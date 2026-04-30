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Shakira no Rio: que horas começa o show em Copacabana?

Cantora se apresenta de graça na Praia de Copacabana e promete reunir multidão no dia 2 de maio

Shakira: Show integra o projeto Todo Mundo no Rio e contará com estrutura recorde na orla carioca (Divulgação)

Shakira: Show integra o projeto Todo Mundo no Rio e contará com estrutura recorde na orla carioca (Divulgação)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 30 de abril de 2026 às 07h43.

A cantora Shakira volta ao centro das atenções no Brasil com um show gratuito na Praia de Copacabana. A apresentação acontece no sábado, 2 de maio, e faz parte do projeto "Todo Mundo no Rio". As edições anteriores trouxeram Lady Gaga e Madonna. 

Segundo o cronograma oficial do evento, o show está previsto para começar às 21h45. Ainda não houve confirmação se haverá atração de abertura.

A recomendação para quem pretende acompanhar de perto é chegar cedo. Como o evento ocorre em área aberta e gratuita, a expectativa é de grande público ao longo da orla, repetindo o movimento visto em apresentações recentes no local.

Onde assistir ao vivo

Quem não for à Praia de Copacabana também poderá acompanhar a apresentação de casa. A transmissão ao vivo será feita pela TV Globo, pelo Multishow e no Globoplay.

Estrutura do evento

O palco montado para o show de Shakira promete ser um dos maiores já vistos no projeto. De acordo com informações da organização, a estrutura contará com mais de 1.300 m², além de passarela, torres de som e painéis de LED espalhados pela praia para ampliar a visibilidade do público.

O show vai custar, ao todo, R$ 15 milhões. A liberação do patrocínio foi oficializada no Diário Oficial do Município em 17 de abril. O valor supera os R$ 10 milhões direcionados ao show de Madonna, realizado em 2024.

O que esperar do repertório?

A tendência é de uma noite recheada de hits da carreira, com músicas como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka”, “Whenever, Wherever” e faixas do álbum Las Mujeres Ya No Lloran. Com base nos últimos shows da turnê da colombiana, veja o possível setlist do show:

  • Intro: "La Huesera"
  • La Fuerte
  • GIRL LIKE ME 
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire / Inevitable
  • Te Felicito / TQG
  • Don't Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La bicicleta / La tortura
  • Hips Don't Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Addicted to You
  • Loca
  • Soltera
  • Cómo dónde y cuándo
  • Última
  • Ojos así
  • Pies descalzos, sueños blancos
  • Antología
  • Poem to a Horse
  • Objection (Tango)
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • BZRP Music Sessions #53

Shakira vai trazer convidados?

A cantora anunciou em seu perfil no Instagram, no último domingo, 26, que sua apresentação nas areias mais famosas do Brasil terá convidados especiais. Além de Anitta, que recentemente lançou a música "Choka Choka" com a colombiana, outros nomes como Manuel Turizo, Rauw Alejandro, Béele, Carlos Vives e Maluma são especulados para dividir o palco com a cantora.

"Quase lá, Rio!!! Preparando muitas surpresas para vocês: artistas convidados, figurino novo, músicas que vocês vão adorar ouvir… Mal posso esperar para estar lá… no altar do planeta!!", escreveu a artista.

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