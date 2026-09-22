Ted Lasso: episódio 8 da 4ª temporada estreia nesta nesta terça-feira; veja horário

O episódio 8 da quarta temporada de Ted Lasso chega ao Apple TV+ nesta terça-feira, 22. Nos Estados Unidos, o capítulo será disponibilizado às 18h no horário do Pacífico (PT) e às 21h no horário do leste (ET). No Brasil, a estreia acontece às 22h, no horário de Brasília.

A quarta temporada terá 10 episódios, com lançamento semanal. O capítulo final está previsto para 7 de outubro.

A nova temporada reúne personagens conhecidos do público e acrescenta novos nomes à história. Ted Lasso volta a comandar uma equipe, desta vez à frente do Lady Greyhounds, time de futebol feminino.

O que acontece na nova temporada?

A quarta temporada amplia a história do treinador vivido por Jason Sudeikis e coloca o futebol feminino no centro da trama. Entre as mudanças estão novos personagens e o retorno de figuras conhecidas das temporadas anteriores.

Jamie Tartt também aparece em uma nova fase de sua carreira. O personagem deixou a Inglaterra para atuar em Barcelona, enquanto o ator Phil Dunster estava envolvido com o projeto Rooster, estrelado por Steve Carell.

A produção acompanha ainda a dinâmica da nova equipe comandada por Ted e a relação entre os personagens que permanecem na série. O trailer da quarta temporada apresenta parte dessa nova fase da produção.

A temporada também reforça a presença do futebol feminino na história. A nova equipe comandada por Ted é um dos principais elementos da temporada, em uma produção que acompanha o momento de maior atenção dado à modalidade. A relação entre a série e o avanço do futebol feminino é um dos eixos apresentados na nova temporada.

Quando estreia o episódio 8 de Ted Lasso?

O oitavo episódio chega ao catálogo nesta terça-feira, 22 de setembro, às 22h no Brasil. Nos Estados Unidos, a estreia ocorre às 18h PT e 21h ET.

Os novos capítulos seguem o calendário semanal do Apple TV+. Depois do episódio 8, restam mais dois capítulos, que levam a temporada até 7 de outubro.

A quarta temporada faz parte do calendário de lançamentos do Apple TV+ e chega após as três primeiras temporadas da série.

Vai ter 5ª temporada?

Ainda não há confirmação oficial de uma quinta temporada. Matt Cherniss, da Apple TV+, afirmou que Jason Sudeikis está considerando os próximos passos da série.

Enquanto isso, a atual temporada segue com lançamentos semanais até outubro. Para acompanhar outros destaques da plataforma, veja também os lançamentos do Apple TV+.