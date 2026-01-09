Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Big Day: como acompanhar o anúncio dos participantes do BBB?

Saiba a que horas o anúncio dos participantes acontece e onde assistir à cobertura ao vivo

BBB 26: descubra os detalhes do Big Day e como assistir ao vivo (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

BBB 26: descubra os detalhes do Big Day e como assistir ao vivo (Globo/Manoella Mello/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09h52.

Última atualização em 9 de janeiro de 2026 às 10h14.

O Big Day do Big Brother Brasil 26 acontece hoje, sexta-feira, 9. É o dia em que o público começa a conhecer os candidatos que vão disputar uma vaga no reality antes da estreia oficial, na próxima segunda, dia 12.

A divulgação dos participantes do grupo Pipoca começa a partir do período da tarde. Os nomes serão anunciados ao longo da programação com entradas ao vivo apresentadas por Tadeu Schmidt.

Além da TV aberta, a cobertura faz parte da Maratona Big Day exibida ao vivo no gshow e no Globoplay. Essa maratona traz repórteres e comentaristas que repercutem as entradas e perfis dos candidatos das Casas de Vidro.

Estratégia nova

A estratégia de divulgação é diferente das edições anteriores. Os 20 candidatos anônimos se espalham por cinco Casas de Vidro nas cidades de São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS), e o público decide quem vai entrar no programa por meio de votação online.

Os anúncios dos grupos Camarote (famosos) e Veteranos segue estratégia diferente. Esses nomes serão revelados apenas na estreia oficial do BBB 26, na televisão, na próxima segunda-feira.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB do amor: os casais formados no reality que estão juntos até hoje

Quando estreia o 2º episódio da 2ª temporada 'The Pitt' na HBO Max?

Big Day: candidatos Pipocas do BBB 26 serão apresentados nesta sexta

'Zootopia' e 'Capitão América': os filmes que fizeram sucesso em 2016

Mais na Exame

Mundo

Conheça a adolescente que pode liderar a Coreia do Norte

Carreira

O segredo para se destacar com IA é ter uma alta inteligência emocional — você tem essa habilidade?

ESG

Samsung Recicla: programa de coleta de eletrônicos cresce 38% em 2025

Um conteúdo Bússola

Fim da linha para os celulares irregulares?