Big Day: como acompanhar o anúncio dos participantes do BBB?

O Big Day do Big Brother Brasil 26 acontece hoje, sexta-feira, 9. É o dia em que o público começa a conhecer os candidatos que vão disputar uma vaga no reality antes da estreia oficial, na próxima segunda, dia 12.

A divulgação dos participantes do grupo Pipoca começa a partir do período da tarde. Os nomes serão anunciados ao longo da programação com entradas ao vivo apresentadas por Tadeu Schmidt.

Além da TV aberta, a cobertura faz parte da Maratona Big Day exibida ao vivo no gshow e no Globoplay. Essa maratona traz repórteres e comentaristas que repercutem as entradas e perfis dos candidatos das Casas de Vidro.

Estratégia nova

A estratégia de divulgação é diferente das edições anteriores. Os 20 candidatos anônimos se espalham por cinco Casas de Vidro nas cidades de São Caetano do Sul (SP), Brasília (DF), Salvador (BA), Manaus (AM) e Porto Alegre (RS), e o público decide quem vai entrar no programa por meio de votação online.

Os anúncios dos grupos Camarote (famosos) e Veteranos segue estratégia diferente. Esses nomes serão revelados apenas na estreia oficial do BBB 26, na televisão, na próxima segunda-feira.