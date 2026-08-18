Como participar do show exclusivo do Jão com Spotify?

Jão fará um show exclusivo para alguns de seus maiores fãs, em parceria com o Spotify. A apresentação faz parte do projeto "Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui".

A apresentação será promovida pelo Spotify e apenas fãs selecionados pela plataforma terão acesso às gravações no dia.

Como participar do show exclusivo do Jão?

Segundo as informações divulgadas pelo Spotify, os fãs participantes do projeto serão selecionados pela própria plataforma, com base nos critérios determinados.

Para ser considerado, é necessário:

Ser top listener do Jão;

Ser usuário do Spotify Premium.

Quando será o show do Jão?

A data da apresentação não foi divulgada ao público geral; o Spotify informou apenas que o evento será em agosto, na cidade de São Paulo. Os fãs que forem selecionados receberão mais informações junto com o convite.

Experiência exclusiva

Além de assistir ao show, os fãs selecionados terão a oportunidade de viver uma experiência que promoverá o compartilhamento de lembranças, memórias e experiências sobre como Jão e suas músicas fizeram parte de suas histórias.

O evento também contará com ativações criadas especialmente para homenagear a comunidade de fãs e transformar suas histórias em parte da narrativa do espetáculo.