Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: saiba onde estão as 'Casas de Vidro' do programa

Público já pode se programar para ver os candidatos ao vivo nas Casas de Vidro

BBB 26: Globo divulga coordenadas das Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil (Globo/ Fábio Rocha)

BBB 26: Globo divulga coordenadas das Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil (Globo/ Fábio Rocha)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 10h37.

O Big Brother Brasil 26 já está a todo vapor. A nova edição, que começa na próxima segunda-feira, 12, vai anunciar nessa sexta, 9, os candidatos a uma vaga no Pipoca.

Pela primeira vez na história do reality, a dinâmica da Casa de Vidro não acontece em um único ponto, mas simultaneamente pelo Brasil, com estruturas montadas em capitais e cidades estrategicamente escolhidas para intensificar a conexão com o público de cada canto do país.

Candidatos

Ao todo, 20 candidatos estarão distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Cada Casa de Vidro reunirá dois homens e duas mulheres, e caberá ao público a decisão final: serão escolhidos cinco homens e cinco mulheres para integrar o elenco do BBB 26.

A Globo divulgou as coordenadas das Casas de Vidro. Veja onde elas estão localizadas:

Norte

Sumaúma Park Shopping

Av. Noel Nutels, 1762 - Cidade Nova, Manaus - Amazonas

Coordenada: -3.0302252936808562, -59.97796923212812

Nordeste

Shopping Bela Vista

Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, Salvador - Bahia

Coordenada: -12.969928102979226, -38.4746303394736

Centro-Oeste

Conjunto Nacional, na Asa Norte

Endereço: SDN, CNB - Asa Norte, Brasília - Distrito Federal

Coordenada: -15.791255797571576, -47.88316460575324

Sudeste

ParkShopping São Caetano, no ABC Paulista

Endereço: Alameda Terracota, 545 - Cerâmica, São Caetano do Sul - São Paulo

Coordenada: -23.626049940793322, -46.580388090120834

Sul

Praia de Belas Shopping

Endereço: Av. Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas, Porto Alegre - Rio Grande do Sul

Coordenada: -30.04952548686008, -51.22872985001036

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother BrasilGlobo

Mais de Pop

Big Day: como acompanhar o anúncio dos participantes do BBB?

BBB do amor: os casais formados no reality que estão juntos até hoje

Quando estreia o 2º episódio da 2ª temporada 'The Pitt' na HBO Max?

Big Day: candidatos Pipocas do BBB 26 serão apresentados nesta sexta

Mais na Exame

Mundo

Papa pede respeito à vontade dos venezuelanos e alerta para violação de fronteiras

Carreira

O segredo para se destacar com IA é ter uma alta inteligência emocional — você tem essa habilidade?

ESG

Samsung Recicla: programa de coleta de eletrônicos cresce 38% em 2025

Um conteúdo Bússola

Fim da linha para os celulares irregulares?