Casas de Vidro: tudo o que se sabe sobre a dinâmica do BBB 26

O Big Brother Brasil 26 promete começar mais movimentado que nunca, e antes mesmo da estreia oficial, marcada para a próxima segunda, 12 de janeiro.

Pela primeira vez na história do reality, a dinâmica da Casa de Vidro não acontece em um único ponto, mas simultaneamente pelo Brasil, com estruturas montadas em capitais e cidades estrategicamente escolhidas para intensificar a conexão com o público de cada canto do país.

O que são as Casas de Vidro?

A Casa de Vidro é um formato clássico do BBB no qual um grupo de pré-candidatos fica exposto ao público, geralmente em um shopping ou espaço público, para serem observados e votados. Quem mais recebe votos acaba entrando oficialmente na casa principal do reality.

No BBB 26, essa ideia ganhou uma dimensão inédita: as Casas de Vidro serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo Pipoca, ou seja, todos os anônimos que entrarão no jogo serão definidos por votação popular.

Como funciona a dinâmica em 2026

Cada Casa de Vidro recebe quatro candidatos, dois homens e duas mulheres, indicados para disputar vaga no reality.

recebe quatro candidatos, dois homens e duas mulheres, indicados para disputar vaga no reality. Os dois mais votados (um homem e uma mulher) garantem a entrada no BBB 26 .

. Ao todo, dez participantes do Pipoca serão selecionados dessa maneira, um número recorde e totalmente decidido pelo público antes da estreia da casa principal.

Onde estarão as Casas de Vidro

A Globo já confirmou as cinco cidades-sede correspondentes às cinco regiões brasileiras: