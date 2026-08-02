Quem é Sara Grey em 'Homem-Aranha: Um Novo Dia'

🚨 Atenção: o texto contém spoilers de "Homem-Aranha: Um Novo Dia".

A revelação de que Sadie Sink interpreta Jean Grey respondeu à pergunta que a Marvel manteve em sigilo durante toda a campanha de divulgação. Mas abriu outra: quem é a irmã que aparece em flashback e determina tudo o que a personagem faz no filme?

Ela se chama Sara Grey, é vivida por Olivia Booth-Ford e existe nos quadrinhos desde 1966 — mas de um jeito bem diferente.

O que o filme conta

Na versão do Universo Cinematográfico da Marvel, Sara é a irmã mais velha de Jean e compartilha o mesmo tipo de poder psíquico. Domina as habilidades com mais controle que a caçula.

Foi ela quem ensinou Jean a saltar de corpo em corpo à distância, técnica que a irmã mais nova aperfeiçoaria antes de cruzar o caminho de Peter Parker.

As duas foram entregues para adoção porque a mãe não conseguia lidar com as habilidades das filhas.

O poder de Sara chamou a atenção do Departamento de Controle de Danos, órgão que a Marvel vem construindo aos poucos em outras produções. Ela foi sequestrada, submetida a experimentos e morreu durante o processo — não sem antes enviar uma mensagem telepática à irmã.

É essa perda que lança Jean em uma jornada de vingança, com atos de terrorismo e sequestro mental, até que ela reconheça o erro do próprio caminho no fim do filme. A personagem funciona como antagonista do Homem-Aranha, mas não como vilã.

Nos quadrinhos, ela é o oposto

A mudança mais significativa está no poder. Nas páginas, Sara Grey nasceu humana e nunca manifestou o gene X.

Filha mais velha de John e Elaine Grey, ela foi mencionada pela primeira vez em 1966 e só apareceu de fato em 1980, durante a Saga da Fênix Negra. Casou-se com Paul Bailey, adotou o sobrenome do marido e teve dois filhos, Gailyn e Joey, que herdaram o gene mutante da família.

A função narrativa era justamente essa: Sara representava o vínculo de Jean com uma vida comum, fora dos X-Men. A heroína visitava a irmã e os sobrinhos, e essas passagens mostravam um lado da personagem raramente explorado nas grandes sagas.

O desfecho, porém, é ainda mais sombrio que o do filme. Sara foi assassinada por extremistas antimutantes, e seu corpo, absorvido por uma entidade alienígena, o que eliminou qualquer possibilidade de resgate. A revelação só veio em 1994, anos depois do desaparecimento da personagem.

Houve ainda um caminho não percorrido. O roteirista Chris Claremont chegou a planejar Sara como integrante da formação original da X-Factor, com o poder de despertar habilidades latentes em outros mutantes, mas a ideia foi abandonada.

Por que a Marvel mudou?

A alteração serve a uma função específica. Nos quadrinhos, a morte de Sara é uma dor que Jean carrega. No filme, ela é o motor do enredo.

Dando poderes à irmã, o roteiro cria a professora que ensina Jean a técnica usada contra Peter Parker, justifica o interesse do governo americano e transforma o luto em vingança — que é o que coloca a personagem em rota de colisão com o herói.

Em 2025, os quadrinhos recuperaram o mistério em torno da personagem. Sara reapareceu diante de Jean, mas a história revelou que não era a irmã original e que Jean havia criado involuntariamente uma cópia a partir das próprias memórias e da energia da Força Fênix. Essa versão ganhou poderes mutantes.

Antes de Sadie Sink, Jean Grey foi interpretada por Famke Janssen na trilogia original dos X-Men e por Sophie Turner em "X-Men: Apocalipse" e "X-Men: Fênix Negra". Sara nunca havia aparecido no cinema.