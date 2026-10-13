Criador de ‘Euphoria’, Sam Levinson fecha acordo com a Amazon após saída da HBO

Sam Levinson: criador de 'Euphoria' encerrou sua parceria com a HBO (Gage Skidmore via Wikimedia/Reprodução)
Repórter
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 15h44.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 15h50.
Sam Levinson, criador de 'Euphoria', encerrou nesta terça-feira, 13, sua parceria com o canal HBO e assinou acordo com a empresa Amazon para desenvolver e produzir séries para o serviço de streaming Prime Video. O contrato também inclui Ashley Levinson e ocorre após o fim de 'Euphoria', cuja terceira e última temporada estreou em 2026.
Sam Levinson, criador da série 'Euphoria', encerrou sua parceria com a HBO e assinou um acordo com a Amazon nesta terça-feira, 13, para desenvolver e produzir séries para o Prime Video.
Segundo o Deadline, o contrato também inclui Ashley Levinson, esposa do roteirista e sua parceira na produtora Tiny Goat Productions, que atuará como produtora executiva dos projetos.
O anúncio acontece após o fim da série, que estreou sua terceira e última temporada em 2026, quatro anos depois da segunda. Lançada em 2019, a produção se tornou um dos títulos mais comentados da HBO e tem Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Colman Domingo no elenco.
Além da série, Levinson dirigiu os filmes 'Assassination Nation' e 'Malcolm & Marie', estrelado por Zendaya e John David Washington. Ele também foi produtor executivo da minissérie Irma Vep e escreveu e dirigiu The Idol, protagonizada pelo cantor The Weeknd.
Em comunicado, Peter Friedlander, chefe global de televisão da Amazon MGM Studios, destacou a originalidade do trabalho de Levinson e afirmou que a empresa pretende oferecer liberdade criativa à dupla para desenvolver novos projetos com alcance internacional.
“Sam Levinson é uma das vozes mais ousadas e originais da televisão atual, com um compromisso destemido com a narrativa autêntica que ressoa com o público em todo o mundo”, disse Peter Friedlander, chefe de televisão global da Amazon MGM Studios. “Estamos muito felizes em receber Sam e Ashley e em lhes dar a liberdade criativa e a plataforma global para desenvolver seus projetos.”
Sam Levinson assinou um acordo com a Amazon nesta terça-feira, 13, para desenvolver e produzir séries destinadas ao Prime Video. A parceria foi firmada após o encerramento do vínculo do roteirista com a HBO.
Sim. Segundo o Deadline, Ashley Levinson, esposa de Sam Levinson e sua parceira na produtora Tiny Goat Productions, atuará como produtora executiva dos projetos.
'Euphoria' terminou após a estreia de sua terceira e última temporada em 2026, quatro anos depois da segunda. A série da HBO foi lançada em 2019.
Sam Levinson dirigiu os filmes 'Assassination Nation' e 'Malcolm & Marie', foi produtor executivo da minissérie 'Irma Vep' e escreveu e dirigiu 'The Idol', protagonizada por The Weeknd.
Peter Friedlander, chefe global de televisão da Amazon MGM Studios, afirmou que Sam Levinson é uma das vozes mais ousadas e originais da televisão atual. Segundo Friedlander, a empresa dará liberdade criativa e uma plataforma global para Sam e Ashley Levinson desenvolverem seus projetos.