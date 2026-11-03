Baixou o filme e ele não abriu na viagem? O que conferir nos downloads da Netflix

RESUMO ＋ Downloads da Netflix têm licença com prazo de validade. Quando ela vence, o título aparece como "Expirado" e não roda offline. A correção oficial é apagar e baixar o arquivo de novo, o que exige internet e só funciona se o título ainda estiver no catálogo. Testar os downloads em modo avião antes de sair de casa evita a surpresa no caminho.

Um filme baixado na Netflix não fica disponível para sempre no celular. Cada download carrega uma licença temporária, e quando ela vence o título passa a exibir o aviso "Expirado" na área Downloads e deixa de abrir sem internet. Na maioria dos casos, a correção é apagar o arquivo e baixá-lo de novo, mas isso só funciona com conexão ativa e se o filme ainda estiver no catálogo.

Por isso, o melhor momento para resolver o problema é antes de embarcar. A seguir, as causas mais comuns para um download da Netflix não abrir, o passo a passo oficial de renovação e um teste rápido para fazer em casa.

Por que o download da Netflix não abre sem internet?

A Central de Ajuda da Netflix aponta a licença vencida como causa principal, mas há outras situações que travam a reprodução offline:

Licença expirada: o prazo varia por título, de acordo com os contratos de licenciamento. Até expirar, o filme pode ser visto quantas vezes o usuário quiser;

o prazo varia por título, de acordo com os contratos de licenciamento. Até expirar, o filme pode ser visto quantas vezes o usuário quiser; Título fora do catálogo: filmes e séries removidos da Netflix não podem ser renovados nem baixados outra vez;

filmes e séries removidos da Netflix não podem ser renovados nem baixados outra vez; Limite de downloads ou renovações: alguns títulos só podem ser baixados um número determinado de vezes por ano, por exigência dos estúdios;

alguns títulos só podem ser baixados um número determinado de vezes por ano, por exigência dos estúdios; Data e hora incorretas: um relógio ajustado à mão ou desatualizado após troca de fuso pode impedir a validação do arquivo;

um relógio ajustado à mão ou desatualizado após troca de fuso pode impedir a validação do arquivo; Download incompleto: o arquivo ainda estava em andamento quando a conexão caiu, e o app não chegou a concluir o processo;

o arquivo ainda estava em andamento quando a conexão caiu, e o app não chegou a concluir o processo; Conta desconectada: os downloads só ficam acessíveis com a conta conectada no app. Se a assinatura for cancelada, os arquivos são apagados do aparelho.

Como renovar um download expirado na Netflix

O procedimento é o mesmo em Android, iPhone, iPad e tablets Amazon Fire. Antes de começar, conecte o aparelho à internet, seja pelo Wi-Fi do hotel, do aeroporto ou pelos dados móveis:

Abra o app da Netflix; Toque em Downloads, no canto superior direito; Selecione o filme ou a série com problema; Toque no ícone de status do download, ao lado do título; Escolha Excluir download; Volte à página do título e toque no botão de download para baixá-lo de novo.

Se o app informar que o título não pode ser baixado outra vez, ele atingiu o limite definido pelo licenciamento. Nesse caso, a única forma de assistir é por streaming, conectado à internet.

Como ajustar a data e a hora do celular

No iPhone e no iPad, a Netflix recomenda conferir o relógio antes de apagar o download. O caminho é este:

Abra o app Ajustes; Toque em Geral; Selecione Data e Hora; Ative a opção Definir Automaticamente ou corrija a data e a hora à mão.

No Android, a configuração fica em Configurações > Sistema > Data e hora, com variações de nome conforme o fabricante. Deixar o ajuste automático ligado evita divergências quando o aparelho muda de fuso horário durante a viagem.

O que fazer se o download da Netflix sumiu ou deu erro no Android?

Quando o arquivo desaparece da lista ou o app exibe um ícone de alerta ao lado do título, a Netflix orienta seguir as instruções que aparecem ao tocar no alerta. Se o problema persistir, há três caminhos oficiais:

Atualizar o app e o sistema: a Netflix exige a versão mais recente do aplicativo, e alguns aparelhos com Android desatualizado não aceitam downloads;

a Netflix exige a versão mais recente do aplicativo, e alguns aparelhos com Android desatualizado não aceitam downloads; Liberar a permissão de armazenamento: em celulares com Android 10 ou anterior, acesse Configurações, Apps, Netflix, Permissões e ative Armazenamento;

em celulares com Android 10 ou anterior, acesse Configurações, Apps, Netflix, Permissões e ative Armazenamento; Limpar os dados do app: mantenha o ícone da Netflix pressionado, toque em Informações do app e depois em Armazenamento e cache e Limpar armazenamento.

A última opção apaga todos os downloads do aparelho e desconecta a conta. Só vale fazer com internet disponível e com a senha em mãos, já que todos os títulos precisarão ser baixados de novo.

Quantos downloads cada plano da Netflix permite?

O limite depende do tipo de assinatura, segundo a página oficial sobre downloads:

Planos sem anúncios: até 100 downloads ativos por aparelho, em um número de dispositivos que varia conforme o plano contratado;

até 100 downloads ativos por aparelho, em um número de dispositivos que varia conforme o plano contratado; Plano com anúncios: até 15 downloads por aparelho por mês, em no máximo dois dispositivos. A contagem reinicia no primeiro dia de cada mês.

Os arquivos ficam presos ao aparelho em que foram baixados, mas podem ser abertos por qualquer perfil da conta. O recurso funciona em celulares e tablets Android, iPhone, iPad, tablets Fire e Chromebooks com Play Store. O app da Netflix para Windows não permite downloads.

Como testar os downloads da Netflix antes de viajar

Uma checagem de poucos minutos em casa evita descobrir o problema no meio da estrada ou dentro do avião:

Download concluído: na área Downloads, confirme que o título não exibe barra de progresso, ícone de alerta ou o aviso "Expirado";

na área Downloads, confirme que o título não exibe barra de progresso, ícone de alerta ou o aviso "Expirado"; Teste em modo avião: ative o modo avião e dê play por alguns segundos em cada filme ou episódio. Se algum falhar, ainda dá tempo de baixar de novo pelo Wi-Fi de casa;

ative o modo avião e dê play por alguns segundos em cada filme ou episódio. Se algum falhar, ainda dá tempo de baixar de novo pelo Wi-Fi de casa; App atualizado: instale a versão mais recente na App Store ou na Play Store antes de baixar os títulos;

instale a versão mais recente na App Store ou na Play Store antes de baixar os títulos; Espaço livre: confira a memória disponível, já que a falta de espaço interrompe downloads em andamento;

confira a memória disponível, já que a falta de espaço interrompe downloads em andamento; Relógio automático: mantenha data e hora no ajuste automático;

mantenha data e hora no ajuste automático; Conta conectada: não saia da conta da Netflix no aparelho, ou os downloads ficam inacessíveis.

Para quem viaja com séries, a função Baixar próximo episódio, parte dos Downloads Inteligentes, apaga o episódio já assistido e baixa o seguinte sempre que o aparelho se conecta ao Wi-Fi. O recurso não está disponível no plano com anúncios.