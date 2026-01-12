BBB 26: veja 7 curiosidades sobre a produção do programa

A produção do Big Brother Brasil 26, que começa hoje, dia 12, depois da novela Três Graças, mobiliza uma equipe enorme nos bastidores. Para manter as câmeras funcionando 24 horas por dia, entre engenheiros, editores, operadores de câmera, equipe de cenografia e figurino, cerca de 600 pessoas se revezam ao longo da temporada. Esse efetivo é fundamental para garantir que as dinâmicas, provas e a rotina dos participantes sejam captadas e transmitidas sem interrupções.

Processo seletivo rigoroso

Antes de entrar na casa, os participantes passam por um processo de seleção extenso e criterioso. O documentário Como Nasce um BBB, exibido no programa Fantástico do último domingo, 11, mostra a fase final dessa triagem conduzida por uma banca com o diretor de gêneros de realities e variedades, Rodrigo Dourado, e a diretora-geral do programa, Angélica Campos. Na etapa final da seleção, cerca de 100 pessoas competem por vagas, representando aproximadamente 0,1% dos inscritos no início do processo.

Veja a matéria exibida pelo Fantástico:

Escolha de perfis com foco no carisma

Entre os critérios avaliados durante as entrevistas e dinâmicas de seleção, o carisma se destaca como um dos mais importantes. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, que retorna pela quinta edição consecutiva à frente do programa, não basta querer estar no reality: o participante precisa ter presença e características que façam o público querer acompanhar sua jornada.

Montagem da casa e infraestrutura

Outra curiosidade revelada no especial é a preparação física da casa do BBB 26. A equipe de cenografia, arte, figurino e logística define o tema desta edição e prepara cada ambiente, desde a sala até os quartos, considerando aspectos estéticos e funcionais. O documentário também apresenta o almoxarifado central da emissora, onde móveis e objetos decorativos aguardam para serem utilizados nos cenários.

Diversos tipos de patrocínio

O BBB 26 continua sendo um dos produtos televisivos mais atraentes para marcas e anunciantes. A Globo disponibiliza 17 tipos de patrocínio que aparecem em provas, ações de interatividade e outras dinâmicas dentro do programa. Os valores dessas cotas começam em milhões de reais e chegam a parcelas maiores para os patrocinadores principais, refletindo a importância comercial do reality para a emissora.

Testes exaustivos das provas

Antes de irem ao ar, as provas passam por uma série de testes severos para garantir segurança e funcionamento. A produção realiza ajustes em efeitos especiais e equipamentos, inclusive com o uso de dublês, para evitar falhas ou polêmicas durante as competições transmitidas ao vivo. Com milhões de telespectadores assistindo, isso se tornou uma etapa essencial da produção.

Audiência gigantesca

A emissora espera manter ou superar números gigantes de audiência e engajamento. Na edição anterior, mais de 136 milhões de pessoas foram alcançadas em todas as plataformas em que o programa foi exibido, incluindo televisão aberta, streaming e redes sociais. Com a multiplataforma de exibição em 2026, a expectativa é que o alcance continue em níveis elevados.

Bilhões de votos do público

A interação do público com o BBB é outro fator impressionante. Em 2025, o site oficial do programa recebeu quase 1,7 bilhão de votos ao longo dos paredões. Com a inclusão de novas dinâmicas como o chamado “Laboratório”, que possibilita trocas de participantes conforme vontade popular, a previsão é de que esse número se aproxime de 2 bilhões de votos no decorrer da temporada.