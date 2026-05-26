Além do filme: quanto rende o 'império' de Michael Jackson hoje?

Michael Jackson: cantor morreu em junho de 2009 (Bill Nation/Sygma/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 26 de maio de 2026 às 17h42.
A cinebiografia “Michael” consolidou-se como um dos maiores sucessos de bilheteria de 2026. A produção dirigida por Antoine Fuqua já arrecadou US$ 788 milhões, (cerca de R$ 3,9 bilhões) no mundo. Lançado em 23 de abril, o longa estrelado por Jaafar Jackson, sobrinho de Michael Jackson, ocupa atualmente a segunda posição entre as maiores bilheterias globais do ano.
O filme caminha para ultrapassar a marca de US$ 800 milhões nos próximos dias, desempenho que pode aumentar receitas do espólio do cantor, que morreu em 2009 de overdose. Apenas em 2025, o espólio de Michael Jackson ganhou US$ 105 milhões (equivalente a R$ 567 milhões) segundo a revista Forbes.
A principal fonte de receita permanece ligada à música. Em 2024, o espólio vendeu metade do catálogo de gravações originais e dos direitos de publicação de Jackson para a Sony por US$ 600 milhões (ou R$ 3,24 bilhões).
Como parte do acordo, o espólio negociou uma fatia maior dos royalties mundiais sobre os direitos musicais remanescentes, estrutura que manteve Jackson com um dos catálogos musicais que mais rende no mundo.
Na época de seu falecimento, Jackson estava à beira de um colapso financeiro. Seu patrimônio era estimado em cerca de US$ 570 milhões em ativos, com dívidas de US$ 331 milhões.
O testamento de Michael Jackson, feito em 2002, deixa a fortuna para Katherine Jackson, mãe do cantor, e para seus três filhos: Prince, Paris e Blanket, que ainda disputam legalmente sobre os valores a receber.
Outro beneficiário do testamento é Bubbles, chimpanzé de estimação do artista adquirido em 1983. Após a morte de MJ, o animal passou a viver em um santuário e recebe uma mesada de US$ 25 mil pagos pela família.
No total, estima-se que cerca de US$ 3,5 bilhões tenham sido gerados pelo espólio desde a morte do cantor. Com isso, Jackson foi considerado a celebridade morta mais bem paga em dos últimos 13 anos.
Nos últimos anos, segundo a Forbes, o espólio arrecadou US$ 265 milhões com a bilheteria do documentário “Michael Jackson’s This Is It”, lançado em 2009. Também foram registrados US$ 100 milhões em vendas de DVDs, trilha sonora e produtos relacionados.
O espólio de Jackson mantém receitas com produções ao vivo. O musical “MJ: The Musical” teve cinco produções em cartaz em palcos ao redor do mundo no último ano. Em Las Vegas, o espetáculo “Michael Jackson ONE”, do Cirque du Soleil, ultrapassou 5.000 apresentações e teve seu contrato estendido até 2030.
Além dos direitos das músicas e produções, o espólio arrecadou US$ 22 milhões com a venda do Rancho Neverland, valor muito inferior aos US$ 100 milhões pelos quais a propriedade foi avaliada antes das acusações de abuso sexual sofridas por Jackson.
Inspirado na história de Peter Pan, o rancho de mil hectares tinha uma estação de trem em miniatura, uma roda-gigante e um zoológico. A propriedade foi comprada pelo bilionário e amigo de Michael Ron Burkle em 2020.
Agora, espera-se que a receita do espólio aumente ainda mais com o sucesso da cinebiografia do cantor.