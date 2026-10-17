Jane Austen está de volta aos cinemas. As adaptações de livros viraram a nova febre da geração Z?

RESUMO ＋ A nova adaptação de "Razão e Sensibilidade", de Jane Austen, estreia em um mercado no qual livros e produções audiovisuais encontram público nas redes sociais. Pesquisas apontam influência do BookTok sobre jovens leitores e crescimento das adaptações, sem demonstrar uma preferência de toda a geração Z.

Duas irmãs precisam reconstruir a vida depois de perderem a segurança financeira da família, enquanto tentam entender o que podem esperar do amor. Publicada em 1811, a história de "Razão e Sensibilidade", de Jane Austen, voltou aos cinemas americanos nesta sexta-feira, 16, com Daisy Edgar-Jones e Esmé Creed-Miles como Elinor e Marianne Dashwood. A direção é de Georgia Oakley.

O retorno acontece em um momento em que a distância entre a estante e a tela passa também pelo celular. Leitores comentam personagens, recomendam romances e acompanham a escolha dos atores, enquanto plataformas ampliam suas apostas em adaptações literárias. A pergunta é quanto desse movimento pode ser atribuído à geração Z (nascidos entre 1997 e 2012).

Uma pesquisa divulgada pela Publishers Association em novembro de 2022 ouviu mais de 2.000 pessoas de 16 a 25 anos. Entre os entrevistados, 59% disseram que o BookTok ou influenciadores literários os ajudaram a descobrir uma paixão pela leitura.

O levantamento documenta a participação das recomendações digitais na descoberta de livros, um mecanismo que aparece em fenômenos como "A Corte de Rosas e Espinhos", de Sarah J. Maas.

Nas telas, há outro indicador. Um levantamento da Ampere Analysis divulgado em junho apontou crescimento de 73% no volume de adaptações literárias para streaming desde 2023. A consultoria também identificou que quase um terço dos entrevistados de 18 a 24 anos dizia ter suas escolhas de conteúdo influenciadas pelas redes sociais.

Austen divide espaço com as autoras do BookTok

A programação reúne clássicos e sucessos recentes. Além do novo "Razão e Sensibilidade", a Netflix prepara uma versão de "Orgulho e Preconceito", com seis episódios, escrita por Dolly Alderton e dirigida por Euros Lyn. Emma Corrin interpreta Elizabeth Bennet, e Jack Lowden vive Darcy. A estreia está marcada para 3 de dezembro.

Entre os romances que ganharam leitores nas redes está "A Hipótese do Amor", de Ali Hazelwood, lançado pelo Prime Video em 23 de setembro. Lili Reinhart e Tom Bateman interpretam uma doutoranda e um professor que combinam um namoro de fachada, até que a encenação começa a produzir sentimentos reais. O livro nasceu como uma fanfic inspirada em "Star Wars" antes de chegar às livrarias e, depois, ao streaming.

Emily Henry também passou a ocupar esse caminho entre a estante e a tela. "De Férias com Você", adaptado pela Netflix em 2026, acompanha dois amigos que se reencontram em viagens anuais, com Emily Bader e Tom Blyth nos papéis principais. Outros livros da autora, como "Leitura de Verão", "Loucos por Livros" e "Lugar Feliz", também entraram na fila de adaptações, em diferentes etapas de produção e desenvolvimento.

Em outra ponta estão as obras de Colleen Hoover, cuja circulação no BookTok acompanha uma sequência de adaptações. "Verity", por exemplo, reúne Anne Hathaway e Dakota Johnson em um suspense sobre uma escritora contratada para continuar o trabalho de uma autora incapacitada após um acidente.

O repertório inclui ainda histórias que atravessaram séculos antes de encontrar as telas. Em "A Odisseia", lançado em julho, Christopher Nolan levou o poema de Homero aos cinemas com Matt Damon como Odisseu, o herói que tenta retornar a Ítaca depois da Guerra de Troia. Ao lado das comédias românticas contemporâneas e dos romances de Austen, o épico amplia a variedade dessa programação, que reúne obras de épocas, gêneros e públicos distintos.

Apesar do sucesso, o interesse dos leitores também não garante que um projeto audiovisual chegue ao público. A adaptação de "Acotar" desenvolvida para o Hulu foi abandonada, e Sarah J. Maas afirmou ter recuperado os direitos criativos de seus livros. Entre uma comunidade mobilizada e uma série pronta, ainda existem decisões de roteiro, financiamento e produção.

Uma história antiga encontra novas formas de descoberta

A volta de Austen mostra que essa circulação não se limita a romances escritos para o público que hoje ocupa o TikTok. Histórias anteriores às redes entram no mesmo ambiente de recomendações e comentários, ao lado de lançamentos contemporâneos.

Para Dan Conway, presidente-executivo da Publishers Association, a aproximação entre plataformas digitais e livros tem valor por estimular a leitura. "É ótimo ver que o fenômeno BookTok está despertando o gosto pela leitura nos jovens", afirmou no anúncio da pesquisa.