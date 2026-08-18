Qual era o verdadeiro nome de Laura Cardoso? Conheça a trajetória da atriz

Laura Cardoso, que morreu aos 98 anos por causas naturais, nasceu como Laurinda de Jesus Cardoso e não tinha "Laura" registrado em sua certidão de nascimento. O sobrenome Balleroni passou a integrar seu nome após o casamento com Fernando Balleroni, diretor e ator com quem se casou em 1949. O casal permaneceu junto até a morte dele, em 1980.

A adoção de Laura Cardoso como nome artístico ocorreu no início de sua trajetória profissional, por volta dos 15 anos, quando passou a trabalhar com a voz em radionovelas. Nas décadas seguintes, integrou o grupo de profissionais que participou dos primeiros anos da teledramaturgia brasileira.

Ao longo da carreira, Laura Cardoso participou de mais de 60 novelas, e seu último trabalho no gênero foi "A Dona do Pedaço", em 2019. No cinema, sua participação mais recente ocorreu em "De Perto Ela Não é Normal", lançado em 2020.

Em 2023, a atriz recebeu o Troféu Oscarito pelo conjunto da obra durante a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A homenagem ocorreu cerca de sete décadas depois do início de sua trajetória profissional no rádio.

Laura Cardoso falava sobre continuar trabalhando

Mesmo após décadas de atuação, Laura Cardoso manifestava a intenção de permanecer profissionalmente ativa. Em entrevista ao GLOBO, a atriz falou sobre sua relação com a aposentadoria:

"A aposentadoria é uma coisa horrível", disse Laura ao GLOBO. "Se você ficar parada, você morre. Quero continuar na batalha, quero ficar de pé, lutando".

Início na radionovela e estreia na TV

Nascida Laurinda de Jesus Cardoso, no bairro do Bixiga, em São Paulo, filha de imigrantes portugueses, a atriz começou a carreira ainda adolescente, aos 15 anos, no radioteatro.

Sua estreia na televisão ocorreu em 1952, na novela "Tribunal do Coração", exibida pela TV Tupi.

Mais de 60 novelas e passagem por diferentes emissoras

Ao longo da carreira, Laura Cardoso acumulou mais de 60 novelas e mais de 100 trabalhos ao todo. Atuou em produções de emissoras como TV Excelsior, RecordTV e TV Cultura antes de ser convidada, em 1981, para integrar o elenco da novela "Brilhante", da Globo.

Entre os títulos que marcaram sua trajetória estão "Mulheres de Areia", "A Viagem", "Explode Coração" e "Gabriela". Sua última novela foi "A Dona do Pedaço", em 2019.

Cinema, teatro e dublagem

Além da televisão, a atriz também construiu carreira no cinema, com participação em filmes como "Terra Estrangeira" (1995), e no teatro, em montagens como "A Megera Domada".

Na dublagem, emprestou a voz à personagem Betty Rubble, de "Os Flintstones".

Reconhecimento e últimos anos

Em 2006, Laura Cardoso recebeu a Ordem do Mérito Cultural, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura brasileira. A atriz deixa as filhas Fernanda e Fátima, além de três netos.