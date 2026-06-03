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Elijah Wood, de 'O Senhor dos Anéis', virá ao Brasil na CCXP 2026

Ator que deu vida a Frodo Bolseiro participará de painéis, fotos e autógrafos durante o evento que acontece de 3 a 6 de dezembro, em São Paulo

Elijah Wood: ator que deu vida a Frodo em 'O Senhor dos Anéis' participará da CCXP 2026 no Brasil (Divulgação/Warner)

Elijah Wood: ator que deu vida a Frodo em 'O Senhor dos Anéis' participará da CCXP 2026 no Brasil (Divulgação/Warner)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 3 de junho de 2026 às 12h37.

O ator Elijah Wood, conhecido por interpretar Frodo Bolseiro na trilogia "O Senhor dos Anéis", foi anunciado como uma das primeiras atrações da CCXP 2026, que acontece em São Paulo entre os dias 3 e 6 dezembro.

A participação faz parte das comemorações pelos 25 anos de "O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel," primeiro filme da saga dirigida por Peter Jackson, lançado em 2001.

Segundo a organização do evento, Wood participará de painéis e atividades voltadas ao público, como sessões de fotos e autógrafos com os fãs. Mais detalhes sobre a programação e os valores das experiências serão divulgados posteriormente.

A vinda do astro ao Brasil acontece em um momento de retorno ao universo da Terra-média. Recentemente, foi confirmada sua participação em "O Senhor dos Anéis: A Caçada por Gollum", novo filme da franquia previsto para chegar aos cinemas em 2027.

Quando acontece a CCXP 2026?

A CCXP 2026 será realizada entre os dias 3 e 6 de dezembro, no São Paulo Expo, em São Paulo.

As vendas do Epic Pass começam na próxima terça-feira, 9. Já os demais ingressos estarão disponíveis a partir de quarta-feira, 10.

Acompanhe tudo sobre:O Senhor dos AnéisCCXP – Comic Con Experience

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