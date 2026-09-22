Rick, da dupla Rick & Renner, morre aos 59 anos

A morte do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, foi confirmada nesta terça-feira, 22, após o helicóptero em que ele estava sofrer um acidente em Santa Catarina. A aeronave desapareceu na região de Urubici, na Serra catarinense, e foi alvo de buscas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Segundo o Corpo de Bombeiros, após dois dias de buscas, os destroços da aeronave foram encontrados nesta terça-feira com cinco pessoas sem vida.

Na segunda-feira, 21, a assessoria do cantor confirmou que ele estava no helicóptero. O empresário Bruno Avelar também estava a bordo. Antes do embarque, Rick publicou nas redes sociais um vídeo em frente ao helicóptero, no qual Avelar aparece ao lado de uma mulher loira. O cantor também filmou os dois pilotos.

Trajetória de Rick

Geraldo Antônio de Carvalho, conhecido como Rick Sollo ou apenas Rick, nasceu em Monte do Carmo, no Tocantins, em 5 de dezembro de 1966. Começou na música aos 10 anos e passou por diferentes duplas antes de formar Rick & Renner com Renner Reis, em 1986.

A dupla ganhou projeção nacional nos anos 1990. O primeiro álbum oficial foi lançado em 1992, mas o principal sucesso veio em 1998, com "Ela é Demais". Ao longo de 25 anos, Rick & Renner venderam mais de 10 milhões de CDs.

Além de cantor, Rick também atuou como compositor e produtor musical. Suas músicas foram gravadas por artistas como Chitãozinho & Xororó, Zezé Di Camargo & Luciano, Daniel, Gian & Giovani e Gino & Geno.

Rick também teve uma carreira solo e lançou álbuns como "Pronto pra Te Amar", em 2011, e "Foi Deus", em 2015. Em 2017, formou com Giovani, da dupla Gian & Giovani, o projeto "Dois Corações".

Rick & Renner tiveram períodos de separação e retomaram a parceria em diferentes momentos. A dupla voltou a se apresentar junta em 2018.