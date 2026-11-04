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Trilha de ‘Sentimento Louco’ traz música que Marília Mendonça fez para o filho Léo

Álbum da série documental do Prime Video reúne 41 faixas, entre elas “Música do Léo”, apresentada pela cantora quando ainda estava grávida

Marília Mendonça: composta durante a gravidez, a homenagem ao filho divide espaço com sucessos como “Infiel” e “Supera” no álbum da série documental do Prime Video (Divulgação/Prime Video)

Marília Mendonça: composta durante a gravidez, a homenagem ao filho divide espaço com sucessos como “Infiel” e “Supera” no álbum da série documental do Prime Video (Divulgação/Prime Video)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15h26.

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Marília Mendonça ainda esperava o nascimento de Léo quando cantou, no palco do Prêmio Multishow de 2019, uma música que havia escrito para ele. Sete anos depois, a homenagem ganhou lançamento oficial e entrou na trilha sonora de "Marília Mendonça: Sentimento Louco", série documental do Prime Video sobre a vida e a carreira da cantora.

Lançado pela Som Livre em 16 de outubro, no mesmo dia da estreia da série, o álbum reúne 41 faixas em pouco mais de duas horas. O repertório passa por versões ao vivo de "Infiel", "Eu Sei de Cor" e "Supera", além de duetos com nomes do sertanejo.

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A história de 'Música do Léo'

Marília compôs a faixa em 2019, durante a gravidez. A letra fala da surpresa com a chegada do filho e de como ouvir seu coração bater mudou o que ela sentia sobre a maternidade. A canção saiu como single em 15 de outubro, um dia antes do álbum.

Quais músicas estão na trilha de 'Sentimento Louco'?

Além da faixa que dá nome à série, o disco traz parcerias como "Todo Mundo Menos Você" e "Esqueça-Me Se For Capaz", com Maiara & Maraisa, "Transplante", com Bruno & Marrone, e "Impasse" e "Sabiá", com Henrique & Juliano.

A seleção também recupera o trabalho de Marília como compositora. "Calma", gravada por Jorge & Mateus, aparece na voz da própria cantora. Já "Minha Herança", que ganhou uma versão de João Neto & Frederico e que Marília havia publicado em formato acústico em 2013, abre o álbum em uma nova gravação.

Sobre o que é a série de Marília Mendonça?

Com quatro episódios, "Marília Mendonça: Sentimento Louco" acompanha a trajetória da cantora desde o início da carreira até se tornar a Rainha da Sofrência. Dirigida por Susanna Lira, a série documental mostra como Marília conquistou espaço no sertanejo e revisita momentos da vida fora dos palcos, como a chegada da maternidade.

A produção reúne vídeos, fotos e áudios do acervo pessoal da artista, além de depoimentos da mãe, Ruth Moreira, do irmão, João Gustavo, e de artistas como Maiara & Maraisa e Paula Fernandes. Os quatro episódios estão disponíveis no Prime Video.

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