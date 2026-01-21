BBB 26: Aline Campos é a 1ª camarote feminina a ser primeira eliminada

Aline Campos: dançarina foi primeira eliminada da temporada de 2026 do BBB
Redação Exame
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12h06.
Última atualização em 21 de janeiro de 2026 às 12h16.
O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 20. A primeira eliminada da edição foi a Camarote Aline Campos.
Ela recebeu 61,64% dos votos, enquanto a pipoca Milena e veterana Ana Paula Renault, que também disputavam o Paredão, receberam 32,50% e 5,86%, respectivamente.
A eliminação de Aline marca a primeira vez que um Camarote é eliminado na primeira semana de jogo desde 2020, quando o surfista Lucas Chumbo saiu no primeiro Paredão.
Desde a criação da dinâmica em 2020, ela é a primeira integrante feminina do grupo Camarote a ser a primeira eliminada.
Entre os primeiros eliminados do BBB, Kerline da edição de 2021 ainda é lembrada como um dos maiores cases de sucesso. Vários outros foram esquecidos pelo público do reality.
Caetano Zonaro, BBB1: primeiro eliminado da história do programa, entrou como modelo em 2002, ganhou espaço no mercado publicitário, apresentou programa de moda e hoje atua como diretor-executivo de uma revista digital.
Rita Sinara, BBB2: primeira eliminada da edição, a gaúcha deixou o reality com 55% dos votos e atualmente trabalha como conselheira oracular, cartomante e artista plástica.
Samantha Barradas, BBB3: eliminada no primeiro Paredão duplo da edição, mora em Nova York, é professora de jiu-jitsu e dona de quatro academias de artes marciais.
Paulo Roberto, BBB3: também eliminado na primeira semana em um Paredão duplo, seguiu carreira como consultor de investimentos e tem a fotografia como hobby.
Tatiana Giordano (Tata Rebane), BBB4: saiu na primeira semana, adotou o nome artístico Tata Rebane, tornou-se atleta de CrossFit e é dona da própria academia.
Juliana Brandão, BBB5: eliminada logo na estreia em um Paredão apertado, construiu carreira como fotógrafa profissional após o reality.
Juliana Canabarro, BBB6: primeira eliminada da edição, era promotora de eventos e depois do programa estudou Jornalismo e Direito.
Juliana Regueiro, BBB7: eliminada em um Paredão de duplas na primeira semana, optou por viver longe dos holofotes após o programa.
Jaque Khury, BBB8: apesar da eliminação precoce, construiu carreira sólida nas redes sociais, onde compartilha rotina fitness, maternidade e campanhas publicitárias.
Michelle Costa, BBB9: ex-miss Pernambuco, foi a primeira eliminada da edição, voltou à TV como atriz e hoje atua como influenciadora digital.
Joseane Oliveira, BBB10: voltou ao reality após o BBB3, mas saiu novamente na primeira semana; depois do programa, formou-se em Administração.
Ariadna Arantes, BBB11: primeira mulher trans a participar do BBB, atualmente é influenciadora digital e vive na Austrália, mantendo forte ligação com o Brasil.
Analice Souza, BBB12: eliminada no primeiro Paredão, acumula formações em Ciências Sociais, Gestão Pública e Direito.
Aline Mattos, BBB13: primeira eliminada da edição, ficou marcada pelas tretas no jogo e hoje leva uma vida distante da fama.
João Almeida, BBB14: cartomante e bruxo, foi o primeiro eliminado da temporada e manteve a estética mística fora da casa, agora também focado no fisiculturismo.
Francieli Medeiros, BBB15: eliminada com 58% dos votos, aproveitou a visibilidade para se tornar modelo e influenciadora digital.
Harumi Ishihara, BBB16: jornalista e primeira eliminada da edição, atualmente trabalha como consultora de comunicação e marketing.
Gabriela Flor, BBB17: eliminada logo na primeira semana, seguiu carreira como modelo e influenciadora digital, acumulando mais de 1 milhão de seguidores.
Mara Telles, BBB18: deixou o programa na primeira semana, é cientista política e atua como professora universitária.
Vinicius Póvoa, BBB19: eliminado em um Superparedão, segue carreira como artista plástico.
Lucas Chumbo, BBB20: surfista profissional, foi o primeiro eliminado da edição, participou depois do No Limite e segue competindo no surfe.
Kerline, BBB21: eliminada com alta rejeição, conseguiu reverter a imagem negativa e hoje trabalha como influenciadora digital.
Luciano Estevan, BBB22: saiu no primeiro Paredão e atualmente atua como influenciador digital, dançarino e ator.
Marília Miranda, BBB23: maquiadora antes do reality, consolidou carreira no mercado da estética após a eliminação precoce.
Maycon Cosmer, BBB24: eliminado na primeira semana, é formado em História e Jornalismo e hoje trabalha como personal chef em Santa Catarina.
Arleane, BBB25: eliminada em dupla na primeira semana, segue carreira como rainha de bateria de uma escola de samba em Manaus.
Marcelo, BBB25: eliminado junto com a esposa Arleane, atua como engenheiro e servidor público.
O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. Milena foi indicada pelo Líder Alberto Cowboy, enquanto Aline Campos foi indicada por Marcelo pelo Big Fone, já Ana Paula Renault foi puxada por Aline, que teve direito a um contragolpe. O participante Paulo Augusto tomou 11 votos da casa, mas escapou da berlinda vencendo a prova Bate e Volta.
Veja o momento em que Aline é eliminada do programa:
Ver essa foto no Instagram
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.