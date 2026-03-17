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Taylor Swift em 'Guerreiras do K-Pop 2'? Convite no Oscar agita fãs

Cantora e compositora sul-coreana fez convite público a Taylor Swift durante tapete vermelho após vitória de 'Guerreiras do K-Pop'

Taylor Swift: cantora foi convidada para participar de 'Guerreiras do K-Pop 2' (Erika Goldring/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Taylor Swift: cantora foi convidada para participar de 'Guerreiras do K-Pop 2' (Erika Goldring/TAS24 / Colaborador/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 17 de março de 2026 às 10h38.

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A cantora e compositora EJAE, responsável pela música “Golden” da animação “Guerreiras do K-Pop”, declarou ser fã de Taylor Swift e fez um convite público para que a artista participe do universo musical da franquia.

A declaração ocorreu durante o tapete vermelho do Oscar, realizado neste domingo, 15. Na ocasião, EJAE afirmou que já encontrou Swift em uma festa e recebeu conselhos da cantora.

“Se você quiser, Taylor, pode compor algumas músicas para as Guerreiras do K-Pop”, afirmou a compositora.

Sequência de 'Guerreiras do K-Pop' está confirmada

A animação “Guerreiras do K-Pop” venceu duas estatuetas no Oscar: Melhor Filme de Animação e Melhor Canção Original, pela faixa “Golden”.

A produção de “Guerreiras do K-Pop 2” já foi confirmada pela Netflix e pela Sony. O primeiro filme levou cerca de nove anos para ser concluído.

Na trama, um trio de garotas forma o grupo HUNTR/X. Além da carreira musical, as personagens atuam secretamente como caçadoras de demônios e utilizam o poder da música para proteger seus fãs.

A sequência ainda não tem data oficial, mas executivos da Sony indicaram que o lançamento deve ocorrer em 2029.

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