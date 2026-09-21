'Toy Story 5'estreia no Disney+ nesta semana; veja todos os detalhes

Depois de conquistar o público nos cinemas, "Toy Story 5" está prestes a chegar ao streaming. O novo filme da Pixar estreia no Disney+ nesta quarta-feira, 23 de setembro, levando a aventura dos brinquedos para a casa dos assinantes.

A produção arrecadou mais de US$ 1,1 bilhão nas bilheterias mundiais desde a estreia nos cinemas e é o terceiro filme mais visto de 2026, atrás de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia", segundo dados do Box Office Mojo.

Qual é a história de 'Toy Story 5'?

A nova aventura coloca os brinquedos diante de um desafio diferente: a chegada da tecnologia à rotina de Bonnie. A menina ganha um tablet chamado Lilypad, que passa a disputar a atenção dela durante as brincadeiras. A novidade muda a dinâmica do quarto e coloca os brinquedos em uma situação inesperada.

Jessie assume um papel importante na história, enquanto Woody, Buzz Lightyear e os demais personagens enfrentam os efeitos dessa transformação.

A trama explora a relação entre os brinquedos tradicionais e os novos recursos tecnológicos, mantendo o foco na amizade e na imaginação que marcaram a franquia.

Quem está no elenco?

O filme reúne personagens conhecidos do público e apresenta novos brinquedos. Entre os principais nomes da dublagem original em inglês estão:

Tom Hanks como Woody.

como Woody. Tim Allen como Buzz Lightyear.

como Buzz Lightyear. Joan Cusack como Jessie.

como Jessie. Tony Hale como Garfinho.

como Garfinho. Greta Lee como Lilypad.

como Lilypad. Conan O'Brien como Amigo Rolinho.

como Amigo Rolinho. Craig Robinson como Atlas.

A direção é de Andrew Stanton, com codireção de Kenna Harris.

'Toy Story 5' é continuação dos filmes anteriores?

Sim. A produção dá sequência à história apresentada nos quatro primeiros filmes da franquia. O longa retoma os personagens conhecidos e desenvolve uma nova fase da relação entre os brinquedos e Bonnie, após os acontecimentos de "Toy Story 4".

Para quem deseja relembrar a trajetória da equipe antes da estreia, os quatro filmes anteriores estão disponíveis no Disney+.