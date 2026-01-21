Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

BBB 26: entenda a briga entre Ana Paula Renault e Brigido

Conflito entre os dois se intensifica após o primeiro Paredão e troca de acusações no Sincerão

BBB 26: embate ganhou força após críticas no jogo (TV Globo)

BBB 26: embate ganhou força após críticas no jogo (TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18h39.

Com a saída de Aline Campos, Brigido passou a ser visto como o principal rival de Ana Paula Renault dentro da casa. A tensão entre os dois já vinha sendo construída desde os primeiros dias do reality.

O início do atrito aconteceu ainda na primeira Prova do Líder do BBB 26. Na ocasião, Brigido teve a oportunidade de eliminar Ana Paula logo de cara, movimento que acendeu o alerta da sister sobre a postura do brother no jogo.

Mais tarde, Brigido revelou que decidiu buscar embate direto com Ana Paula após comentários feitos por ela envolvendo o Legendários, grupo religioso do qual ele faz parte. O participante também afirmou que, durante a Casa de Vidro, ouviu pedidos do público para que confrontasse a jornalista.

O conflito ganhou ainda mais força durante o Sincerão. Brigido declarou que Ana Paula não deveria vencer o programa e a classificou como tóxica e manipuladora. Segundo ele, a sister não teria se aberto para relações genuínas e estaria conduzindo um jogo considerado sujo desde o início.

Ana Paula rebateu as acusações e disse achar estranho que conclusões tão duras fossem tiradas sem que ela fosse realmente conhecida. A jornalista acusou Brigido de tentar criar um enredo às custas dela, afirmando que ele estaria cavando um pênalti para ganhar notoriedade no jogo.

Após o Paredão de terça-feira, no qual Ana Paula superou sua principal adversária até então, a rivalidade voltou a esquentar. A veterana afirmou que Brigido não a conhecia e que faria com que ele visse seu pior lado dentro do jogo. O brother respondeu em tom de provocação, dizendo estar curioso para conhecê-la melhor.

Em um dos momentos mais tensos da discussão, Ana Paula disse ter se sentido atacada como pessoa e como mulher. A jornalista ressaltou que, embora estejam competindo, limites não deveriam ser ultrapassados e que críticas pessoais são graves dentro e fora do jogo.

Para finalizar o papo, a sister disse: "Vai ter que subir muita montanha", uma menção ao hábito do grupo Legendários de subir montanhas. O amazonense respondeu que estava pronto para o desafio.  

Onde assistir o BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

BBB 26: quanto Ana Paula Renault e Milena pontuaram no 'Cartola BBB'?

Hengdian, “Hollywood da China”, impulsiona mercado global de microdramas

Fallout, da Prime Video, vai ter 3ª temporada?

Quem é Matheus, bancário de 25 anos que entrou no BBB pelo Quarto Branco

Mais na Exame

Mercados

Ibovespa tem maior fechamento em quase três anos e bate novo recorde

ESG

A COP30 passou, e agora? Os eventos climáticos para ficar de olho em 2026

Pop

BBB 26: quanto Ana Paula Renault e Milena pontuaram no 'Cartola BBB'?

Future of Money

Empresa de Donald Trump vai distribuir criptoativos para acionistas