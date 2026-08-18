Spotify anuncia show exclusivo de Jão para 'super fãs'; entenda

Depois de uma breve pausa na carreira, Jão retornou aos holofotes com sua nova era "Memórias Póstumas". Para o comeback, o cantor irá realizar uma performance exclusiva para os fãs em parceria com o Spotify.

O evento, chamado "Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui", terá participação exclusiva dos top listeners do cantor no Spotify.

Quando será a apresentação do Jão?

A apresentação irá acontecer ainda no mês de agosto, porém a data não foi divulgada ao público.

Como conseguir ingressos para o show do Jão?

"Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui" será a primeira apresentação ao vivo do cantor desde o seu retorno. Até então, Jão tinha apenas um show marcado para celebrar o novo álbum, no dia 25 de setembro, no Nubank Parque.

Para conseguir ingressos para a apresentação, é necessário ser top listener de Jão e usuário do Spotify Premium. Os fãs serão selecionados pela plataforma com base nesse critério.

Os fãs que não forem selecionados, no entanto, podem ficar tranquilos: a apresentação será gravada e divulgada posteriormente.

Cartaz promocional da apresentação exclusiva de Jão para "super fãs" no Spotify (Divulgação/Spotify)

Um reencontro intímo

O evento "Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui" será uma celebração não apenas do novo álbum "Memórias Póstumas", mas da trajetória do cantor com seus fãs.

Além de assistir ao show, os fãs escolhidos pelo Spotify terão a oportunidade de viver uma experiência que promoverá o compartilhamento de lembranças, memórias e experiências com o Jão e suas músicas. A experiência ainda contará com ativações criadas especialmente para homenagear a comunidade de fãs do artista.

“É muito especial poder viver isso com eles. Já compartilhamos muita coisa juntos, muitos momentos que são únicos e especiais nas nossas vidas e que eu vou lembrar pra sempre. Esse com certeza vai ser mais um deles. Tô feliz demais!”, comentou Jão sobre o evento.

Ao longo dos próximos meses, os fãs podem esperar que o projeto se desenvolva com conteúdos exclusivos, bastidores e o lançamento da performance completa em vídeo, com exclusividade no Spotify.