BBB 26: saiba onde estão as 'Casas de Vidro' do programa

O Big Brother Brasil 26 já está a todo vapor. A nova edição, que começa na próxima segunda-feira, 12, vai anunciar nessa sexta, 9, os candidatos a uma vaga no Pipoca.

Pela primeira vez na história do reality, a dinâmica da Casa de Vidro não acontece em um único ponto, mas simultaneamente pelo Brasil, com estruturas montadas em capitais e cidades estrategicamente escolhidas para intensificar a conexão com o público de cada canto do país.

Candidatos

Ao todo, 20 candidatos estarão distribuídos pelas cinco regiões do Brasil. Cada Casa de Vidro reunirá dois homens e duas mulheres, e caberá ao público a decisão final: serão escolhidos cinco homens e cinco mulheres para integrar o elenco do BBB 26.

A Globo divulgou as coordenadas das Casas de Vidro. Veja onde elas estão localizadas:

Norte

Sumaúma Park Shopping

Av. Noel Nutels, 1762 - Cidade Nova, Manaus - Amazonas

Coordenada: -3.0302252936808562, -59.97796923212812

Nordeste

Shopping Bela Vista

Endereço: Alameda Euvaldo Luz, 92 - Horto Bela Vista, Salvador - Bahia

Coordenada: -12.969928102979226, -38.4746303394736

Centro-Oeste

Conjunto Nacional, na Asa Norte

Endereço: SDN, CNB - Asa Norte, Brasília - Distrito Federal

Coordenada: -15.791255797571576, -47.88316460575324

Sudeste

ParkShopping São Caetano, no ABC Paulista

Endereço: Alameda Terracota, 545 - Cerâmica, São Caetano do Sul - São Paulo

Coordenada: -23.626049940793322, -46.580388090120834

Sul

Praia de Belas Shopping

Endereço: Av. Praia de Belas, 1181 - Praia de Belas, Porto Alegre - Rio Grande do Sul

Coordenada: -30.04952548686008, -51.22872985001036