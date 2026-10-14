'Kill Jackie': conheça a história da nova série de suspense do Globoplay com Catherine Zeta-Jones

'Kill Jackie': a produção acompanha uma perseguição que ameaça destruir a vida luxuosa de sua protagonista (Divulgação / Unai Mateo Image Courtesy of Fremantle )
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Publicado em 14 de outubro de 2026 às 10h34.
Depois de 20 anos vivendo uma vida de luxo, viagens e discrição, Jackie Price vê seu mundo virar de cabeça para baixo em "Kill Jackie". Estrelada por Catherine Zeta-Jones, a série acompanha uma ex-traficante que descobre que um grupo de assassinos profissionais está atrás dela. Para continuar viva, Jackie vai precisar encarar o passado e mostrar que ainda sabe jogar tão perigosamente quanto antes.
Com oito episódios, a produção combina perseguições, segredos e vingança. A história é baseada no romance "The Price You Pay", do escritor britânico Nick Harkaway, publicado sob o pseudônimo de Aidan Truhen.
No Brasil, "Kill Jackie" estreia no catálogo do Globoplay na próxima quinta-feira, 15, com exclusividade na plataforma.
Jackie Price construiu uma vida confortável após abandonar sua trajetória como traficante internacional de drogas. Há 20 anos, ela viaja pelo mundo, negocia obras de arte e tenta preservar o anonimato para manter distância dos crimes que marcaram seu passado.
A tranquilidade chega ao fim quando Jackie descobre que os Sete Demônios, grupo formado por assassinos de aluguel considerados entre os mais perigosos do mundo, foram contratados para eliminá-la.
Convencida de que alguém de sua antiga vida está por trás da ameaça, ela decide reagir. Jackie recupera habilidades adquiridas durante sua trajetória criminosa e passa a perseguir os assassinos, com o objetivo de derrotá-los antes que eles consigam cumprir a missão.
A investigação também a leva a revisitar segredos pessoais e relações que acreditava ter deixado para trás. Conforme a história avança, a protagonista percebe que as consequências de seu passado podem representar uma ameaça tão grande quanto os profissionais que estão em seu encalço.
Além de Catherine Zeta-Jones, a produção reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema internacional, como Daniel Ings, que interpreta Sam, Sidse Babett Knudsen, Julian Rhind-Tutt, Christine Adams e Óscar Jaenada.
O elenco também conta com Ron Perlman, conhecido pelo papel principal da franquia "Hellboy", além de Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law, Enzo Cilenti, Sebastian Armesto e Bill Paterson.
A série foi desenvolvida por Conor Keane, Tom Butterworth, Peter Lawson e Damon Thomas. Butterworth, que trabalhou em "Gangs of London", é o roteirista principal e showrunner, enquanto Thomas, que trabalhou em "Killing Eve", assume a direção principal.