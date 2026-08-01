Vincent Pastore, de 'Família Soprano', morre aos 80 anos; veja causa

O ator Vincent Pastore, conhecido por interpretar Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero na série "Família Soprano", morreu aos 80 anos em sua casa no Bronx, em Nova York.

Segundo o Deadline, o corpo foi encontrado por um vizinho e amigo após cerca de três dias sem contato. As circunstâncias da morte são investigadas pelas autoridades.

Pastore ganhou reconhecimento internacional ao interpretar um dos personagens centrais da série, exibida entre 1999 e 2007 pela HBO.

Na trama, seu personagem era um dos melhores amigos de Tony Soprano, vivido por James Gandolfini, e protagonizou uma das cenas mais marcantes da série.

Ao longo da carreira, o ator acumulou mais de 180 trabalhos no cinema e na televisão, consolidando-se em produções sobre o crime organizado. Entre seus principais filmes estão "Os Bons Companheiros" (1990), dirigido por Martin Scorsese, e "O Pagamento Final" (1993), de Brian De Palma.

Além dos dramas policiais, participou de produções como "Todo Mundo Odeia o Chris", da franquia "Law & Order", da animação "O Espanta Tubarões" e, mais recentemente, da série "Yellowjackets". Também apresentou o programa de rádio The Wiseguy Show, na SiriusXM.

Início tardio na atuação

Nascido em Nova York em 14 de julho de 1946, Vincent Pastore começou a carreira artística relativamente tarde. Seu primeiro papel no cinema foi aos 42 anos, no filme "Black Roses", lançado em 1988.

Antes de atuar, serviu na Marinha dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã, formou-se em drama pela Pace University e trabalhou como motorista de limusine.

A oportunidade de ingressar profissionalmente na atuação surgiu após chamar a atenção do ator Kevin Dillon durante uma peça de teatro comunitário.

O empresário do ator, Bob McGowan, lamentou sua morte e o descreveu como um homem generoso e caridoso. Pastore deixa a filha, Renee.