Como participar do show exclusivo do Jão com Spotify?

Jão: saiba como garantir um convite para apresentação do cantor em parceria com o Spotify (Divulgação/Instagram/@jao)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 18 de agosto de 2026 às 12h12.
Jão fará um show exclusivo para alguns de seus maiores fãs, em parceria com o Spotify. A apresentação faz parte do projeto "Jão: Cada Lembrança Nos Trouxe Até Aqui".
A apresentação será promovida pelo Spotify e apenas fãs selecionados pela plataforma terão acesso às gravações no dia.
Segundo as informações divulgadas pelo Spotify, os fãs participantes do projeto serão selecionados pela própria plataforma, com base nos critérios determinados.
Para ser considerado, é necessário:
A data da apresentação não foi divulgada ao público geral; o Spotify informou apenas que o evento será em agosto, na cidade de São Paulo. Os fãs que forem selecionados receberão mais informações junto com o convite.
Além de assistir ao show, os fãs selecionados terão a oportunidade de viver uma experiência que promoverá o compartilhamento de lembranças, memórias e experiências sobre como Jão e suas músicas fizeram parte de suas histórias.
O evento também contará com ativações criadas especialmente para homenagear a comunidade de fãs e transformar suas histórias em parte da narrativa do espetáculo.