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Como participar do show exclusivo do Jão com Spotify?

Experiência será exclusiva para os fãs selecionados pela plataforma de áudio digital; saiba como garantir ingressos

Jão: saiba como garantir um convite para apresentação do cantor em parceria com o Spotify (Divulgação/Instagram/@jao)

Jão: saiba como garantir um convite para apresentação do cantor em parceria com o Spotify (Divulgação/Instagram/@jao)

Giulia Polizeli
Giulia Polizeli

Estagiária de jornalismo

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12h12.

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Jão fará um show exclusivo para alguns de seus maiores fãs, em parceria com o Spotify. A apresentação faz parte do projeto "Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui".

A apresentação será promovida pelo Spotify e apenas fãs selecionados pela plataforma terão acesso às gravações no dia.

Como participar do show exclusivo do Jão?

Segundo as informações divulgadas pelo Spotify, os fãs participantes do projeto serão selecionados pela própria plataforma, com base nos critérios determinados.

Para ser considerado, é necessário:

Quando será o show do Jão?

A data da apresentação não foi divulgada ao público geral; o Spotify informou apenas que o evento será em agosto, na cidade de São Paulo. Os fãs que forem selecionados receberão mais informações junto com o convite.

Experiência exclusiva

Além de assistir ao show, os fãs selecionados terão a oportunidade de viver uma experiência que promoverá o compartilhamento de lembranças, memórias e experiências sobre como Jão e suas músicas fizeram parte de suas histórias.

O evento também contará com ativações criadas especialmente para homenagear a comunidade de fãs e transformar suas histórias em parte da narrativa do espetáculo.

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