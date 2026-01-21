BBB 26: Aline Campos é a 1ª camarote feminina a ser primeira eliminada

O primeiro Paredão do Big Brother Brasil 26 foi exibido nessa terça-feira, 20. A primeira eliminada da edição foi a Camarote Aline Campos.

Ela recebeu 61,64% dos votos, enquanto a pipoca Milena e veterana Ana Paula Renault, que também disputavam o Paredão, receberam 32,50% e 5,86%, respectivamente.

A eliminação de Aline marca a primeira vez que um Camarote é eliminado na primeira semana de jogo desde 2020, quando o surfista Lucas Chumbo saiu no primeiro Paredão.

Desde a criação da dinâmica em 2020, ela é a primeira integrante feminina do grupo Camarote a ser a primeira eliminada.

Confira a lista completa de primeiros eliminados do BBB

Entre os primeiros eliminados do BBB, Kerline da edição de 2021 ainda é lembrada como um dos maiores cases de sucesso. Vários outros foram esquecidos pelo público do reality.

Caetano Zonaro, BBB1: primeiro eliminado da história do programa, entrou como modelo em 2002, ganhou espaço no mercado publicitário, apresentou programa de moda e hoje atua como diretor-executivo de uma revista digital.

Rita Sinara, BBB2: primeira eliminada da edição, a gaúcha deixou o reality com 55% dos votos e atualmente trabalha como conselheira oracular, cartomante e artista plástica.

Samantha Barradas, BBB3: eliminada no primeiro Paredão duplo da edição, mora em Nova York, é professora de jiu-jitsu e dona de quatro academias de artes marciais.

Paulo Roberto, BBB3: também eliminado na primeira semana em um Paredão duplo, seguiu carreira como consultor de investimentos e tem a fotografia como hobby.

Tatiana Giordano (Tata Rebane), BBB4: saiu na primeira semana, adotou o nome artístico Tata Rebane, tornou-se atleta de CrossFit e é dona da própria academia.

Juliana Brandão, BBB5: eliminada logo na estreia em um Paredão apertado, construiu carreira como fotógrafa profissional após o reality.

Juliana Canabarro, BBB6: primeira eliminada da edição, era promotora de eventos e depois do programa estudou Jornalismo e Direito.

Juliana Regueiro, BBB7: eliminada em um Paredão de duplas na primeira semana, optou por viver longe dos holofotes após o programa.

Jaque Khury, BBB8: apesar da eliminação precoce, construiu carreira sólida nas redes sociais, onde compartilha rotina fitness, maternidade e campanhas publicitárias.

Michelle Costa, BBB9: ex-miss Pernambuco, foi a primeira eliminada da edição, voltou à TV como atriz e hoje atua como influenciadora digital.

Joseane Oliveira, BBB10: voltou ao reality após o BBB3, mas saiu novamente na primeira semana; depois do programa, formou-se em Administração.

Ariadna Arantes, BBB11: primeira mulher trans a participar do BBB, atualmente é influenciadora digital e vive na Austrália, mantendo forte ligação com o Brasil.

Analice Souza, BBB12: eliminada no primeiro Paredão, acumula formações em Ciências Sociais, Gestão Pública e Direito.

Aline Mattos, BBB13: primeira eliminada da edição, ficou marcada pelas tretas no jogo e hoje leva uma vida distante da fama.

João Almeida, BBB14: cartomante e bruxo, foi o primeiro eliminado da temporada e manteve a estética mística fora da casa, agora também focado no fisiculturismo.

Francieli Medeiros, BBB15: eliminada com 58% dos votos, aproveitou a visibilidade para se tornar modelo e influenciadora digital.

Harumi Ishihara, BBB16: jornalista e primeira eliminada da edição, atualmente trabalha como consultora de comunicação e marketing.

Gabriela Flor, BBB17: eliminada logo na primeira semana, seguiu carreira como modelo e influenciadora digital, acumulando mais de 1 milhão de seguidores.

Mara Telles, BBB18: deixou o programa na primeira semana, é cientista política e atua como professora universitária.

Vinicius Póvoa, BBB19: eliminado em um Superparedão, segue carreira como artista plástico.

Lucas Chumbo, BBB20: surfista profissional, foi o primeiro eliminado da edição, participou depois do No Limite e segue competindo no surfe.

Kerline, BBB21: eliminada com alta rejeição, conseguiu reverter a imagem negativa e hoje trabalha como influenciadora digital.

Luciano Estevan, BBB22: saiu no primeiro Paredão e atualmente atua como influenciador digital, dançarino e ator.

Marília Miranda, BBB23: maquiadora antes do reality, consolidou carreira no mercado da estética após a eliminação precoce.

Maycon Cosmer, BBB24: eliminado na primeira semana, é formado em História e Jornalismo e hoje trabalha como personal chef em Santa Catarina.

Arleane, BBB25: eliminada em dupla na primeira semana, segue carreira como rainha de bateria de uma escola de samba em Manaus.

Marcelo, BBB25: eliminado junto com a esposa Arleane, atua como engenheiro e servidor público.

O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. Milena foi indicada pelo Líder Alberto Cowboy, enquanto Aline Campos foi indicada por Marcelo pelo Big Fone, já Ana Paula Renault foi puxada por Aline, que teve direito a um contragolpe. O participante Paulo Augusto tomou 11 votos da casa, mas escapou da berlinda vencendo a prova Bate e Volta.

