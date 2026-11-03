Baixou o filme e ele não abriu na viagem? O que conferir nos downloads da Netflix

Downloads da Netflix: filmes e séries baixados têm licença com prazo de validade e limite de renovação definidos pelos estúdios (Thiago Prudêncio/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
Colaboradora
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 16h10.
Downloads da Netflix têm licença com prazo de validade. Quando ela vence, o título aparece como "Expirado" e não roda offline. A correção oficial é apagar e baixar o arquivo de novo, o que exige internet e só funciona se o título ainda estiver no catálogo. Testar os downloads em modo avião antes de sair de casa evita a surpresa no caminho.
Um filme baixado na Netflix não fica disponível para sempre no celular. Cada download carrega uma licença temporária, e quando ela vence o título passa a exibir o aviso "Expirado" na área Downloads e deixa de abrir sem internet. Na maioria dos casos, a correção é apagar o arquivo e baixá-lo de novo, mas isso só funciona com conexão ativa e se o filme ainda estiver no catálogo.
Por isso, o melhor momento para resolver o problema é antes de embarcar. A seguir, as causas mais comuns para um download da Netflix não abrir, o passo a passo oficial de renovação e um teste rápido para fazer em casa.
A Central de Ajuda da Netflix aponta a licença vencida como causa principal, mas há outras situações que travam a reprodução offline:
O procedimento é o mesmo em Android, iPhone, iPad e tablets Amazon Fire. Antes de começar, conecte o aparelho à internet, seja pelo Wi-Fi do hotel, do aeroporto ou pelos dados móveis:
Se o app informar que o título não pode ser baixado outra vez, ele atingiu o limite definido pelo licenciamento. Nesse caso, a única forma de assistir é por streaming, conectado à internet.
No iPhone e no iPad, a Netflix recomenda conferir o relógio antes de apagar o download. O caminho é este:
No Android, a configuração fica em Configurações > Sistema > Data e hora, com variações de nome conforme o fabricante. Deixar o ajuste automático ligado evita divergências quando o aparelho muda de fuso horário durante a viagem.
Quando o arquivo desaparece da lista ou o app exibe um ícone de alerta ao lado do título, a Netflix orienta seguir as instruções que aparecem ao tocar no alerta. Se o problema persistir, há três caminhos oficiais:
A última opção apaga todos os downloads do aparelho e desconecta a conta. Só vale fazer com internet disponível e com a senha em mãos, já que todos os títulos precisarão ser baixados de novo.
O limite depende do tipo de assinatura, segundo a página oficial sobre downloads:
Os arquivos ficam presos ao aparelho em que foram baixados, mas podem ser abertos por qualquer perfil da conta. O recurso funciona em celulares e tablets Android, iPhone, iPad, tablets Fire e Chromebooks com Play Store. O app da Netflix para Windows não permite downloads.
Uma checagem de poucos minutos em casa evita descobrir o problema no meio da estrada ou dentro do avião:
Para quem viaja com séries, a função Baixar próximo episódio, parte dos Downloads Inteligentes, apaga o episódio já assistido e baixa o seguinte sempre que o aparelho se conecta ao Wi-Fi. O recurso não está disponível no plano com anúncios.
Sim, desde que o download esteja completo, a licença ainda seja válida e a conta continue conectada no app.
A Netflix não divulga um prazo único. A validade muda de título para título, de acordo com os contratos com os estúdios.
Não. Para apagar e baixar o título de novo, o aparelho precisa estar conectado ao Wi-Fi ou aos dados móveis.
Nem todo título do catálogo pode ser baixado. A liberação depende de acordos de licenciamento e da compatibilidade do aparelho.
Não. O app para Windows não oferece downloads. A função está disponível em Android, iPhone, iPad, tablets Fire e Chromebooks com Play Store.