Big Day: como acompanhar o anúncio dos participantes do BBB?

BBB 26: descubra os detalhes do Big Day e como assistir ao vivo (Globo/Manoella Mello/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 09h52.
Última atualização em 9 de janeiro de 2026 às 10h14.
O Big Day do Big Brother Brasil 26 acontece hoje, sexta-feira, 9. É o dia em que o público começa a conhecer os candidatos que vão disputar uma vaga no reality antes da estreia oficial, na próxima segunda, dia 12.
A divulgação dos participantes do grupo Pipoca começa a partir do período da tarde. Os nomes serão anunciados ao longo da programação com entradas ao vivo apresentadas por Tadeu Schmidt.
Além da TV aberta, a cobertura faz parte da Maratona Big Day exibida ao vivo no gshow e no Globoplay. Essa maratona traz repórteres e comentaristas que repercutem as entradas e perfis dos candidatos das Casas de Vidro.
A estratégia de divulgação é diferente das edições anteriores. Os 20 candidatos anônimos se espalham por cinco Casas de Vidro nas cidades de São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS), e o público decide quem vai entrar no programa por meio de votação online.
Os anúncios dos grupos Camarote (famosos) e Veteranos segue estratégia diferente. Esses nomes serão revelados apenas na estreia oficial do BBB 26, na televisão, na próxima segunda-feira.