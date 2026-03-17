Taylor Swift em 'Guerreiras do K-Pop 2'? Convite no Oscar agita fãs

A cantora e compositora EJAE, responsável pela música “Golden” da animação “Guerreiras do K-Pop”, declarou ser fã de Taylor Swift e fez um convite público para que a artista participe do universo musical da franquia.

A declaração ocorreu durante o tapete vermelho do Oscar, realizado neste domingo, 15. Na ocasião, EJAE afirmou que já encontrou Swift em uma festa e recebeu conselhos da cantora.

“Se você quiser, Taylor, pode compor algumas músicas para as Guerreiras do K-Pop”, afirmou a compositora.

Sequência de 'Guerreiras do K-Pop' está confirmada

A animação “Guerreiras do K-Pop” venceu duas estatuetas no Oscar: Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, pela faixa “Golden”.

A produção de “Guerreiras do K-Pop 2” já foi confirmada pela Netflix e pela Sony. O primeiro filme levou cerca de nove anos para ser concluído.

Na trama, um trio de garotas forma o grupo HUNTR/X. Além da carreira musical, as personagens atuam secretamente como caçadoras de demônios e utilizam o poder da música para proteger seus fãs.

A sequência ainda não tem data oficial, mas executivos da Sony indicaram que o lançamento deve ocorrer em 2029.