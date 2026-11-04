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'Klara e o Sol': conheça a história do livro que virou filme com Jenna Ortega

Publicado em 2021, o romance do vencedor do Nobel de Literatura acompanha a amizade entre uma robô movida a energia solar e uma adolescente

'Klara e o Sol': Jenna Ortega interpreta a Amiga Artificial que, no livro, narra a própria história e tenta entender a família que a leva para casa (Reprodução / Sony Pictures)

'Klara e o Sol': Jenna Ortega interpreta a Amiga Artificial que, no livro, narra a própria história e tenta entender a família que a leva para casa (Reprodução / Sony Pictures)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15h03.

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Da vitrine de uma loja, Klara observa os gestos de quem passa na rua e espera que alguém a leve para casa. Ela é uma "Amiga Artificial", uma robô criada para fazer companhia a crianças. Quando uma adolescente chamada Josie a escolhe, Klara encontra um lar e passa a procurar uma forma de ajudar a garota.

Essa é a premissa de "Klara e o Sol", romance de Kazuo Ishiguro publicado em 2021. A adaptação da obra, estrelada por Jenna Ortega e dirigida por Taika Waititi, estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 5.

Autor é vencedor do Nobel de Literatura

Kazuo Ishiguro nasceu em Nagasaki, no Japão, e se mudou para o Reino Unido aos cinco anos. Vencedor do Nobel de Literatura em 2017, ele também escreveu "Não Me Abandone Jamais", romance que recorre à ficção científica para examinar como seus personagens lidam com o destino que outros escolheram para eles.

No Brasil, "Klara e o Sol" foi publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Ana Guadalupe. A edição tem 336 páginas.

Qual é a trama de 'Klara e o Sol'?

Klara (Jenna Ortega) é uma robô movida a energia solar, criada para fazer companhia a crianças. Depois de passar os dias observando as pessoas pela vitrine de uma loja, ela é escolhida por Josie (Mia Tharia), uma adolescente que sofre de uma doença.

Na casa de Josie, Klara conhece a mãe da garota (Amy Adams) e percebe que as duas ainda lidam com uma perda. Conforme a saúde da adolescente piora, a robô se apega a uma ideia: se a luz do Sol é capaz de lhe devolver a energia, talvez também possa ajudar sua amiga a se recuperar.

Taika Waititi, de "Jojo Rabbit", dirige o longa e assina o roteiro com Dahvi Waller. Ishiguro participa como produtor executivo. O elenco inclui ainda Aran Murphy, Steve Buscemi e Natasha Lyonne.

Confira o trailer de 'Klara e o Sol'

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