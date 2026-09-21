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'Toy Story 5'estreia no Disney+ nesta semana; veja todos os detalhes

Produção acompanha os brinquedos em uma disputa contra a tecnologia que transforma a rotina de Bonnie

'Toy Story 5': quinto filme da franquia da Pixar chega ao Disney+ em 23 de setembro (©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection)

'Toy Story 5': quinto filme da franquia da Pixar chega ao Disney+ em 23 de setembro (©Walt Disney Co./Courtesy Everett Collection)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 17h54.

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Depois de conquistar o público nos cinemas, "Toy Story 5" está prestes a chegar ao streaming. O novo filme da Pixar estreia no Disney+ nesta quarta-feira, 23 de setembro, levando a aventura dos brinquedos para a casa dos assinantes.

A produção arrecadou mais de US$ 1,1 bilhão nas bilheterias mundiais desde a estreia nos cinemas e é o terceiro filme mais visto de 2026, atrás de "Homem-Aranha: Um Novo Dia" e "A Odisseia", segundo dados do Box Office Mojo.

Qual é a história de 'Toy Story 5'?

A nova aventura coloca os brinquedos diante de um desafio diferente: a chegada da tecnologia à rotina de Bonnie. A menina ganha um tablet chamado Lilypad, que passa a disputar a atenção dela durante as brincadeiras. A novidade muda a dinâmica do quarto e coloca os brinquedos em uma situação inesperada.

Jessie assume um papel importante na história, enquanto Woody, Buzz Lightyear e os demais personagens enfrentam os efeitos dessa transformação.

A trama explora a relação entre os brinquedos tradicionais e os novos recursos tecnológicos, mantendo o foco na amizade e na imaginação que marcaram a franquia.

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Quem está no elenco?

O filme reúne personagens conhecidos do público e apresenta novos brinquedos. Entre os principais nomes da dublagem original em inglês estão:

  • Tom Hanks como Woody.
  • Tim Allen como Buzz Lightyear.
  • Joan Cusack como Jessie.
  • Tony Hale como Garfinho.
  • Greta Lee como Lilypad.
  • Conan O'Brien como Amigo Rolinho.
  • Craig Robinson como Atlas.

A direção é de Andrew Stanton, com codireção de Kenna Harris.

'Toy Story 5' é continuação dos filmes anteriores?

Sim. A produção dá sequência à história apresentada nos quatro primeiros filmes da franquia. O longa retoma os personagens conhecidos e desenvolve uma nova fase da relação entre os brinquedos e Bonnie, após os acontecimentos de "Toy Story 4".

Para quem deseja relembrar a trajetória da equipe antes da estreia, os quatro filmes anteriores estão disponíveis no Disney+.

Acompanhe tudo sobre:AnimaçãoDisneyFilmesStreaming

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