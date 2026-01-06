Pop

Casas de Vidro: tudo o que se sabe sobre a dinâmica do BBB 26

Reality leva pré-seleção para cinco regiões do país e dá ao público o poder de escolher parte do elenco

BBB 26: candidatos disputarão vagas sob os olhos do público (Instagram/Reprodução)

Da Redação
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09h39.

O Big Brother Brasil 26 promete começar mais movimentado que nunca, e antes mesmo da estreia oficial, marcada para a próxima segunda, 12 de janeiro.

Pela primeira vez na história do reality, a dinâmica da Casa de Vidro não acontece em um único ponto, mas simultaneamente pelo Brasil, com estruturas montadas em capitais e cidades estrategicamente escolhidas para intensificar a conexão com o público de cada canto do país.

O que são as Casas de Vidro?

A Casa de Vidro é um formato clássico do BBB no qual um grupo de pré-candidatos fica exposto ao público, geralmente em um shopping ou espaço público, para serem observados e votados. Quem mais recebe votos acaba entrando oficialmente na casa principal do reality.

No BBB 26, essa ideia ganhou uma dimensão inédita: as Casas de Vidro serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo Pipoca, ou seja, todos os anônimos que entrarão no jogo serão definidos por votação popular.

Como funciona a dinâmica em 2026

  • Cada Casa de Vidro recebe quatro candidatos, dois homens e duas mulheres, indicados para disputar vaga no reality.
  • Os dois mais votados (um homem e uma mulher) garantem a entrada no BBB 26.
  • Ao todo, dez participantes do Pipoca serão selecionados dessa maneira, um número recorde e totalmente decidido pelo público antes da estreia da casa principal.

Onde estarão as Casas de Vidro

A Globo já confirmou as cinco cidades-sede correspondentes às cinco regiões brasileiras:

  • No Sudeste, será em São Caetano do Sul (SP), no ParkShopping São Caetano, no ABC Paulista.
  • No Centro-Oeste, será em Brasília (DF), no Conjunto Nacional, na Asa Norte.
  • Já no Nordeste, a Casa de Vidro estará em Salvador (BA), no Shopping Bela Vista.
  • Na região Norte, será em Manaus (AM), no Sumaúma Park Shopping.
  • E no Sul, em Porto Alegre (RS), no Praia de Belas Shopping.
