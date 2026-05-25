Ed Sheeran deixa a Warner Music após 15 anos e fala em 'mudança profissional'

O cantor Ed Sheeran anunciou, na última sexta-feira, 22, sua saída da Warner Music após 15 anos de parceria com a gravadora responsável por lançar toda a sua trajetória de sucesso internacional. A decisão foi comunicada aos fãs por meio de uma newsletter enviada pelo artista nos últimos dias.

Artista e gravadora tinham parceria de mais de uma década

No comunicado, Sheeran fez questão de afastar rumores de conflitos internos ou insatisfação profissional. Segundo ele, a mudança acontece por razões pessoais e pela necessidade de reorganizar a forma como conduz sua carreira atualmente.

“Essa não é uma situação típica de artista descontente deixando a gravadora”, afirmou o cantor. “Sou alguém que entrou na empresa ainda adolescente, com prioridades completamente diferentes das de hoje.”

O artista também explicou que sua vida mudou radicalmente desde o início da parceria com a Asylum Records e a Warner. Agora pai de dois filhos, Sheeran disse sentir que chegou o momento de buscar uma nova dinâmica profissional.

A relação entre o cantor e a gravadora começou ainda antes da fama mundial. Segundo Sheeran, ele conheceu executivos da Asylum Records durante apresentações pequenas em pubs de Londres, quando ainda tentava construir espaço na cena musical britânica. Pouco tempo depois, assinou contrato com a empresa que lançaria seu álbum de estreia, “+”, em 2011.

Oito álbuns e incontáveis hits

Durante os 15 anos na Warner, Ed Sheeran lançou oito álbuns de estúdio e se consolidou como um dos artistas mais populares da música pop contemporânea. Faixas como “Shape of You”, “Perfect” e “Thinking Out Loud” acumularam bilhões de reproduções nas plataformas digitais e transformaram o cantor em um dos principais nomes do catálogo da gravadora.

A Warner Music também se manifestou sobre a saída do cantor. Em nota divulgada via Music Week, a empresa afirmou sentir orgulho da trajetória construída ao lado do artista e agradeceu pela parceria ao longo dos últimos anos.

“O Warner Music Group tem orgulho de ter apoiado Ed desde sua descoberta e ascensão notável ao longo dos últimos 15 anos e é grato por sua parceria contínua. Enquanto cuidamos de seu catálogo icônico para o futuro, vamos garantir que sua música toque corações e faça pés se mexerem ao redor do mundo por gerações. Todos na família Warner Music desejam ao Ed tudo de melhor enquanto ele inicia o próximo capítulo de sua extraordinária jornada artística.”