Como Taylor Swift salvou um shopping à beira da falência

Um shopping center em Croydon, no sul de Londres, voltou a atrair visitantes após servir de cenário para o videoclipe de “Opalite”, nova música de Taylor Swift. O vídeo foi gravado no Whitgift Centre, um centro comercial que vinha enfrentando queda no movimento e fechamento de lojas.

Desde o lançamento do clipe, em fevereiro, fãs da cantora passaram a visitar o local para recriar cenas do vídeo e tirar fotos nas áreas utilizadas durante as gravações.

O fenômeno 'WhitSwift Centre'

Uma das cenas mais comentadas do videoclipe mostra Taylor Swift e o ator Domhnall Gleeson descendo uma escada rolante enquanto seguram pretzels. A sequência foi gravada dentro do Whitgift Centre e rapidamente se tornou um dos momentos mais compartilhados nas redes sociais.

O vídeo também inclui participações do cantor Lewis Capaldi, do ator Cillian Murphy e do apresentador Graham Norton.

Após a divulgação do clipe, fãs passaram a visitar o shopping para registrar fotos no local. Nas redes sociais, alguns usuários chamaram o espaço de “WhitSwift Centre”, em referência à cantora.

Movimento cresce após lançamento do videoclipe

De acordo com informações do jornal The Wall Street Journal, comerciantes que trabalham no shopping afirmam que o movimento aumentou desde a divulgação do vídeo. Visitantes passaram a entrar nas lojas comentando sobre a gravação do clipe e procurando os pontos que aparecem nas imagens.

Alguns fãs também recriaram a cena da escada rolante e publicaram fotos e vídeos nas redes sociais.

Centro comercial enfrenta queda de movimento

O Whitgift Centre já foi um dos principais centros comerciais da região, mas perdeu parte de suas lojas ao longo dos últimos anos. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, atualmente mais de 70 espaços comerciais estão vazios, e projetos de revitalização ainda não saíram do papel.

Croydon enfrenta desafios econômicos há anos, e o shopping chegou a receber propostas de renovação avaliadas em cerca de US$ 2 bilhões, que acabaram não avançando.

Moradores afirmam que a repercussão do vídeo trouxe atenção renovada para o shopping e para o bairro e esperam que o interesse gerado pelo clipe possa contribuir para novos investimentos na região.