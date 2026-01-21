BBB 26: quanto Ana Paula Renault e Milena pontuaram no 'Cartola BBB'?

Na noite da última terça-feira, 20, Milena e Ana Paula Renault conseguiram permanecer no BBB 26 após disputarem o primeiro Paredão da edição.

Aline Campos foi a primeira eliminada da temporada, recebendo 61,64% dos votos do público. Milena obteve 32,50% da média e Ana Paula Renault ficou com 5,86%.

A permanência das duas sisters teve impacto direto no Cartola BBB, o fantasy game ligado ao reality show. Por voltarem do Paredão, tanto Milena quanto Ana Paula garantiram 20 pontos cada no jogo.

Apesar de começarem a rodada com pontuação negativa por terem sido emparedadas, as duas fecharam a primeira etapa do Cartola com saldo positivo, o que pode beneficiar quem escalou essas participantes.

Como o Paredão se formou?

A dinâmica da eliminação começou quando Marcelo atendeu ao Big Fone e indicou Aline ao Paredão. A bailarina usou o contragolpe para puxar Ana Paula Renault, enquanto Milena foi indicada pelo Líder.

Paulo Augusto, que também estava na berlinda por ser o mais votado da casa, se salvou ao vencer a Prova Bate e Volta.

No Cartola BBB, o resultado confirma a importância das escolhas estratégicas na escalação do time no fantasy game. Participantes que escaparam da eliminação acumulam pontos valiosos, como aconteceu com Milena e Ana Paula nesta primeira rodada.

O que é o Cartola BBB?

O fantasy game permite que o público escolha, a cada semana, os brothers e sisters que irão compor seus times ao longo do reality show.

A proposta do jogo é transformar as dinâmicas do BBB 26 em pontuação. Os usuários competem entre si ao escalar participantes que somam pontos conforme o desempenho dentro da casa durante o período de confinamento.

As regras foram apresentadas por Tadeu Schmidt em vídeo divulgado nas redes sociais. O apresentador detalhou quando a escalação pode ser feita e em qual momento as ações dos participantes passam a valer pontos no fantasy.