões de horas consumidas no período.

O Globoplay já opera com lucro? ＋

Sim. Segundo Julia Rueff, o Globoplay atingiu o ponto de equilíbrio financeiro em 2025 e já opera com lucro, mas a empresa não divulga o resultado financeiro.

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