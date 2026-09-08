Ter todos os streamings ficou mais caro que a TV por assinatura? Veja a conta

No início da década de 2010, os serviços de streaming chegaram ao mercado com a promessa de ser uma alternativa econômica aos pacotes de televisão por assinatura, que dominavam a TV há mais de duas décadas. Agora, com o streaming não sendo mais apenas uma alternativa, mas sim o status quo, essa perspectiva de economia está ficando menos evidente.

Nos Estados Unidos, os oito principais serviços de streaming custam cerca de US$ 151 por mês, contra mais de US$ 170 de um pacote completo de TV a cabo ou por satélite.

No Brasil, porém, a conta se inverte. Os oito serviços considerados na comparação chegam a R$ 213,29 mensais, enquanto há opções de TV por assinatura a partir de R$ 45.

Apesar disso, comparação não coloca produtos idênticos lado a lado. A TV a cabo reúne canais ao vivo e programação linear, enquanto os streamings são voltados principalmente ao conteúdo sob demanda. Ainda assim, os valores mostram como o cenário mudou desde o início a popularização das plataformas.

No Brasil, ter tudo separado custa mais

Por aqui, a soma dos planos de entrada de Prime Video, Netflix, Disney+, HBO Max, Globoplay, Apple TV+, Paramount+ e YouTube Premium chega a R$ 213,29 por mês.

A diferença para a TV por assinatura é significativa. O Vivo Play App Inicial custa R$ 45 mensais e oferece mais de 40 canais. O Vivo Play App Estendido sai por R$ 65, enquanto a SKY SUPER I custa R$ 59,90 nos três primeiros meses e R$ 89,90 depois, com mais de 140 canais e Amazon Prime incluso.

Os pacotes que combinam os dois modelos tornam a comparação ainda mais interessante.

O Claro TV+ com Netflix Padrão oferece mais de 120 canais ao vivo, além de Netflix, Globoplay Premium, Max com anúncios, Apple TV+, Amazon Prime Video e Disney+. O valor passa de R$ 89,40 nos dois primeiros meses para R$ 133,90 após a promoção.

Streaming teve reajustes maiores nos EUA

Segundo análise do Hollywood Reporter, os preços dos serviços de streaming nos Estados Unidos subiram 11,8% nos últimos 12 meses. Na TV a cabo e por satélite, o aumento médio foi de 3,9% ao ano. Em 2023, o reajuste médio dos streamings chegou a 17,7%.

A diferença também aparece quando se olha para o preço desde o lançamento. O Apple TV passou de US$ 4,99 para um valor três vezes maior, enquanto o Paramount+ teve alta de 80% em cinco anos.

A Netflix Premium ficou 125% mais caro desde 2013. No Disney+, o preço inicial de US$ 6,99 passou para US$ 11,99 no plano com anúncios.

Com oito grandes serviços contratados simultaneamente, a conta americana subiu de aproximadamente US$ 90 há quatro anos para US$ 151 atualmente. Mesmo assim, continua abaixo dos mais de US$ 170 cobrados por pacotes completos de TV a cabo.

A conta depende de quantos serviços o consumidor mantém

Os números deixam uma diferença clara entre os mercados. Nos Estados Unidos, reunir os oito principais streamings ainda sai mais barato que um pacote completo de TV por assinatura, embora a vantagem tenha diminuído com os reajustes acelerados das plataformas.

No Brasil, a contratação individual dos oito serviços chega a R$ 213,29 mensais — quase cinco vezes o preço do plano mais barato de TV considerado na comparação.

Um pacote híbrido como o Claro TV+, por sua vez, reúne seis serviços de streaming e mais de 120 canais por R$ 133,90 após a promoção.

Para reduzir a despesa, uma alternativa é o chamado streaming cycling, em que o consumidor assina uma plataforma por um ou dois meses, cancela e passa para outra. A estratégia evita acumular mensalidades, mas exige abrir mão de acompanhar simultaneamente os catálogos de todos os serviços.