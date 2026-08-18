Qual era o verdadeiro nome de Laura Cardoso? Conheça a trajetória da atriz

Laura Cardoso: atriz morreu aos 98 anos em casa após passar mal. (Yanguas/Wikimedia Commons)
Repórter
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 10h01.
Laura Cardoso, que morreu aos 98 anos por causas naturais, nasceu como Laurinda de Jesus Cardoso e não tinha "Laura" registrado em sua certidão de nascimento. O sobrenome Balleroni passou a integrar seu nome após o casamento com Fernando Balleroni, diretor e ator com quem se casou em 1949. O casal permaneceu junto até a morte dele, em 1980.
A adoção de Laura Cardoso como nome artístico ocorreu no início de sua trajetória profissional, por volta dos 15 anos, quando passou a trabalhar com a voz em radionovelas. Nas décadas seguintes, integrou o grupo de profissionais que participou dos primeiros anos da teledramaturgia brasileira.
Ao longo da carreira, Laura Cardoso participou de mais de 60 novelas, e seu último trabalho no gênero foi "A Dona do Pedaço", em 2019. No cinema, sua participação mais recente ocorreu em "De Perto Ela Não é Normal", lançado em 2020.
Em 2023, a atriz recebeu o Troféu Oscarito pelo conjunto da obra durante a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A homenagem ocorreu cerca de sete décadas depois do início de sua trajetória profissional no rádio.
Mesmo após décadas de atuação, Laura Cardoso manifestava a intenção de permanecer profissionalmente ativa. Em entrevista ao GLOBO, a atriz falou sobre sua relação com a aposentadoria:
"A aposentadoria é uma coisa horrível", disse Laura ao GLOBO. "Se você ficar parada, você morre. Quero continuar na batalha, quero ficar de pé, lutando".
Nascida Laurinda de Jesus Cardoso, no bairro do Bixiga, em São Paulo, filha de imigrantes portugueses, a atriz começou a carreira ainda adolescente, aos 15 anos, no radioteatro.
Sua estreia na televisão ocorreu em 1952, na novela "Tribunal do Coração", exibida pela TV Tupi.
Ao longo da carreira, Laura Cardoso acumulou mais de 60 novelas e mais de 100 trabalhos ao todo. Atuou em produções de emissoras como TV Excelsior, RecordTV e TV Cultura antes de ser convidada, em 1981, para integrar o elenco da novela "Brilhante", da Globo.
Entre os títulos que marcaram sua trajetória estão "Mulheres de Areia", "A Viagem", "Explode Coração" e "Gabriela". Sua última novela foi "A Dona do Pedaço", em 2019.
Além da televisão, a atriz também construiu carreira no cinema, com participação em filmes como "Terra Estrangeira" (1995), e no teatro, em montagens como "A Megera Domada".
Na dublagem, emprestou a voz à personagem Betty Rubble, de "Os Flintstones".
Em 2006, Laura Cardoso recebeu a Ordem do Mérito Cultural, em reconhecimento à sua contribuição para a cultura brasileira. A atriz deixa as filhas Fernanda e Fátima, além de três netos.