Universal venderá metade da fatia no Spotify

Anos após fazer um grande investimento no Spotify, o Universal Music Group afirmou nesta semana que vai monetizar sua participação na plataforma de streaming.

A companhia venderá metade de suas ações no Spotify. A estratégia deve ajudar a financiar seu programa de recompra de ações e pode impulsionar o preço dos papéis.

Em teleconferência de resultados, a empresa informou que a receita do primeiro trimestre foi de cerca de 2,9 bilhões de euros, ou US$ 3,3 bilhões, na comparação anual.

“Entregamos um trimestre sólido de crescimento em nossos principais negócios, complementado por nosso desenvolvimento estratégico e investimento em áreas de rápido crescimento da indústria”, disse Lucian Grainge, CEO da UMG, segundo a Inc.

Segundo Grainge, a companhia segue focada em atrair talentos, engajar fãs globalmente e entregar valor de longo prazo aos acionistas.

O executivo também afirmou que a missão da UMG inclui proteger artistas e compositores, defender a criatividade humana e adotar inovação em um momento decisivo para a indústria.

Spotify em jogo

A UMG recebeu recentemente uma oferta de US$ 6,4 bilhões do gestor de hedge fund Bill Ackman.

Segundo o texto, a proposta buscaria revitalizar o preço das ações da companhia e levar o grupo musical, sediado na Holanda, de volta aos Estados Unidos.

Durante a teleconferência, a UMG afirmou que considera suas ações subavaliadas em relação ao desempenho e às perspectivas do negócio.

O Spotify divulgou seus resultados do primeiro trimestre um dia antes. A empresa registrou alta de 8% na receita em relação ao ano anterior, para 4,5 bilhões de euros, ou US$ 5,3 bilhões.

Os audiobooks mais ouvidos do Spotify — e o avanço do formato no streaming

A companhia sueca também informou que os usuários ativos mensais cresceram 12% na comparação anual, para 761 milhões.

Apesar dos resultados, as ações do Spotify caíram 12%.

Recompra de ações

A UMG ampliará seu programa de recompra de ações de 500 milhões de euros para 1 bilhão de euros.

Matt Ellis, CFO da UMG, afirmou que a companhia mantém crescimento sustentado de receita em um setor saudável.

“Estamos impulsionando de forma consistente o crescimento sustentado da receita por meio de nossa estratégia multifacetada, enquanto continuamos a expandir o EBITDA e reinvestir para o futuro”, disse Ellis.

Segundo ele, a decisão de aumentar a autorização de recompra e monetizar parte da participação no Spotify deve ampliar o valor ao acionista.

Ellis disse ainda que a medida preserva a flexibilidade necessária para a empresa seguir investindo em crescimento futuro.