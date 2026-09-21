'Habeas Corpus': conheça o 'How to Get Away with Murder' brasileiro que estreia na Netflix

Quem gosta de histórias de tribunais, investigações criminais e segredos entre advogados pode encontrar uma nova opção no catálogo da Netflix. "Habeas Corpus" é uma produção brasileira que explora os bastidores da Justiça e acompanha personagens envolvidos em um caso que desafia suas convicções.

A série, que estreia na próxima quarta-feira, 23, e conta com oito episódios, reúne drama jurídico e suspense em uma trama que lembra a atmosfera de "How to Get Away with Murder", produção americana conhecida por misturar o cotidiano de estudantes de Direito com crimes e reviravoltas.

Qual é a história de 'Habeas Corpus'?

A trama acompanha Inez, interpretada por Marjorie Estiano, uma respeitada professora de Direito e ex-advogada criminalista que lidera um grupo de estudantes em uma investigação de revisão criminal.

O objetivo é provar a inocência de um jovem condenado por um crime que afirma não ter cometido. Para isso, a equipe precisa reexaminar o caso e buscar respostas sobre a condenação.

Entre os estudantes está Marina, vivida por Any Gabrielly, cuja relação com a investigação esconde uma motivação pessoal. A jovem se aproxima de Inez com o objetivo de reparar uma injustiça que afetou sua família no passado.

À medida que o grupo avança, novas descobertas colocam em xeque as certezas dos personagens e revelam segredos relacionados ao caso.

De onde veio a inspiração da série?

A história de "Habeas Corpus" parte do trabalho do Innocence Project Brasil, organização que atua na investigação e reversão de condenações injustas.

A série transforma essa realidade em uma trama de ficção sobre erros judiciários, desigualdade e os desafios envolvidos na busca por reparação.

O caso investigado por Inez e seus estudantes serve como ponto de partida para discutir o acesso à Justiça e as consequências de uma condenação equivocada.

Elenco da série conta com atores prestigiados

Além de Estiano e Any Gabrielly, o elenco também conta com:

Vladimir Brichta;

Danton Mello;

Marisa Orth;

Natália Lage;

Naruna Costa;

Tato Gabus Mendes;

Felipe Ricca;

Nicolas Lee;

Luiza Gabus Mendes;

Pedro Roza.

"Habeas Corpus" foi criada por Leonardo Moreira, Luiz Villaça e Donna Oliveira. Villaça também assume a direção geral, enquanto Flávia Lacerda divide a direção dos episódios. O roteiro final é assinado por Leonardo Moreira. A produção é da Café Royal, com Adriana Tavares na produção executiva.

Em entrevista ao CinePOP, Vladimir Brichta revelou que a série é como um quebra-cabeça. "É uma série envolvente, não é muito comum no Brasil. E ela é muito bem-estruturada. Parece um quebra-cabeça de duas mil peças. Você não vai montar no primeiro dia", comentou o ator.

Confira o trailer de 'Habeas Corpus':