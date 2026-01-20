'Temos mais leão para matar’, diz Alberto Cowboy sobre Veteranos

BBB 26: ex-BBB diz que construir uma nova trajetória é mais fácil do que resgatar uma antiga (TV Globo)
Redação Exame
Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 21h00.
Na madrugada desta terça-feira, 20, Alberto Cowboy voltou a protagonizar um momento de destaque no BBB 26 ao ser confrontado pela novata Chaiany sobre suas escolhas de jogo.
A conversa aconteceu na área externa da casa após o primeiro Sincerão da temporada. Chaiany questionou o veterano sobre a indicação de Milena ao Paredão, insinuando que sua escolha poderia ter ligação com o fato de ela ser Pipoca.
Cowboy rebateu a colocação com uma frase que já repercute entre os participantes: "Temos mais leão para matar do que vocês". Ele explicou que o grupo dos veteranos já chegou com histórias construídas em edições anteriores, com pessoas a favor e contra, e que isso pode dificultar sua passagem no jogo atual.
Segundo o veterano, para quem já tem uma trajetória anterior no reality é mais desafiador “pegar uma que já tem mancha, já tem perrengue, já tem lembrança e tentar reverter”. Para ele, quem está fazendo sua história do zero pode ter vantagem nesse processo.
O primeiro Paredão da edição foi formado entre Milena, Ana Paula Renault e Aline Campos. O público tem até hoje a noite para votar e decidir quem deixa a casa mais vigiada do Brasil.
A votação do BBB 26 acontece exclusivamente pelo gshow. Para participar, é necessário ter uma Conta Globo, com cadastro gratuito. Após o login, o público pode acessar a página do Paredão e escolher quem deve deixar a casa.
O sistema de votos segue o formato misto. O voto único, validado por CPF, permite apenas uma participação por Paredão e tem peso de 70%. Já o voto da torcida é ilimitado e pode ser feito quantas vezes o usuário desejar, com peso de 30% na soma final.
A definição de quem sai do BBB 26 ocorre a partir da média ponderada entre os dois tipos de voto. A proposta do modelo é equilibrar a força das torcidas organizadas com a escolha individual do público.
Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.
No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.