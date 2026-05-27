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Paul McCartney vê em Taylor Swift o fenômeno pop mais próximo dos Beatles

Comentário do músico britânico reacendeu comparações entre o impacto cultural de Taylor Swift e o maior fenômeno musical do século 20

Paul McCartney: músico diz que fama de Taylor Swift lembra os Beatles nos anos 1960 (Divulgação / Rolling Stones)

Paul McCartney: músico diz que fama de Taylor Swift lembra os Beatles nos anos 1960 (Divulgação / Rolling Stones)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 27 de maio de 2026 às 11h00.

A comparação entre Taylor Swift e os Beatles ganhou um novo capítulo nesta semana. Em entrevista à BBC, Paul McCartney afirmou que consegue enxergar um “paralelo” entre a fama global da cantora e a histeria coletiva vivida pela banda britânica durante a Beatlemania nos anos 1960.

Músico comparou fama de Swift ao fenômeno vivido pelos Beatles

Durante a conversa, McCartney disse que Taylor vive hoje um nível de exposição semelhante ao que ele, John Lennon, George Harrison e Ringo Starr experimentaram no auge da Beatlemania. “Dá para ver o paralelo, a fama mundial que Taylor Swift tem e a que nós tivemos”, declarou o músico.

Ao ser questionado se daria algum conselho para a cantora, Paul respondeu que ela provavelmente não precisa. Ainda assim, brincou dizendo que ocupa hoje uma posição de “irmão mais velho” ou até mesmo de “avô” dessa nova geração de artistas.

O músico também revelou que conheceu Taylor em uma festa organizada por sua esposa, Nancy Shevell, e pela filha, a estilista Stella McCartney. Segundo ele, o encontro reuniu outros grandes nomes do pop atual, como Billie Eilish, Olivia Rodrigo e Sabrina Carpenter.

"São pessoas muito legais, muito boas. Gosto das vozes delas", completou o artista. 

Artistas posaram juntos em 2020

Em dezembro de 2020, Paul McCartney e Taylor Swift participaram juntos de um ensaio e de uma entrevista para a revista Rolling Stone, em uma edição especial da série “Musicians on Musicians”.

Capa da Rolling Stones de novembro de 2020 (Divulgação / Rolling Stones)

A fala de McCartney reforça uma comparação que já tinha sido feita por outro ex-beatle. Em 2024, Ringo Starr também declarou que Taylor Swift era “a coisa mais próxima da Beatlemania” para a geração atual, em entrevista à revista American Songwriter.

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