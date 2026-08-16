Eleições 2026: quem os candidatos a governador do Rio de Janeiro?

Rio de Janeiro: Oficializados os candidatos ao governo do RJ (Leandro Fonseca /Exame)
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Publicado em 16 de agosto de 2026 às 06h00.
A disputa pelo governo do Rio de Janeiro terá nove candidatos nas eleições de 2026. Com o fim do prazo para registro das candidaturas neste sábado, 15 de agosto, foi definida a lista de nomes que vão concorrer ao Palácio Guanabara.Terceiro maior colégio eleitoral do país, o Rio de Janeiro tem cerca de 13 milhões de eleitores aptos a votar nas eleições de 2026, segundo a Justiça Eleitoral.
Entre os candidatos estão o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes (PSD), o ex-governador Anthony Garotinho (Republicanos) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas (PL). A eleição definirá o sucessor de Cláudio Castro (PL), que está no segundo mandato e não pode disputar novamente o governo estadual.O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro.
Eduardo da Costa Paes, 56 anos, é advogado e político. Formado em Direito pela PUC-Rio, iniciou a carreira política nos anos 1990 como subprefeito da Barra e de Jacarepaguá, durante a gestão de Cesar Maia. Foi vereador do Rio e deputado federal, além de ter ocupado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer.
Paes foi eleito prefeito do Rio pela primeira vez em 2008 e comandou a cidade por dois mandatos, entre 2009 e 2016. Em 2020, voltou ao cargo e foi reeleito em 2024, tornando-se o primeiro prefeito da cidade a conquistar quatro mandatos. Em março de 2026, deixou a prefeitura para disputar o governo do estado. Jane Reis (MDB) irá compor sua chapa como vice-governadora.
Anthony William Matheus de Oliveira, conhecido como Anthony Garotinho, é radialista de formação e foi prefeito de Campos dos Goytacazes em duas oportunidades antes de chegar ao governo do Rio de Janeiro. Em 1998, foi eleito governador, cargo que ocupou entre 1999 e 2002. Também foi deputado federal e secretário estadual de Segurança.
Em 2002, disputou a Presidência da República e em 2026, disputará novamente o governo fluminense, após uma disputa interna com o ex-prefeito de Miguel Pereira André Português. O partido escolheu Major Elaine (União) para compor a chapa como vice-governadora, após o Coronel Venâncio Moura (DC) romper a aliança com a sigla de Garotinho.
Douglas Ruas dos Santos, 37 anos, é policial civil e político. Filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, iniciou sua trajetória na administração municipal, onde ocupou a Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais. Em 2022, foi eleito deputado estadual pelo PL e, posteriormente, comandou a Secretaria Estadual das Cidades.
Em 2026, deixou a secretaria para disputar o governo do estado pelo PL. Ruas também foi escolhido para presidir a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Na corrida pelo Palácio Guanabara, aparece entre os principais adversários de Eduardo Paes nas pesquisas divulgadas após as convenções partidárias. O partido escolheu Fernanda Louback (PL) para compor a chapa como vice-governadora.
William Carlos Brum Bispo, conhecido como William Siri, 33 anos, é economista e vereador do Rio de Janeiro pelo PSOL. Nascido na baixada fluminense e morador da Zona Oeste, fundou em 2014 o Coletivo Tudo Numa Coisa Só, voltado à atuação social nas periferias. Foi eleito vereador pela primeira vez em 2020 e reeleito em 2024.
Em abril de 2026, o PSOL definiu Siri como candidato ao governo estadual. A candidatura foi posteriormente oficializada pela federação PSOL-Rede. O partido escolheu Juliana Carvalho (PSOL) para compor a chapa como vice-governadora.
André Bourguignon Marinho, 31 anos, é comunicador, apresentador e humorista. Tornou-se conhecido nacionalmente por imitações de políticos, especialmente durante sua passagem pelo programa Pânico, da Jovem Pan. Também comandou o Morning Show e mantém um programa próprio no YouTube.
Marinho estudou Ciência Política na New York University e é formado em Direito pela PUC. Em 2026, filiou-se ao Novo e entrou pela primeira vez em uma disputa eleitoral, como candidato ao governo do Rio. O partido escolheu a Tenente-Coronel Erigreyce (Novo) para compor a chapa como vice-governadora.
João Jacques Soares Busnello, conhecido como Coronel Busnello, é coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Foi subcomandante do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), onde também atuou como sniper, e comandou unidades da corporação em diferentes regiões do estado.
Em julho, o Missão oficializou Busnello como candidato ao governo do Rio, invertendo a composição inicialmente anunciada pela legenda, que tinha o bombeiro Rafa Luz como cabeça de chapa. O partido escolheu Rafa Luz (Missão) para compor a chapa como vice-governador.
Cyro Garcia, 71 anos, é bancário, advogado, historiador, professor e militante socialista. Formado em Direito pela UFRJ, também possui mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Foi dirigente do Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro e um dos fundadores da CUT no estado.
Garcia foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 1992 e 1993, como suplente, e integra o PSTU desde a fundação da legenda, em 1994. Perciliana (PSTU) irá compor a chapa como vice-governadora.
Juliete Pantoja é educadora e presidente estadual da Unidade Popular (UP) no Rio de Janeiro. Em 2022, já havia disputado o governo do estado pela legenda e, em 2024, concorreu à Prefeitura do Rio.
Em 2026, foi novamente escolhida pela UP para disputar o Palácio Guanabara. Sua candidatura tem como principais temas habitação, transporte público, saúde e educação. Bia Martins (UP) concorrerá como vice-governadora em sua chapa.
Luan Monteiro Paschoal Pires é jornalista e dirigente da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR), ligada ao PCO. Integrante da direção nacional do partido, já participou de campanhas e mobilizações organizadas pela legenda e por movimentos ligados à juventude.
Monteiro já foi candidato a vereador do Rio de Janeiro em 2020 e 2024 e disputou uma vaga na Assembleia Legislativa em 2022. Em 2026, foi escolhido pelo PCO para disputar o governo estadual. O partido escolheu Caetano Albuquerque (PCO) para compor a chapa como vice-governador.
Os planos de governo de cada candidato são registrados e disponibilizados para o público no sistema DivulgaCandContas, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O primeiro turno das Eleições Gerais de 2026 está marcado para domingo, 4 de outubro, com votação das 8h às 17h em todo o país, no horário oficial de Brasília.
Caso nenhum candidato alcance a maioria dos votos válidos, um eventual segundo turno acontece em 25 de outubro.