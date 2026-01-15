BBB 26: Alberto Cowboy vence 1ª Prova do Líder, com 26h de duração

Alberto Cowboy: brother disputou a liderança com Jonas Sulzbach e venceu a 1ª Prova do Líder do BBB 26. (Reprodução/Gshow)
Redação Exame
Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 05h28.
A 1ª Prova do Líder do BBB 26, realizada desde a noite de terça-feira, 12, patrocinada pelo Mercado Livre, consagrou Aberto Cowboy como novo líder após intensa disputa de resistência, que testou limites físicos, estratégia e sorte.
A prova começou às 23h09 e todos os participantes da casa foram escalados para a prova.
Com duração de 26 horas, a prova entrou no Top 4 das dinâmicas mais longas do BBB e eliminou participantes que desistiram da disputa e foram eliminados por outros brothers.
Quando a buzina toca, os brothers mergulham na piscina para pegar um cartão e colocá-lo no nicho. Em seguida, saem e aguardam. O jogador da rodada fica responsável por sortear quem venceu a rodada.
Nas rodadas eliminatórias, o vencedor da rodada pode eliminar um candidato. A primeira rodada foi vencida por Brigido, que eliminou Ana Paula Renault. Logo depois, Brigido, Juliano, Pedro, Solange, Samira, Paulo Augusto, Aline Campos, Milena, Sol Vega, Marcelo, Maxiane, Jordana, Babu, Breno, Sarah, Marciele e Edilson Capetinha foram eliminados, sendo o último com mais de 20 horas de prova.
A disputa final ficou entre Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy. O embate foi encerrado às 03h, depois de mais de 26 horas de prova, quando Jonas desistiu da competição.
Além de escolher quem vai para o VIP e quem vai para a Xepa, o Líder movimenta o jogo ao colocar cinco participantes na Mira do Líder, sinalizando possíveis alvos para a votação. No domingo, 18 de janeiro, o 'rei' da semana indica um dos que estão na sua mira direto para o Paredão.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.