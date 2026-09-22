Rick, da dupla Rick & Renner, morre aos 59 anos e deixa trajetória ligada ao sertanejo brasileiro

O cantor Rick, nome artístico de Geraldo Antônio de Carvalho, morreu aos 59 anos após um acidente de helicóptero em Santa Catarina. Integrante da dupla Rick e Renner, o artista ficou conhecido por músicas que marcaram o sertanejo romântico brasileiro, especialmente durante a expansão do gênero nos anos 1990.

Nascido em 5 de dezembro de 1966, em Monte do Carmo, no Tocantins, Rick iniciou sua relação com a música ainda na infância. Antes da projeção nacional, participou de apresentações locais e passou por diferentes formações musicais até formar a parceria que definiu sua carreira.

A Formação da dupla Rick e Renner

A dupla Rick e Renner surgiu em 1986, quando Geraldo Antônio de Carvalho iniciou a parceria com Ivair dos Reis Gonçalves, conhecido artisticamente como Renner. Os dois passaram os primeiros anos da carreira em apresentações em bares e casas de shows antes de alcançarem reconhecimento nacional.

O destaque nacional veio durante a década de 1990. Em 1998, a dupla lançou o álbum Mil Vezes Cantarei, que trouxe a música “Ela é Demais”, uma das principais canções associadas à trajetória dos artistas.

Ao longo da carreira, Rick e Renner lançaram sucessos como “Cara de Pau”, “Filha”, “Nos Bares da Cidade” e “Seguir em Frente”. O repertório da dupla ficou marcado por canções sobre relacionamentos e temas presentes no sertanejo romântico.

Rick também teve atuação como compositor. Entre as músicas escritas por ele estão “Página de Amigos”, gravada por Chitãozinho e Xororó, e “Só Dá Você na Minha Vida”, interpretada por João Paulo e Daniel.

Separações, retornos e últimos anos

A parceria entre Rick e Renner passou por períodos de pausa. A dupla encerrou as atividades em 2010 e retomou o trabalho posteriormente. Em 2015, houve uma nova separação, antes do retorno anunciado em 2018 com a turnê Seguir em Frente.

Nos últimos anos, Rick manteve atividades relacionadas à música e apresentações ao lado de Renner. O cantor também passou parte da vida nos Estados Unidos, onde mantinha residência, segundo informações divulgadas após sua morte.

Vida pessoal e morte

Rick era casado com Geralda Carvalho e deixou filhos. O cantor também mantinha uma relação pública com a fé religiosa e participava de eventos ligados à devoção católica.

A morte ocorreu após um acidente com um helicóptero em Santa Catarina, em 21 de setembro de 2026. A aeronave foi localizada pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, que confirmou a morte dos ocupantes. As causas do acidente passaram a ser investigadas pelos órgãos responsáveis.

Com uma carreira iniciada nos anos 1980, Rick deixou uma trajetória associada à consolidação do sertanejo romântico no Brasil, principalmente pela parceria com Renner e pela composição de músicas interpretadas por diferentes artistas do gênero.