BBB 26: quem é Ana Paula Renault, veterana que está no Paredão

Ana Paula Machado Renault voltou ao Big Brother Brasil após 10 anos de sua participação memorável, e expulsão, em 2016.

Naquele ano, ela se destacou desde o início pela personalidade forte, pela forma "afrontosa" de disputar as dinâmicas e pelos constantes embates com outros participantes. Sua postura gerou atenção do público e também de colegas de confinamento, criando um ambiente tenso na casa.

Mesmo com o hiato de uma década, a presença da sister já causa rebuliço na casa e repercussão fora. Em uma semana de reality, ela já está no primeiro Paredão da temporada, ao lado de sua aliada Milena e sua rival Aline. Se o engajamento dela no jogo se manter, essa segunda participação do BBB pode render tanto quanto a primeira.

Natural de Belo Horizonte (MG), Ana Paula é jornalista, apresentadora e personalidade da TV brasileira.

BBB 26: grupo de Pipocas e rivalidade com Aline Campos

Desde os primeiros dias de confinamento, Ana Paula Renault se posicionou de forma estratégica no jogo e se aproximou do grupo das Pipocas, especialmente de Milena, com quem formou uma aliança clara.

A veterana também passou a protagonizar embates frequentes, com destaque para a rivalidade com Aline Campos, que se intensificou durante o primeiro Sincerão da temporada.

A dinâmica, que contou com a presença inédita de familiares no estúdio, colocou ainda mais fogo no parquinho e consolidou o clima de tensão entre as duas.

Durante o Sincerão, Aline indicou Ana Paula como alguém que “não ganha” o reality, justificando a escolha pela falta de espírito coletivo da jornalista.

A resposta veio à altura: ao montar seu pódio, Ana Paula devolveu a indicação à dançarina e disparou uma de suas falas mais repercutidas da noite. “Você está no lugar errado, retiro de meditação é em outro lugar, isso aqui se chama BBB”, afirmou, reforçando que o conflito vai além de jogo e já domina a convivência diária na casa.

BBB 26: primeiro Paredão

A semana intensa de discussões culminou no primeiro Paredão do BBB 26, formado por Ana Paula Renault, Milena e Aline Campos.

O trio está com suas alianças, desconfianças e a tentativa de enfraquecer adversários evidentes. Para Ana Paula, a berlinda representa mais um teste de popularidade e resistência, especialmente por enfrentar a rival direta e sua principal aliada ao mesmo tempo.

Mesmo emparedada, a veterana manteve o discurso firme e alertou Milena sobre as movimentações dos concorrentes.

“Eles vão querer colocar a gente, uma contra a outra”, disse, ressaltando que o prêmio milionário está em jogo e que separar alianças pode ser uma estratégia dos adversários. A postura combativa reforça que, assim como em 2016, Ana Paula não pretende passar despercebida nesta nova passagem pelo reality.

Da casa do BBB 16 ao paredão falso

Ao entrar no BBB 16, aos 34 anos, Ana Paula logo chamou a atenção por seus conflitos diretos com outros participantes e por assumir um papel central nas disputas da edição. Sua presença intensa e falas marcantes a transformaram em uma das favoritas do público.

Um dos momentos mais lembrados foi o paredão falso contra Ronan, quando Ana Paula foi enviada ao Quarto Secreto com cerca de 74% dos votos. Quando retornou à casa, ela comemorou com o bordão que se tornou símbolo de sua personalidade no reality: “Olha ela!” — expressão que rapidamente viralizou nas redes sociais e na cultura pop dos fãs do programa.

Relembre como foi o momento:

A expulsão que chocou o público

Apesar do favoritismo inicial, a trajetória de Ana Paula no BBB 16 terminou de forma polêmica. Durante uma festa no confinamento, ela acabou agredindo o colega Renan Oliveira, desferindo dois tapas no rosto dele. O episódio resultou em sua expulsão imediata do programa na sexta semana, uma decisão que surpreendeu tanto o público quanto o elenco.

Anos depois, a própria Ana Paula chegou a reconhecer que aquele foi um dos momentos mais difíceis e embaraçosos de sua vida, atribuindo parte do comportamento à pressão do confinamento e ao consumo de álcool durante aquele dia.

Veja o momento em que a sister é expulsa:

Pós-reality e carreira na mídia

Mesmo com a saída abrupta do BBB, Ana Paula não ficou fora dos holofotes. Sua popularidade abriu portas na televisão: participou de quadros no Vídeo Show, foi comentarista em programas como Triturando, apresentadora no Fofocalizando e até participou de outros realities, como A Fazenda 10. Sua carreira na mídia seguiu ativa e diversa, fortalecendo sua imagem de figura polêmica, opinativa e querida por muitos fãs.

Retorno como veterana no BBB 26

Uma década após sua primeira participação, Ana Paula Renault voltou ao BBB 26 como uma das veteranas — uma das maiores curiosidades e destaques da temporada. Sua reentrada é um marco: ela se tornou a primeira ex-BBB que havia sido expulsa a retornar ao reality em uma edição especial de veteranos.