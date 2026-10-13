Criador de ‘Euphoria’, Sam Levinson fecha acordo com a Amazon após saída da HBO

RESUMO ＋ Sam Levinson, criador de 'Euphoria', encerrou nesta terça-feira, 13, sua parceria com o canal HBO e assinou acordo com a empresa Amazon para desenvolver e produzir séries para o serviço de streaming Prime Video. O contrato também inclui Ashley Levinson e ocorre após o fim de 'Euphoria', cuja terceira e última temporada estreou em 2026.

Sam Levinson, criador da série 'Euphoria', encerrou sua parceria com a HBO e assinou um acordo com a Amazon nesta terça-feira, 13, para desenvolver e produzir séries para o Prime Video.

Segundo o Deadline, o contrato também inclui Ashley Levinson, esposa do roteirista e sua parceira na produtora Tiny Goat Productions, que atuará como produtora executiva dos projetos.

O anúncio acontece após o fim da série, que estreou sua terceira e última temporada em 2026, quatro anos depois da segunda. Lançada em 2019, a produção se tornou um dos títulos mais comentados da HBO e tem Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney e Colman Domingo no elenco.

Além da série, Levinson dirigiu os filmes 'Assassination Nation' e 'Malcolm & Marie', estrelado por Zendaya e John David Washington. Ele também foi produtor executivo da minissérie Irma Vep e escreveu e dirigiu The Idol, protagonizada pelo cantor The Weeknd.

Em comunicado, Peter Friedlander, chefe global de televisão da Amazon MGM Studios, destacou a originalidade do trabalho de Levinson e afirmou que a empresa pretende oferecer liberdade criativa à dupla para desenvolver novos projetos com alcance internacional.

“Sam Levinson é uma das vozes mais ousadas e originais da televisão atual, com um compromisso destemido com a narrativa autêntica que ressoa com o público em todo o mundo”, disse Peter Friedlander, chefe de televisão global da Amazon MGM Studios. “Estamos muito felizes em receber Sam e Ashley e em lhes dar a liberdade criativa e a plataforma global para desenvolver seus projetos.”