Big Day BBB 26: que horas começa o anúncio dos participantes? Veja onde assistir

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 13h36.
Última atualização em 9 de janeiro de 2026 às 14h00.
O Big Day do Big Brother Brasil 2026 finalmente chegou. Nesta sexta‑feira, 9 de janeiro de 2026, a Globo inicia a apresentação dos participantes do Big Brother Brasil; a edição deste ano traz mudanças no formato, com destaque para a maneira como os candidatos ao Grupo Pipoca serão apresentados ao público.
Nesta temporada, a Globo revelou que serão apresentados 20 candidatos ao Grupo Pipoca, que entrarão na disputa a partir de cinco casas de vidro localizadas em diferentes regiões do Brasil. Os participantes serão revelados em grupos de quatro — compostos por dois homens e duas mulheres — em cada uma das cinco cidades escolhidas.
Durante as noites desta sexta‑feira, 9, sábado, 10, e domingo, 11, a emissora exibe o programa Seleção BBB. Nesse especial, os telespectadores têm a oportunidade de conhecer melhor os candidatos do Grupo Pipoca e votar nos que desejam ver dentro do confinamento.
No domingo, 11, após o Domingão com Huck, o público saberá quais dos concorrentes de cada casa de vidro foram aprovados para integrar o grupo de 10 participantes que entrarão no BBB 26.
Os integrantes do Grupo Camarote (formado por famosos) e os do Grupo Veteranos (ex‑participantes) ainda não serão apresentados nesse fim de semana. A Globo informou que a divulgação desses nomes ocorrerá na segunda‑feira, 12 de janeiro de 2026, mas não especificou se será ao longo da programação ou apenas no momento da estreia oficial do reality.
O cronograma do Big Day indica que os anúncios dos participantes têm início na tarde desta sexta‑feira, 9 de janeiro de 2026, na programação da TV Globo. O apresentador Tadeu Schmidt será responsável por abrir as cinco casas de vidro distribuídas pelo país. A tendência é que o primeiro anúncio ocorra entre o Jornal Hoje e a reprise especial da novela Terra Nostra.
Além da TV aberta, a cobertura faz parte da Maratona Big Day exibida ao vivo no gshow e no Globoplay. Essa maratona traz repórteres e comentaristas que repercutem as entradas e perfis dos candidatos das Casas de Vidro.
As casas de vidro foram instaladas em cinco cidades: São Caetano do Sul (São Paulo), Brasília (Distrito Federal), Salvador (Bahia), Manaus (Amazonas) e Porto Alegre (Rio Grande do Sul).
Em cada local, dois homens e duas mulheres aguardam a votação do público para definir quem seguirá para o Big Brother Brasil 26.