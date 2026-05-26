Além do filme: quanto rende o 'império' de Michael Jackson hoje?

A cinebiografia “Michael” consolidou-se como um dos maiores sucessos de bilheteria de 2026. A produção dirigida por Antoine Fuqua já arrecadou US$ 788 milhões, (cerca de R$ 3,9 bilhões) no mundo. Lançado em 23 de abril, o longa estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, ocupa atualmente a segunda posição entre as maiores bilheterias globais do ano.

O filme caminha para ultrapassar a marca de US$ 800 milhões nos próximos dias, desempenho que pode aumentar receitas do espólio do cantor, que morreu em 2009 de overdose. Apenas em 2025, o espólio de Michael Jackson ganhou US$ 105 milhões (equivalente a R$ 567 milhões) segundo a revista Forbes.

A principal fonte de receita permanece ligada à música. Em 2024, o espólio vendeu metade do catálogo de gravações originais e dos direitos de publicação de Jackson para a Sony por US$ 600 milhões (ou R$ 3,24 bilhões).

Como parte do acordo, o espólio negociou uma fatia maior dos royalties mundiais sobre os direitos musicais remanescentes, estrutura que manteve Jackson com um dos catálogos musicais que mais rende no mundo.

Herança envolve dívidas e disputas

Na época de seu falecimento, Jackson estava à beira de um colapso financeiro. Seu patrimônio era estimado em cerca de US$ 570 milhões em ativos, com dívidas de US$ 331 milhões.

O testamento de Michael Jackson, feito em 2002, deixa a fortuna para Katherine Jackson, mãe do cantor, e para seus três filhos: Prince, Paris e Blanket, que ainda disputam legalmente sobre os valores a receber.

Outro beneficiário do testamento é Bubbles, chimpanzé de estimação do artista adquirido em 1983. Após a morte de MJ, o animal passou a viver em um santuário e recebe uma mesada de US$ 25 mil pagos pela família.

No total, estima-se que cerca de US$ 3,5 bilhões tenham sido gerados pelo espólio desde a morte do cantor. Com isso, Jackson foi considerado a celebridade morta mais bem paga em dos últimos 13 anos.

De onde vem a receita do espólio?

Nos últimos anos, segundo a Forbes, o espólio arrecadou US$ 265 milhões com a bilheteria do documentário “Michael Jackson’s This Is It”, lançado em 2009. Também foram registrados US$ 100 milhões em vendas de DVDs, trilha sonora e produtos relacionados.

O espólio de Jackson mantém receitas com produções ao vivo. O musical “MJ: The Musical” teve cinco produções em cartaz em palcos ao redor do mundo no último ano. Em Las Vegas, o espetáculo “Michael Jackson ONE”, do Cirque du Soleil, ultrapassou 5.000 apresentações e teve seu contrato estendido até 2030.

Além dos direitos das músicas e produções, o espólio arrecadou US$ 22 milhões com a venda do Rancho Neverland, valor muito inferior aos US$ 100 milhões pelos quais a propriedade foi avaliada antes das acusações de abuso sexual sofridas por Jackson.

Inspirado na história de Peter Pan, o rancho de mil hectares tinha uma estação de trem em miniatura, uma roda-gigante e um zoológico. A propriedade foi comprada pelo bilionário e amigo de Michael Ron Burkle em 2020.

Agora, espera-se que a receita do espólio aumente ainda mais com o sucesso da cinebiografia do cantor.