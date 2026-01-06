Casas de Vidro: tudo o que se sabe sobre a dinâmica do BBB 26

BBB 26: candidatos disputarão vagas sob os olhos do público (Instagram/Reprodução)
Redação Exame
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 09h39.
O Big Brother Brasil 26 promete começar mais movimentado que nunca, e antes mesmo da estreia oficial, marcada para a próxima segunda, 12 de janeiro.
Pela primeira vez na história do reality, a dinâmica da Casa de Vidro não acontece em um único ponto, mas simultaneamente pelo Brasil, com estruturas montadas em capitais e cidades estrategicamente escolhidas para intensificar a conexão com o público de cada canto do país.
A Casa de Vidro é um formato clássico do BBB no qual um grupo de pré-candidatos fica exposto ao público, geralmente em um shopping ou espaço público, para serem observados e votados. Quem mais recebe votos acaba entrando oficialmente na casa principal do reality.
No BBB 26, essa ideia ganhou uma dimensão inédita: as Casas de Vidro serão responsáveis por escolher todos os participantes do grupo Pipoca, ou seja, todos os anônimos que entrarão no jogo serão definidos por votação popular.
A Globo já confirmou as cinco cidades-sede correspondentes às cinco regiões brasileiras: