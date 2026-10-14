'Kill Jackie': conheça a história da nova série de suspense do Globoplay com Catherine Zeta-Jones

Depois de 20 anos vivendo uma vida de luxo, viagens e discrição, Jackie Price vê seu mundo virar de cabeça para baixo em "Kill Jackie". Estrelada por Catherine Zeta-Jones, a série acompanha uma ex-traficante que descobre que um grupo de assassinos profissionais está atrás dela. Para continuar viva, Jackie vai precisar encarar o passado e mostrar que ainda sabe jogar tão perigosamente quanto antes.

Com oito episódios, a produção combina perseguições, segredos e vingança. A história é baseada no romance "The Price You Pay", do escritor britânico Nick Harkaway, publicado sob o pseudônimo de Aidan Truhen.

No Brasil, "Kill Jackie" estreia no catálogo do Globoplay na próxima quinta-feira, 15, com exclusividade na plataforma.

Qual é a história de 'Kill Jackie'?

Jackie Price construiu uma vida confortável após abandonar sua trajetória como traficante internacional de drogas. Há 20 anos, ela viaja pelo mundo, negocia obras de arte e tenta preservar o anonimato para manter distância dos crimes que marcaram seu passado.

A tranquilidade chega ao fim quando Jackie descobre que os Sete Demônios, grupo formado por assassinos de aluguel considerados entre os mais perigosos do mundo, foram contratados para eliminá-la.

Convencida de que alguém de sua antiga vida está por trás da ameaça, ela decide reagir. Jackie recupera habilidades adquiridas durante sua trajetória criminosa e passa a perseguir os assassinos, com o objetivo de derrotá-los antes que eles consigam cumprir a missão.

A investigação também a leva a revisitar segredos pessoais e relações que acreditava ter deixado para trás. Conforme a história avança, a protagonista percebe que as consequências de seu passado podem representar uma ameaça tão grande quanto os profissionais que estão em seu encalço.

Quem está no elenco de 'Kill Jackie'?

Além de Catherine Zeta-Jones, a produção reúne nomes conhecidos da televisão e do cinema internacional, como Daniel Ings, que interpreta Sam, Sidse Babett Knudsen, Julian Rhind-Tutt, Christine Adams e Óscar Jaenada.

O elenco também conta com Ron Perlman, conhecido pelo papel principal da franquia "Hellboy", além de Hattie Hook, Darci Shaw, Raff Law, Enzo Cilenti, Sebastian Armesto e Bill Paterson.

A série foi desenvolvida por Conor Keane, Tom Butterworth, Peter Lawson e Damon Thomas. Butterworth, que trabalhou em "Gangs of London", é o roteirista principal e showrunner, enquanto Thomas, que trabalhou em "Killing Eve", assume a direção principal.

Confira o trailer de 'Kill Jackie'