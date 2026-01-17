Pop

Quarto Branco: veja quem ainda pode entrar no BBB 26

Para vencer o Quarto Branco, os brothers precisam se manter em pé em uma plataforma, sem encostar na parede ou no chão. Quem desistir leva R$ 50 mil

Quarto Branco: cinco pessoas continuam na corrida para entrar no BBB 26 (Gshow/Reprodução)

Redação Exame

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 23h15.

A corrida para entrar na casa do BBB 26 continua acirrada. Neste sábado, 17, foi anunciado que o Quarto Branco valerá quatro vagas. No momento, cinco pessoas ainda participam da dinâmica.

Para vencer o Quarto Branco, os brothers precisam se manter em pé em uma plataforma, sem encostar na parede ou no chão. Quem desistir leva R$ 50 mil.

Momento decisivo

Antes da imposição das novas regras, o apresentador Schmidt já havia antecipado que a dinâmica no Quarto Branco teria um ponto crítico no programa ao vivo. Segundo ele, será um “momento decisivo” na competição por vagas no elenco principal do reality.

Quem ainda está no Quarto Branco?

Seguem no Quarto Branco os candidatos Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella. A dinâmica foi iniciada na estreia da temporada e ainda não teve desfecho anunciado.

Voto único mais forte

No BBB 26, o Voto Único, ou seja, por CPF, valerá 70% enquanto o Voto da Torcida valerá apenas 30% na média geral.

Um dos motivos para a mudança pode ter sido causada pela polêmica na final do BBB 25, em que Guilherme Vilar venceu Renata Saldanha no Voto Único, mas perdeu na média geral, que combina esse formato com o voto ilimitado.

Quem está no Paredão?

A sister Aline Campos foi indicada direto para o Paredão por Marcelo, que ganhou esse direito ao atender o Big Fone. Como contragolpe, a camarote indicou Ana Paula Renault.

Na Mira do Líder Alberto Cowboy estão os brothers Milena, Maxiane, Paulo Augusto, Samira e Breno.

No domingo, 18, o paredão será formado com o voto do Líder e da casa. Com exceção do indicado por Alberto Cowboy, todos os outros emparedados disputarão a prova Bate Volta. Um deles irá se salvar da berlinda.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

