'Toy Story 5'estreia no Disney+ nesta semana; veja todos os detalhes

'Toy Story 5': quinto filme da franquia da Pixar chega ao Disney+ em 23 de setembro (©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection)
Freelancer
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17h54.
Depois de conquistar o público nos cinemas, "Toy Story 5" está prestes a chegar ao streaming. O novo filme da Pixar estreia no Disney+ nesta quarta-feira, 23 de setembro, levando a aventura dos brinquedos para a casa dos assinantes.
A produção arrecadou mais de US$ 1,1 bilhão nas bilheterias mundiais desde a estreia nos cinemas e é o terceiro filme mais visto de 2026, atrás de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia", segundo dados do Box Office Mojo.
A nova aventura coloca os brinquedos diante de um desafio diferente: a chegada da tecnologia à rotina de Bonnie. A menina ganha um tablet chamado Lilypad, que passa a disputar a atenção dela durante as brincadeiras. A novidade muda a dinâmica do quarto e coloca os brinquedos em uma situação inesperada.
Jessie assume um papel importante na história, enquanto Woody, Buzz Lightyear e os demais personagens enfrentam os efeitos dessa transformação.
A trama explora a relação entre os brinquedos tradicionais e os novos recursos tecnológicos, mantendo o foco na amizade e na imaginação que marcaram a franquia.
O filme reúne personagens conhecidos do público e apresenta novos brinquedos. Entre os principais nomes da dublagem original em inglês estão:
A direção é de Andrew Stanton, com codireção de Kenna Harris.
Sim. A produção dá sequência à história apresentada nos quatro primeiros filmes da franquia. O longa retoma os personagens conhecidos e desenvolve uma nova fase da relação entre os brinquedos e Bonnie, após os acontecimentos de "Toy Story 4".
Para quem deseja relembrar a trajetória da equipe antes da estreia, os quatro filmes anteriores estão disponíveis no Disney+.