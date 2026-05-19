Além do hantavírus: por que surtos se espalham tão rápido em cruzeiros?

Hantavírus: especialistas explicam por que navios de cruzeiro podem favorecer disseminação de doenças infecciosas (Kent Phillips/Divulgação)
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Publicado em 19 de maio de 2026 às 08h14.
Navios de cruzeiro costumam ser associados a lazer e turismo, mas também podem se transformar em ambientes propícios para surtos de doenças infecciosas. Casos recentes envolvendo norovírus, gripe, E. coli e até hantavírus trazem à tona os desafios sanitários enfrentados por esse tipo de embarcação.
Um dos episódios mais conhecidos aconteceu em 2020, quando o navio Diamond Princess registrou mais de 700 casos de Covid-19 durante uma quarentena na costa do Japão.
Segundo um estudo publicado na revista científica Travel Medicine and Infectious Disease, o risco elevado de transmissão está ligado à própria estrutura dos cruzeiros. Milhares de pessoas compartilham espaços fechados, restaurantes, corredores, piscinas e áreas de entretenimento durante vários dias seguidos.
Além disso, passageiros chegam de diferentes países e regiões, trazendo níveis variados de imunidade e exposição a vírus e bactérias.
A epidemiologista Charlotte Hammer, da University of Cambridge, explicou ao jornal The Guardian que a circulação constante de pessoas em ambientes fechados favorece a disseminação de doenças infecciosas.
Doenças respiratórias, como gripe e Covid-19, podem se espalhar rapidamente em navios devido à circulação de ar limitada em cabines e áreas internas. Embora muitas embarcações tenham reforçado os sistemas de ventilação após a pandemia, especialistas afirmam que existem limitações estruturais inevitáveis em ambientes marítimos.
Segundo Hammer, navios não conseguem oferecer o mesmo nível de circulação de ar encontrado em ambientes abertos, o que dificulta reduzir completamente o risco de transmissão aérea.
Além da propagação por partículas respiratórias, surtos também podem ocorrer por alimentos contaminados, situação comum em casos de norovírus e E. coli. Bufês compartilhados, utensílios de uso coletivo e superfícies tocadas frequentemente aumentam o risco de disseminação de agentes infecciosos.
Outra preocupação envolve infecções transmitidas por sistemas de água contaminados, como a doença do legionário, causada pela bactéria Legionella.
Segundo especialistas, detectar rapidamente esse tipo de contaminação pode ser difícil em alto-mar, principalmente porque navios não possuem a mesma estrutura laboratorial encontrada em hospitais.
O diagnóstico de doenças raras também representa um desafio. Em muitos casos, a equipe médica de um cruzeiro conta com poucos profissionais e recursos limitados para testes mais complexos.
Especialistas também destacam que muitos passageiros de cruzeiros pertencem a faixas etárias mais avançadas, o que pode aumentar a vulnerabilidade a determinadas infecções.
Ao jornal, David Heymann, professor da London School of Hygiene & Tropical Medicine, destacou que surtos dependem principalmente de quais passageiros embarcam e de quais patógenos podem estar circulando no navio.
O Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC) recomenda algumas medidas para reduzir o risco de infecções em cruzeiros:
Dessa forma, especialistas afirmam, no entanto, que muitos fatores que favorecem surtos em navios são difíceis de eliminar completamente sem alterar a própria dinâmica das viagens marítimas.