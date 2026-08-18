Após anos de atraso, Vin Diesel revela quando será filmado o último 'Velozes e Furiosos'

Depois de anos de espera, o fim da estrada para Dominic Toretto começa a ganhar uma data mais concreta. Vin Diesel afirmou que "Fast Forever", último filme da franquia "Velozes e Furiosos", deve começar a ser rodado em dezembro deste ano. A informação foi concedida à Variety, na segunda-feira, 17, na exibição especial de 25º aniversário de "Velozes e Furiosos".

O longa tem estreia prevista para 17 de março de 2028 e será o 11º capítulo da saga principal, iniciada em 2001 com "Velozes e Furiosos". A franquia já ultrapassou US$ 7 bilhões em bilheteria mundial ao longo de seus filmes.

Vin Diesel aponta dezembro para as filmagens

Segundo Diesel, a produção deve começar em dezembro, caso ele consiga atender ao pedido feito pelo estúdio. Em julho, o ator havia movimentado a internet ao publicar um vídeo caracterizado como Dominic Toretto, ao lado do clássico Dodge Charger do personagem, enquanto integrantes de uma equipe trabalhavam ao fundo. Diesel afirmou na ocasião que estava "no set", levando muitos fãs a acreditar que "Fast Forever" já estava sendo filmado.

A produção, porém, ainda não havia começado. O material fazia parte de uma gravação promocional relacionada à Copa do Mundo, e não das filmagens do longa.

Vin Diesel says “Fast Forever,” the 11th and final mainline film in the series, starts shooting in December. https://t.co/sX845k7xvi pic.twitter.com/XRH3q9Kp72 — Variety (@Variety) August 18, 2026

Último filme da franquia

"Fast Forever" será apresentado como o capítulo final da história principal de Dominic Toretto e sua família. O roteiro está nas mãos de Michael Lesslie, responsável por trabalhos como "Jogos Vorazes: A Balada dos Pássaros Cantores e das Serpentes".

Louis Leterrier, que dirigiu "Velozes & Furiosos 10", será o diretor do projeto. A expectativa é que o novo filme retome elementos das origens da franquia e aproxime a conclusão do universo que começou nas corridas de rua de Los Angeles.

Roteiro emocionou Vin Diesel

No evento, Diesel também revelou que ficou emocionado com o roteiro de "Fast Forever". O ator classificou o texto como o melhor que havia lido em décadas e afirmou que chegou às lágrimas durante a leitura.

"No fim do roteiro que criamos e aperfeiçoamos ao longo de quatro anos, eu chorei. Não consegui conter a emoção e precisei contar a todos."

O roteiro de Michael Lesslie também foi descrito por Diesel como uma história capaz de fechar o ciclo iniciado no primeiro filme, lançado em 2001. A proposta ganha peso dentro da franquia porque o encerramento deve conectar a despedida de Toretto às origens da saga.

O que esperar do final?

A produção chega depois de um longo intervalo desde "Velozes & Furiosos 10", lançado em 2023. O filme terminou com um grande gancho envolvendo Toretto e sua equipe, deixando a resolução da história para o capítulo seguinte.

A demora também foi influenciada pelo desempenho comercial de "Velozes & Furiosos 10", que arrecadou cerca de US$ 714 milhões mundialmente diante de um orçamento estimado em US$ 378 milhões. O próximo filme deve trabalhar com um orçamento mais controlado e recuperar parte da identidade das primeiras produções.