5 momentos de Aline Campos no BBB26

Aline Campos foi a primeira eliminada do Big Brother Brasil 2026, na noite de terça-feira, 20. A atriz e modelo teve uma estadia curta na casa, mas memorável.

Desde a sua rivalidade com Ana Paula Renault, passando pelas numerosas meditações, a saída da sister já está mexendo nas dinâmicas da casa. Relembre alguns dos momentos mais memoráveis da participação dela no reality.

1: O TVZ-gate

A origem da rivalidade com Ana Paula tem uma década. Após sua participação polêmica no reality, a sister fez diversas aparições em programas de televisão e na Internet. Uma dessas aparições foi no TVZ, da Multishow, em que Ana avaliou os looks de famosos e famosas para o Prêmio Multishow 2016.

Entre os visuais, o modelito de Aline, na época, Riscado foi detonado por Ana Paula. Ela o comparou aos figurinos que atrizes de filmes adultos usam quando interpretam empresárias.

Pra quem ainda não viu o vídeo da Ana falando sobre a roupa que Aline usou em um prêmio Multishow pic.twitter.com/HJczuHdLRo — Bonin ON  (@BoninhoComenta) January 19, 2026

Quem bate tem memória curta, mas quem apanha não esquece. Após dez anos, Aline, agora, Campos queria passar a história a limpo com Ana Paula. A discussão, porém, falhou em sua missão de pacificar a relação entre as duas e se tornou uma questão relembrada rotineiramente por Aline na casa.

Essa conversa aqui da Aline Campos com a Ana Paula no #BBB26... 👀🗣️ #MesacastBBB pic.twitter.com/46FGxD8QiL — Multishow (@multishow) January 13, 2026

A briga rendeu até após a eliminação de Aline, quando ela assistiu ao famigerado vídeo e reafirmou sua posição: "Nossa, foi pior do que o que eu falei para ela".

Aline Campos assistiu ao vídeo do comentário que a Ana Paula fez sobre o seu look há 10 anos. "Nossa, foi pior do que o que eu falei pra ela."pic.twitter.com/pOGHbOhoyG — Central Reality (@centralreality) January 21, 2026

2: A briga do ovo

Outro capítulo na história amarga das duas participantes envolveu, seguindo uma tradição de anos do BBB, ovos.

Aline, que não come carne, pediu para que a sua parcela de ovos fosse maior que a das outras pessoas. Ela falou que auxiliou na compra da xepa, mas que, como não come as carnes adquiridas, deveria ter maior oferta de ovos. Ana Paula discordou do posicionamento e negou seus ovos.

🔥 Aline e Ana Paula seguem discutindo. Aline não come carne e precisa que os outros cedam seus ovos para ela comer no lugar da carne que ela não vai usufruir. Ana não concorda! pic.twitter.com/JULTF2mbkQ — POPTime (@poptime) January 18, 2026

3: As brigas do Sincerão

O episódio marcou Aline, que usou a negativa de Ana Paula em ceder ovos como motivador para colocá-la na posição de "não ganha" em seu pódio. Ela disse que a mineira não pensa na coletividade e não merece vencer por esse tipo de postura.

8 - Emparedada, Aline Campos monta seu pódio no Sincerão: Sol Vega em 2º e Jordana em 3º. Ao dizer quem não ganha, aponta Ana Paula Renault: "Não acredito que seja justo uma campeã que não tenha espírito de coletivo". #BBB26 pic.twitter.com/xcxuK7yCBw — Quem (@quem) January 20, 2026

4: 'Campos, campos floridos'

Logo no início do programa, o questionamento sobre o nome da atriz foi levantado pelos espectadores e dentro da casa.

Originalmente conhecida nacionalmente como Aline Riscado, ela chegou ao BBB26 com o sobrenome Campos. Os motivos para a troca são vários, mas, na casa, ela explicou que "riscado" tem uma carga negativa associada a cortes, enquanto Campos lembram "campos floridos".

aline campos tentando criar um conceito sobre ter tirado “riscado” do seu nome artístico “riscado é riscado, tem cortes, riscos... o campos é campos, campos floridos” que viagem é essakkkkkkkkkkkkk #bbb26 pic.twitter.com/GnuLXUifSV — PAIVA (@paiva) January 13, 2026

5: Meditações

Uma prática que busca atingir a paz e iluminação foi, no BBB26, centro de discussões. Aline é adepta à meditação e tentava ensinar aos demais participantes a sua importância.

Em um momento cômico, ela colocou Pedro, que estava causando caos desenfreado pela casa após passar mais de um dia sem sono, para meditar com ela. Assim que o participante-aluno fechou os olhos e se concentrou, ela, agora de olhos abertos, levantou e saiu.

é dourado, você perdeu a chance de colocar todo quarto branco na casa e deixar a casa toda bagunçada pois agora vai ter que assistir aline riscado dando sua aula de meditação no cliente pedro, boa sorte pic.twitter.com/NGX2LHMbmD — clara. (@tuitacllara) January 16, 2026

No Sincerão, Ana Paula disse à Aline que "aqui não é retiro de meditação, é BBB", mas isso não diminuiu a apreciação da dançarina pela prática. No dia seguinte, com a touca de pipoca na cabeça, ela voltou a meditar.