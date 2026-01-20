BBB 26: quem é 'Tia Milena', no Paredão contra Ana Paula e Aline

O 1º Paredão do BBB 26 acontece nesta terça-feira, 20, durante a transmissão ao vivo do reality na TV Globo. Três das participantes de maior destaque até agora estão na berlinda, e o resultado da votação oficial no Gshow será revelado apenas ao vivo.

O trio de possíveis eliminadas foi formado no domingo, 18. O Líder Alberto Cowboy indicou Milena, enquanto a casa votou em Paulo Augusto. Ana Paula Renault e Aline Campos já estavam no Paredão, mandadas pelo Big Fone.

Única Pipoca entre as três, Milena é recreadora infantil, o que rendeu a ela o apelido “Tia Milena”. Natural de Itambacuri, no interior de Minas Gerais, a participante entrou no reality após vencer a votação da Casa de Vidro do Sudeste.

Conheça Milena

Aos 26 anos, Milena se define como “confusão” e dedica sua vida ao trabalho com crianças, conciliando atividades como babá e recreadora de festas.

Ela e a irmã gêmea viveram em um abrigo até os 7 anos de idade, em razão das dificuldades financeiras enfrentadas pela mãe. A entrada no BBB 26 representa, para ela, a chance de mudar a realidade da família e romper com um ciclo de pobreza.

Milena reconhece que sua personalidade forte pode ser tanto uma vantagem quanto um obstáculo no jogo.

Competitiva, ela admite ter dificuldade em lidar com derrotas e diz confiar facilmente nas pessoas, apesar de afirmar que não se considera manipulável. Fora do jogo, sonha em viajar para os Estados Unidos para reencontrar a irmã, que não vê há três anos.

Aliança com Ana Paula

Dentro da casa, Milena se aproximou rapidamente de Ana Paula Renault, formando uma aliança sólida com a veterana. As duas passaram a dividir estratégias e leituras de jogo, especialmente após o primeiro Sincerão da temporada.

Durante a madrugada, Milena desabafou com Ana Paula sobre críticas feitas por Matheus, que a chamou de “cabeça de lata”, sugerindo que ela estaria sendo comandada no jogo.

A recreadora rebateu as acusações e defendeu sua parceria com a jornalista. Ana Paula, por sua vez, saiu em defesa da aliada, afirmando que Milena estava sendo desvalorizada e alertando para uma possível tentativa dos adversários de colocá-las uma contra a outra.

“Eles vão querer separar a gente”, disse a veterana, reforçando a importância da união entre as duas no jogo.

Indicação de Cowboy

Milena foi indicada diretamente ao Paredão pelo Líder Alberto Cowboy, que justificou a escolha afirmando não ter proximidade com a participante.

Segundo ele, a sister prioriza as tarefas da casa e não se envolve com os demais brothers. Cowboy também criticou uma declaração feita por Milena durante a Prova do Líder, quando ela afirmou que os veteranos do programa “já tiveram sua oportunidade”.

Com a indicação do líder e os desdobramentos do Sincerão, Milena acabou no centro das atenções da semana. Agora, ela enfrenta o primeiro Paredão do BBB 26 ao lado de Ana Paula Renault e Aline Campos, em uma disputa com alianças, rivalidades e forte repercussão dentro e fora da casa.

Como votar?

A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.

O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.

A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.