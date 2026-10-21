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'Michael' chega ao Prime Video nesta sexta-feira; veja o horário

Longa dirigido por Antoine Fuqua retrata a trajetória do Rei do Pop, desde os primeiros anos no Jackson 5 até o início de sua carreira solo

'Michael': produção sobre Michael Jackson chega ao streaming por assinatura no Brasil (Glen Wilson/Lionsgate/Divulgação)

'Michael': produção sobre Michael Jackson chega ao streaming por assinatura no Brasil (Glen Wilson/Lionsgate/Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 12h47.

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O filme "Michael", cinebiografia sobre o cantor Michael Jackson, estreia no catálogo do Prime Video no Brasil na próxima sexta-feira, 23. A produção será disponibilizada para os assinantes da plataforma sem cobrança adicional, após sua passagem pelos cinemas e pelas lojas digitais de compra e aluguel.

O horário de estreia ainda não foi confirmado oficialmente, mas filmes e séries adicionados ao catálogo do Prime Video costumam ficar disponíveis a partir das 4h da manhã (horário de Brasília), o equivalente à meia-noite no horário UTC (GMT).

Sobre o que é 'Michael'?

Dirigido por Antoine Fuqua, o longa acompanha a trajetória de Michael Jackson desde a infância e os primeiros passos com o Jackson 5 até o desenvolvimento de sua carreira solo. A narrativa apresenta a formação do artista, suas ambições criativas e as apresentações que ajudaram a transformá-lo em um dos maiores nomes da música pop.

Um dos destaques da produção é a escalação de Jaafar Jackson, sobrinho do cantor, para interpretar o protagonista. O elenco também reúne Colman Domingo, como Joe Jackson, Nia Long, como Katherine Jackson, Miles Teller e Laura Harrier.

O roteiro é de John Logan, conhecido por trabalhos como "Gladiador", e a produção é assinada por Graham King, responsável pela cinebiografia "Bohemian Rhapsody", sobre Freddie Mercury e a banda Queen.

Filme foi um sucesso de bilheteria

O longa arrecadou US$ 217 milhões mundialmente na estreia, estabelecendo o recorde de maior abertura global para uma cinebiografia musical. Nos Estados Unidos e no Canadá, o filme faturou US$ 97,2 milhões no primeiro fim de semana, superando o desempenho inicial de "Oppenheimer" entre as cinebiografias, segundo dados do IMDb e do Box Office Mojo.

O desempenho levou o longa a ultrapassar US$ 1 bilhão em arrecadação mundial, tornando-se a cinebiografia de maior bilheteria da história e o primeiro filme do gênero a atingir essa marca. O resultado também colocou a produção como o quarto filme com maior bilheteria de 2026, atrás de "Toy Story 5", "A Odisseia" e "Homem-Aranha: Um Novo Dia", e fez dele o filme de maior faturamento da história da Lionsgate.

No IMDb, "Michael" tem nota 7,4 de 10, com base em mais de 180 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o longa registra 38% de aprovação da crítica e 97% do público.

Confira o trailer de 'Michael'

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