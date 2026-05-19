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O que é o perfil profissional em “M” e por que ele está chamando atenção dos recrutadores

Relatório da Deloitte indica que empresas estão priorizando velocidade, agilidade e competências múltiplas na hora de contratar

Perfil multidisciplinar | Freepik

Perfil multidisciplinar | Freepik

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 19 de maio de 2026 às 08h00.

Segundo um relatório da consultoria Deloitte, 67% dos líderes empresariais acreditam que a velocidade e a agilidade serão as maiores vantagens de uma empresa nos próximos anos, superando o tamanho ou a capacidade de produção. 

Para quem está procurando emprego, o alerta é de que o mercado mudou tão rápido que as descrições tradicionais de cargos já não dão conta das transformações tecnológicas e econômicas. 

De acordo com o estudo, para alcançar a dinâmica exigida pelo mercado, as empresas estão deixando de organizar o trabalho em torno de cargos fixos e migrando para o modelo de contratações baseadas em habilidades

Nesse novo cenário, as tarefas são desconstruídas e os profissionais são alocados de forma flexível em projetos, de acordo com as competências que possuem. 

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O perfil profissional em M

Antigamente, o modelo tradicional valorizava o perfil em "I", que representava o especialista profundo em apenas uma área de atuação, com pouco conhecimento sobre os demais setores da empresa. 

Com o tempo, surgiu o conceito do profissional em "T", caracterizado por um profissional com uma especialidade profunda (a linha vertical da letra), mas que também possuía uma visão ampla e generalista sobre outros temas semelhantes (a linha horizontal).

O perfil em "M", por sua vez, representa um salto em relação aos anteriores. A letra ilustra um profissional que tem mais de uma especialização profunda (as pernas verticais do M), interligadas por uma base sólida de conhecimentos gerais e habilidades humanas (a barra que conecta a estrutura).

O relatório da Deloitte destaca justamente que a capacidade de coordenar pessoas, dados e tecnologias exige talentos com essa característica, ou seja, profissionais capazes de transitar por diferentes áreas.

Competências que se conectam

Para quem busca uma vaga de emprego, a adaptação a essa realidade exige um planejamento estratégico de carreira. A transição para um perfil em M não significa mudar de profissão, mas sim construir camadas de conhecimento especializado ao longo da trajetória profissional.

A estratégia inicial consiste em identificar habilidades complementares à especialidade principal. Um profissional da área de recursos humanos, por exemplo, ganha relevância ao desenvolver conhecimentos profundos em análise de dados estatísticos (People Analytics) e em ferramentas tecnológicas de recrutamento. Essa combinação cria uma intersecção de competências altamente valorizada pelas empresas.

Além do conhecimento técnico, o desenvolvimento de habilidades de aprendizado contínuo funciona como a conexão entre as diferentes especialidades. A flexibilidade cognitiva passou a ser vista pelos recrutadores como um requisito tão crucial quanto a formação técnica.

Preparação também é habilidade

Nesse contexto, preparar-se para processos seletivos deixou de ser apenas uma etapa anterior à contratação e passou a fazer parte da própria estratégia de carreira. O curso gratuito Processo Seletivo, do Na Prática, segue essa lógica ao orientar candidatos sobre como avançar pelas principais fases de uma seleção, do currículo à entrevista, com mais método e clareza.

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