Eleições 2026: quem os candidatos a governador do Rio de Janeiro?

A disputa pelo governo do Rio de Janeiro terá nove candidatos nas eleições de 2026. Com o fim do prazo para registro das candidaturas neste sábado, 15 de agosto, foi definida a lista de nomes que vão concorrer ao Palácio Guanabara.

Terceiro maior colégio eleitoral do país, o Rio de Janeiro tem cerca de 13 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo a Justiça Eleitoral.

Entre os candidatos estão o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL). A eleição definirá o sucessor de Cláudio Castro (PL), que está no segundo mandato e não pode disputar novamente o governo estadual.

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro.

Veja a lista de candidatos ao governo do Rio de Janeiro

André Marinho (Novo)

Anthony Garotinho (Republicanos)

Coronel Busnello (Missão)

Cyro Garcia (PSTU)

Douglas Ruas (PL)

Eduardo Paes (PSD)

Juliete Pantoja (UP)

Luan Monteiro (PCO)

William Siri (PSOL)

Conheça os candidatos a governador

Eduardo Paes (PSD)

Eduardo da Costa Paes, 56 anos, é advogado e político. Formado em Direito pela PUC-Rio, iniciou a carreira política nos anos 1990 como subprefeito da Barra e de Jacarepaguá, durante a gestão de Cesar Maia. Foi vereador do Rio e deputado federal, além de ter ocupado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer.

Paes foi eleito prefeito do Rio pela primeira vez em 2008 e comandou a cidade por dois mandatos, entre 2009 e 2016. Em 2020, voltou ao cargo e foi reeleito em 2024, tornando-se o primeiro prefeito da cidade a conquistar quatro mandatos. Em março de 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo do estado. Jane Reis (MDB) irá compor sua chapa como vice-governadora.

Anthony Garotinho (Republicanos)

Anthony William Matheus de Oliveira, conhecido como Anthony Garotinho, é radialista de formação e foi prefeito de Campos dos Goytacazes em duas oportunidades antes de chegar ao governo do Rio de Janeiro. Em 1998, foi eleito governador, cargo que ocupou entre 1999 e 2002. Também foi deputado federal e secretário estadual de Segurança.

Em 2002, disputou a Presidência da República e em 2026, disputará novamente o governo fluminense, após uma disputa interna com o ex-prefeito de Miguel Pereira André Português. O partido escolheu Major Elaine (União) para compor a chapa como vice-governadora, após o Coronel Venâncio Moura (DC) romper a aliança com a sigla de Garotinho.

Douglas Ruas (PL)

Douglas Ruas dos Santos, 37 anos, é policial civil e político. Filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, iniciou sua trajetória na administração municipal, onde ocupou a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais. Em 2022, foi eleito deputado estadual pelo PL e, posteriormente, comandou a Secretaria Estadual das Cidades.

Em 2026, deixou a secretaria para disputar o governo do estado pelo PL. Ruas também foi escolhido para presidir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na corrida pelo Palácio Guanabara, aparece entre os principais adversários de Eduardo Paes nas pesquisas divulgadas após as convenções partidárias. O partido escolheu Fernanda Louback (PL) para compor a chapa como vice-governadora.

William Siri (PSOL)

William Carlos Brum Bispo, conhecido como William Siri, 33 anos, é economista e vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL. Nascido na baixada fluminense e morador da Zona Oeste, fundou em 2014 o Coletivo Tudo Numa Coisa Só, voltado à atuação social nas periferias. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2020 e reeleito em 2024.

Em abril de 2026, o PSOL definiu Siri como candidato ao governo estadual. A candidatura foi posteriormente oficializada pela federação PSOL-Rede. O partido escolheu Juliana Carvalho (PSOL) para compor a chapa como vice-governadora.

André Marinho (Novo)

André Bourguignon Marinho, 31 anos, é comunicador, apresentador e humorista. Tornou-se conhecido nacionalmente por imitações de políticos, especialmente durante sua passagem pelo programa Pânico, da Jovem Pan. Também comandou o Morning Show e mantém um programa próprio no YouTube.

Marinho estudou Ciência Política na New York University e é formado em Direito pela PUC. Em 2026, filiou-se ao Novo e entrou pela primeira vez em uma disputa eleitoral, como candidato ao governo do Rio. O partido escolheu a Tenente-Coronel Erigreyce (Novo) para compor a chapa como vice-governadora.

Coronel Busnello (Missão)

João Jacques Soares Busnello, conhecido como Coronel Busnello, é coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi subcomandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), onde também atuou como sniper, e comandou unidades da corporação em diferentes regiões do estado.

Em julho, o Missão oficializou Busnello como candidato ao governo do Rio, invertendo a composição inicialmente anunciada pela legenda, que tinha o bombeiro Rafa Luz como cabeça de chapa. O partido escolheu Rafa Luz (Missão) para compor a chapa como vice-governador.

Cyro Garcia (PSTU)

Cyro Garcia, 71 anos, é bancário, advogado, historiador, professor e militante socialista. Formado em Direito pela UFRJ, também possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi dirigente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e um dos fundadores da CUT no estado.

Garcia foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 1992 e 1993, como suplente, e integra o PSTU desde a fundação da legenda, em 1994. Perciliana (PSTU) irá compor a chapa como vice-governadora.

Juliete Pantoja (UP)

Juliete Pantoja é educadora e presidente estadual da Unidade Popular (UP) no Rio de Janeiro. Em 2022, já havia disputado o governo do estado pela legenda e, em 2024, concorreu à Prefeitura do Rio.

Em 2026, foi novamente escolhida pela UP para disputar o Palácio Guanabara. Sua candidatura tem como principais temas habitação, transporte público, saúde e educação. Bia Martins (UP) concorrerá como vice-governadora em sua chapa.

Luan Monteiro (PCO)

Luan Monteiro Paschoal Pires é jornalista e dirigente da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR), ligada ao PCO. Integrante da direção nacional do partido, já participou de campanhas e mobilizações organizadas pela legenda e por movimentos ligados à juventude.

Monteiro já foi candidato a vereador do Rio de Janeiro em 2020 e 2024 e disputou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022. Em 2026, foi escolhido pelo PCO para disputar o governo estadual. O partido escolheu Caetano Albuquerque (PCO) para compor a chapa como vice-governador.

Quais são as propostas dos candidatos ao governo do Rio de Janeiro?

Os planos de governo de cada candidato são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Quando vai ser a eleição para o governador do Rio?

O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 está marcado para domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h em todo o país, no horário oficial de Brasília.

Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, um eventual segundo turno acontece em 25 de outubro.