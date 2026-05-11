Bad Bunny alcança 32 músicas com mais de 1 bilhão de streams no Spotify

O cantor porto-riquenho Bad Bunny alcançou mais um marco histórico em sua carreira. O artista se tornou o dono do maior número de músicas com mais de 1 bilhão de reproduções no Spotify, chegando à marca de 32 faixas no clube bilionário da plataforma e ultrapassando The Weeknd, com 30.

O feito reforça o tamanho da influência global do astro latino, que nos últimos anos se consolidou como um dos artistas mais ouvidos do planeta. Misturando reggaeton, trap latino e pop, Bad Bunny conseguiu transformar sucessos em fenômenos mundiais cantando majoritariamente em espanhol.

Veja a lista das músicas que atingiram mais de 1 bilhão de streams:

I Like It

MIA

Yonaguni

DÁKITI

Tití Me Preguntó

Ojitos Lindos

Callaita

Me Porto Bonito

Te Boté - Remix

Efecto

La Canción

No Me Conoce - Remix

Moscow Mule

Un x100to

Vete

LA NOCHE DE ANOCHE

La Santa

Soltera (Remix)

DtMF

BAILE INoLVIDABLE

PERRO NEGRO

Si Veo a Tu Mamá

Si Estuviésemos Juntos

Neverita

Lo Siento BB :/

QUE PRETENDES

Safaera

Diles

NUEVAYoL

EoO

Qué Pasaría?

Tarot

Álbum também é bilionário

Com a entrada de "Tarot" na lista, o álbum "Un Verano Sin Ti" de Bad Bunny, lançado em maio de 2022, agora é o álbum com a maior quantidade de músicas com mais de um bilhão de streams, totalizando oito. O projeto também é o mais ouvido da história da plataforma, com mais de 22 bilhões de streams.

Ano de ouro para o artista

Além dos números no Spotify, Bad Bunny também coleciona grandes feitos esse ano: além de ganhar o Grammy de "Álbum do Ano", por "Debí Tirar Más Fotos", em fevereiro deste ano, o cantor também foi o responsável pelo show do intervalo do Super Bowl, também no mesmo mês. Além disso, o porto-riquenho foi o artista mais ouvido do Spotify em 2025, façanha que ele já tinha alcançado outras três vezes, em 2020, 2021 e 2022.