Big Day BBB 26: que horas começa o anúncio dos participantes? Veja onde assistir

O Big Day do Big Brother Brasil 2026 finalmente chegou. Nesta sexta‑feira, 9 de janeiro de 2026, a Globo inicia a apresentação dos participantes do Big Brother Brasil; a edição deste ano traz mudanças no formato, com destaque para a maneira como os candidatos ao Grupo Pipoca serão apresentados ao público.

Nesta temporada, a Globo revelou que serão apresentados 20 candidatos ao Grupo Pipoca, que entrarão na disputa a partir de cinco casas de vidro localizadas em diferentes regiões do Brasil. Os participantes serão revelados em grupos de quatro — compostos por dois homens e duas mulheres — em cada uma das cinco cidades escolhidas.

Durante as noites desta sexta‑feira, 9, sábado, 10, e domingo, 11, a emissora exibe o programa Seleção BBB. Nesse especial, os telespectadores têm a oportunidade de conhecer melhor os candidatos do Grupo Pipoca e votar nos que desejam ver dentro do confinamento.

No domingo, 11, após o Domingão com Huck, o público saberá quais dos concorrentes de cada casa de vidro foram aprovados para integrar o grupo de 10 participantes que entrarão no BBB 26.

Os integrantes do Grupo Camarote (formado por famosos) e os do Grupo Veteranos (ex‑participantes) ainda não serão apresentados nesse fim de semana. A Globo informou que a divulgação desses nomes ocorrerá na segunda‑feira, 12 de janeiro de 2026, mas não especificou se será ao longo da programação ou apenas no momento da estreia oficial do reality.

Que horas começa o Big Day?

O cronograma do Big Day indica que os anúncios dos participantes têm início na tarde desta sexta‑feira, 9 de janeiro de 2026, na programação da TV Globo. O apresentador Tadeu Schmidt será responsável por abrir as cinco casas de vidro distribuídas pelo país. A tendência é que o primeiro anúncio ocorra entre o Jornal Hoje e a reprise especial da novela Terra Nostra.

Onde assistir?

Além da TV aberta, a cobertura faz parte da Maratona Big Day exibida ao vivo no gshow e no Globoplay. Essa maratona traz repórteres e comentaristas que repercutem as entradas e perfis dos candidatos das Casas de Vidro.

Onde estão localizadas as Casas de Vidro?

As casas de vidro foram instaladas em cinco cidades: São Caetano do Sul (São Paulo), Brasília (Distrito Federal), Salvador (Bahia), Manaus (Amazonas) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).

Em cada local, dois homens e duas mulheres aguardam a votação do público para definir quem seguirá para o Big Brother Brasil 26.