Shakira no Rio: que horas começa o show em Copacabana?

Shakira: Show integra o projeto Todo Mundo no Rio e contará com estrutura recorde na orla carioca (Divulgação)
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Publicado em 30 de abril de 2026 às 07h43.
A cantora Shakira volta ao centro das atenções no Brasil com um show gratuito na Praia de Copacabana. A apresentação acontece no sábado, 2 de maio, e faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio". As edições anteriores trouxeram Lady Gaga e Madonna.
Segundo o cronograma oficial do evento, o show está previsto para começar às 21h45. Ainda não houve confirmação se haverá atração de abertura.
A recomendação para quem pretende acompanhar de perto é chegar cedo. Como o evento ocorre em área aberta e gratuita, a expectativa é de grande público ao longo da orla, repetindo o movimento visto em apresentações recentes no local.
Quem não for à Praia de Copacabana também poderá acompanhar a apresentação de casa. A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo, pelo Multishow e no Globoplay.
O palco montado para o show de Shakira promete ser um dos maiores já vistos no projeto. De acordo com informações da organização, a estrutura contará com mais de 1.300 m², além de passarela, torres de som e painéis de LED espalhados pela praia para ampliar a visibilidade do público.
O show vai custar, ao todo, R$ 15 milhões. A liberação do patrocínio foi oficializada no Diário Oficial do Município em 17 de abril. O valor supera os R$ 10 milhões direcionados ao show de Madonna, realizado em 2024.
A tendência é de uma noite recheada de hits da carreira, com músicas como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka”, “Whenever, Wherever” e faixas do álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Com base nos últimos shows da turnê da colombiana, veja o possível setlist do show:
A cantora anunciou em seu perfil no Instagram, no último domingo, 26, que sua apresentação nas areias mais famosas do Brasil terá convidados especiais. Além de Anitta, que recentemente lançou a música "Choka Choka" com a colombiana, outros nomes como Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Béele, Carlos Vives e Maluma são especulados para dividir o palco com a cantora.
"Quase lá, Rio!!! Preparando muitas surpresas para vocês: artistas convidados, figurino novo, músicas que vocês vão adorar ouvir… Mal posso esperar para estar lá… no altar do planeta!!", escreveu a artista.