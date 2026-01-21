BBB 26: entenda a briga entre Ana Paula Renault e Brigido

Com a saída de Aline Campos, Brigido passou a ser visto como o principal rival de Ana Paula Renault dentro da casa. A tensão entre os dois já vinha sendo construída desde os primeiros dias do reality.

O início do atrito aconteceu ainda na primeira Prova do Líder do BBB 26. Na ocasião, Brigido teve a oportunidade de eliminar Ana Paula logo de cara, movimento que acendeu o alerta da sister sobre a postura do brother no jogo.

Mais tarde, Brigido revelou que decidiu buscar embate direto com Ana Paula após comentários feitos por ela envolvendo o Legendários, grupo religioso do qual ele faz parte. O participante também afirmou que, durante a Casa de Vidro, ouviu pedidos do público para que confrontasse a jornalista.

Brigido revela que sua implicância com Ana Paula é por causa de um tuíte em que ela detona o ‘Legendários’. pic.twitter.com/s8oqevsjXS — Rotafofoqueiro (@Rotafofoqueiro) January 15, 2026

O conflito ganhou ainda mais força durante o Sincerão. Brigido declarou que Ana Paula não deveria vencer o programa e a classificou como tóxica e manipuladora. Segundo ele, a sister não teria se aberto para relações genuínas e estaria conduzindo um jogo considerado sujo desde o início.

Sincerão 🗣️ Brigido não quer que Ana Paula ganhe de jeito nenhum. #BBB26 Assista à Esticadinha @bbb todos os dias no meu canal, após a exibição na @tvglobo! pic.twitter.com/jBjyCRoM4I — Multishow (@multishow) January 20, 2026

Ana Paula rebateu as acusações e disse achar estranho que conclusões tão duras fossem tiradas sem que ela fosse realmente conhecida. A jornalista acusou Brigido de tentar criar um enredo às custas dela, afirmando que ele estaria cavando um pênalti para ganhar notoriedade no jogo.

Após o Paredão de terça-feira, no qual Ana Paula superou sua principal adversária até então, a rivalidade voltou a esquentar. A veterana afirmou que Brigido não a conhecia e que faria com que ele visse seu pior lado dentro do jogo. O brother respondeu em tom de provocação, dizendo estar curioso para conhecê-la melhor.

🔥Ana Paula confronta Brigido: “Aqui a gente está como jogador, você não pode me atacar como pessoa e como mulher. Você não tem esse direito.” Brigido: “Então revida.” Ana Paula: “Oh, querido, você não manda em mim não, eu faço o que eu quiser.” #BBB26 pic.twitter.com/aeD7VH482G — emer (@emerzou) January 21, 2026

Em um dos momentos mais tensos da discussão, Ana Paula disse ter se sentido atacada como pessoa e como mulher. A jornalista ressaltou que, embora estejam competindo, limites não deveriam ser ultrapassados e que críticas pessoais são graves dentro e fora do jogo.

Para finalizar o papo, a sister disse: "Vai ter que subir muita montanha", uma menção ao hábito do grupo Legendários de subir montanhas. O amazonense respondeu que estava pronto para o desafio.

“VAI TER QUE SUBIR MUITA MONTANHA” Ana Paula pro legendário kkkkkkkk #BBB26 pic.twitter.com/DPhDurbkQA — Nath (@Nathitta_) January 21, 2026

