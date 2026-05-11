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Bad Bunny alcança 32 músicas com mais de 1 bilhão de streams no Spotify

Artista supera todos os outros nomes da música global em número de faixas bilionárias no Spotify

Bad Bunny: Fenômeno latino amplia domínio no streaming com novo marco histórico na carreira (Eric Rojas)

Bad Bunny: Fenômeno latino amplia domínio no streaming com novo marco histórico na carreira (Eric Rojas)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 11 de maio de 2026 às 18h43.

O cantor porto-riquenho Bad Bunny alcançou mais um marco histórico em sua carreira. O artista se tornou o dono do maior número de músicas com mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify, chegando à marca de 32 faixas no clube bilionário da plataforma e ultrapassando The Weeknd, com 30.

O feito reforça o tamanho da influência global do astro latino, que nos últimos anos se consolidou como um dos artistas mais ouvidos do planeta. Misturando reggaeton, trap latino e pop, Bad Bunny conseguiu transformar sucessos em fenômenos mundiais cantando majoritariamente em espanhol.

Veja a lista das músicas que atingiram mais de 1 bilhão de streams:

  • I Like It
  • MIA
  • Yonaguni
  • DÁKITI
  • Tití Me Preguntó
  • Ojitos Lindos
  • Callaita
  • Me Porto Bonito
  • Te Boté - Remix
  • Efecto
  • La Canción
  • No Me Conoce - Remix
  • Moscow Mule
  • Un x100to
  • Vete
  • LA NOCHE DE ANOCHE
  • La Santa
  • Soltera (Remix)
  • DtMF
  • BAILE INoLVIDABLE
  • PERRO NEGRO
  • Si Veo a Tu Mamá
  • Si Estuviésemos Juntos
  • Neverita
  • Lo Siento BB :/
  • QUE PRETENDES
  • Safaera
  • Diles
  • NUEVAYoL
  • EoO
  • Qué Pasaría?
  • Tarot

Álbum também é bilionário

Com a entrada de "Tarot" na lista, o álbum "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny, lançado em maio de 2022, agora é o álbum com a maior quantidade de músicas com mais de um bilhão de streams, totalizando oito. O projeto também é o mais ouvido da história da plataforma, com mais de 22 bilhões de streams.

Ano de ouro para o artista

Além dos números no Spotify, Bad Bunny também coleciona grandes feitos esse ano: além de ganhar o Grammy de "Álbum do Ano", por "Debí Tirar Más Fotos", em fevereiro deste ano, o cantor também foi o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl, também no mesmo mês. Além disso, o porto-riquenho foi o artista mais ouvido do Spotify em 2025, façanha que ele já tinha alcançado outras três vezes, em 2020, 2021 e 2022.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 01: Bad Bunny aceita o prêmio de Álbum do Ano "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"durante o 68th GRAMMY, em cerimônia realizada na Crypto.com Arena em fevereiro deste ano em Los Angeles, California. (Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy) ( Kevin Winter/Getty Images)

Acompanhe tudo sobre:Bad Bunny

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