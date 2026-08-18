Receita anualizada da Anthropic, do Claude, ultrapassa US$ 65 bilhões antes do IPO

A Anthropic, dona do Claude, informou a investidores que sua receita anualizada superou US$ 65 bilhões no fim de julho — mais de sete vezes o patamar registrado no fim do ano passado, segundo a Bloomberg.

A receita anualizada, métrica que projeta o resultado de um ano inteiro a partir de um período mais curto, saltou de US$ 47 bilhões em maio para US$ 65 bilhões em dois meses — acréscimo de US$ 18 bilhões no intervalo. No fim de 2025, o número era de apenas US$ 9 bilhões.

Os dados foram compartilhados como parte de uma atualização de rotina a investidores. Procurada, a Anthropic não comentou.

O trimestre que sustenta o salto

No segundo trimestre, a receita efetiva da empresa somou mais de US$ 11,5 bilhões — mais de 14 vezes o registrado no mesmo período do ano anterior, e mais que o dobro dos US$ 4,73 bilhões do primeiro trimestre, alta sequencial superior a 140%.

A aceleração acontece enquanto a Anthropic se prepara para uma oferta pública inicial (IPO) que o mercado já trata como um dos maiores marcos do setor de tecnologia.

À frente da OpenAI

Pelos números mais recentes de receita anualizada, a Anthropic ultrapassou a rival OpenAI. A companhia de Sam Altman dobrou a própria receita para US$ 40 bilhões, ante US$ 20 bilhões no fim de 2025 — patamar equivalente a cerca de 60% do da Anthropic.

As duas empresas podem calcular a métrica de receita de formas diferentes, mas o ritmo de crescimento da Anthropic tem atraído mais atenção de investidores do que o da concorrente.

Analistas atribuem a diferença à estratégia: a Anthropic apostou em ferramentas de IA para empresas e cenários de programação, enquanto a OpenAI mantém o foco mais concentrado no mercado de consumo.

Os investidores esperam mais

Segundo o Financial Times, investidores da Anthropic esperam que a empresa mantenha ritmo de crescimento parecido até o fim do ano, encerrando 2026 entre US$ 100 bilhões e US$ 120 bilhões em receita anualizada.

A Reuters, citando duas pessoas a par das finanças da empresa, apurou que a companhia projeta receita entre US$ 190 bilhões e US$ 200 bilhões em 2028 — cerca de quatro vezes o patamar de maio.

Segundo o site TradingKey, a Anthropic já teria alcançado o primeiro lucro operacional ajustado da história da empresa.

O tamanho do IPO

Anthropic e OpenAI protocolaram pedidos confidenciais de abertura de capital, mas o mercado espera que a Anthropic chegue à bolsa primeiro — possivelmente ainda neste outono do hemisfério norte.

Investidores já trabalham com expectativa de avaliação de US$ 2 trilhões ou mais, o que poderia superar o recorde de US$ 1,77 trilhão estabelecido pela SpaceX em sua estreia, em junho, tornando-se o maior IPO da história.

Analistas ponderam, porém, que o alto múltiplo de preço sobre receita da empresa enfrentará teste rigoroso assim que os primeiros relatórios financeiros pós-IPO forem divulgados — um termômetro que deve influenciar as avaliações de todo o setor de inteligência artificial (IA).