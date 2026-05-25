Drake bate recorde com três álbuns no topo da Billboard 200

Drake entrou oficialmente para a história da música ao se tornar o primeiro artista a ocupar simultaneamente as três primeiras posições da Billboard 200, principal parada de álbuns dos Estados Unidos. O feito aconteceu com os discos “Iceman”, “Habibti” e “Maid of Honour”.

Cantor lançou três discos numa tacada só

Os três projetos foram lançados no mesmo dia, em 15 de maio, e estrearam diretamente nas posições 1, 2 e 3 da parada semanal. Segundo a Billboard, é a primeira vez desde 1956 que um único artista domina completamente o top 3 do ranking.

“Iceman” liderou a lista com 463 mil reproduções na primeira semana. Já “Habibti” estreou em segundo lugar com 114 mil unidades, enquanto “Maid of Honour” apareceu logo atrás, com 110 mil.

O desempenho também garantiu a Drake seu 15º álbum número 1 na Billboard 200. Com isso, ele ultrapassou Jay-Z entre os artistas masculinos solo e empatou com Taylor Swift entre os artistas solo com mais discos no topo da parada. Apenas os Beatles seguem à frente, com 19 álbuns em primeiro lugar.

Ao todo, os três discos somam 43 músicas inéditas. Enquanto “Iceman” já vinha sendo divulgado nas semanas anteriores, os outros dois projetos chegaram às plataformas de surpresa, sem qualquer anúncio prévio.

Artistas com mais de 10 álbuns no topo da Billboard

Confira quais artistas conquistaram ao menos 10 álbuns no topo da Billboard 200 desde o início da publicação semanal da parada, em março de 1956.