'Habeas Corpus': conheça o 'How to Get Away with Murder' brasileiro que estreia na Netflix

'Habeas Corpus': inspirada pelo universo da advocacia criminal, a produção apresenta conflitos nos tribunais e decisões capazes de mudar o destino dos personagens (Divulgação/Netflix)
Freelancer
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 18h00.
Quem gosta de histórias de tribunais, investigações criminais e segredos entre advogados pode encontrar uma nova opção no catálogo da Netflix. "Habeas Corpus" é uma produção brasileira que explora os bastidores da Justiça e acompanha personagens envolvidos em um caso que desafia suas convicções.
A série, que estreia na próxima quarta-feira, 23, e conta com oito episódios, reúne drama jurídico e suspense em uma trama que lembra a atmosfera de "How to Get Away with Murder", produção americana conhecida por misturar o cotidiano de estudantes de Direito com crimes e reviravoltas.
A trama acompanha Inez, interpretada por Marjorie Estiano, uma respeitada professora de Direito e ex-advogada criminalista que lidera um grupo de estudantes em uma investigação de revisão criminal.
O objetivo é provar a inocência de um jovem condenado por um crime que afirma não ter cometido. Para isso, a equipe precisa reexaminar o caso e buscar respostas sobre a condenação.
Entre os estudantes está Marina, vivida por Any Gabrielly, cuja relação com a investigação esconde uma motivação pessoal. A jovem se aproxima de Inez com o objetivo de reparar uma injustiça que afetou sua família no passado.
À medida que o grupo avança, novas descobertas colocam em xeque as certezas dos personagens e revelam segredos relacionados ao caso.
A história de "Habeas Corpus" parte do trabalho do Innocence Project Brasil, organização que atua na investigação e reversão de condenações injustas.
A série transforma essa realidade em uma trama de ficção sobre erros judiciários, desigualdade e os desafios envolvidos na busca por reparação.
O caso investigado por Inez e seus estudantes serve como ponto de partida para discutir o acesso à Justiça e as consequências de uma condenação equivocada.
Além de Estiano e Any Gabrielly, o elenco também conta com:
"Habeas Corpus" foi criada por Leonardo Moreira, Luiz Villaça e Donna Oliveira. Villaça também assume a direção geral, enquanto Flávia Lacerda divide a direção dos episódios. O roteiro final é assinado por Leonardo Moreira. A produção é da Café Royal, com Adriana Tavares na produção executiva.
Em entrevista ao CinePOP, Vladimir Brichta revelou que a série é como um quebra-cabeça. "É uma série envolvente, não é muito comum no Brasil. E ela é muito bem-estruturada. Parece um quebra-cabeça de duas mil peças. Você não vai montar no primeiro dia", comentou o ator.